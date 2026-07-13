Če imate napihnjen trebuh, poskusite najprej to spremembo – pogosto pomaga že v nekaj dneh

Mnogi najprej posežejo po različnih pripravkih proti napenjanju ali začnejo iz prehrane izločati posamezna živila. Gastroenterologi pa opozarjajo, da je pogosto smiselno začeti pri precej bolj osnovni spremembi: jejte počasneje in temeljiteje prežvečite vsak grižljaj.

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Zakaj je počasnejše prehranjevanje tako pomembno?

Ko jemo hitro, skupaj s hrano pogoltnemo precej več zraka. Ta zrak se kopiči v prebavilih in lahko povzroči občutek napihnjenosti, spahovanje ter povečano nastajanje plinov. Poleg tega imajo možgani manj časa, da zaznajo sitost, zato pogosto pojemo več, kot naše telo dejansko potrebuje. Večji obroki dodatno obremenijo prebavni sistem, kar lahko napihnjenost še poslabša. Strokovnjaki poudarjajo, da lahko že nekaj dni bolj umirjenega prehranjevanja občutno zmanjša težave pri ljudeh, pri katerih napihnjenost ni posledica bolezni.

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Koliko počasneje bi morali jesti?

Ni treba šteti grižljajev ali uporabljati štoparice. Dovolj je nekaj preprostih navad: - vsak grižljaj dobro prežvečite, - med grižljaji odložite pribor, - med jedjo ne hitite, - izogibajte se prehranjevanju stoje ali med hojo, - med obrokom ne govorite neprestano, saj tudi tako pogoltnemo več zraka. Harvard Health navaja, da prav zmanjšanje požiranja zraka sodi med najpreprostejše ukrepe za lajšanje napihnjenosti.

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Pomagajo lahko tudi manjši obroki

Če pogosto pojeste zelo velike obroke, poskusite količino razdeliti na več manjših skozi dan. Po podatkih strokovnjakov se želodec po obilnem obroku raztegne precej bolj kot po zmernem, zato prebava traja dlje, občutek polnosti pa je izrazitejši. Manjši obroki pogosto pomenijo manj pritiska na prebavila in manj nastajanja plinov.

Pazite tudi na gazirane pijače

Če vas pogosto napenja, so lahko težava tudi gazirane pijače. Ogljikov dioksid, ki daje pijači mehurčke, lahko poveča količino plina v prebavilih. Pri občutljivih ljudeh lahko že ena ali dve pločevinki gazirane pijače povzročita občutek napetega trebuha. Namesto tega strokovnjaki priporočajo navadno vodo ali nesladkan čaj.

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Z vlakninami ne pretiravajte čez noč

Prehranske vlaknine so izjemno pomembne za zdravo črevesje, vendar jih je treba povečevati postopoma. Če nekdo, ki je doslej jedel malo sadja, zelenjave in polnovrednih žit, nenadoma močno poveča njihov vnos, se lahko napihnjenost sprva celo poslabša. Črevesne bakterije namreč potrebujejo čas, da se prilagodijo. Strokovnjaki priporočajo postopno povečevanje količine vlaknin in hkrati zadosten vnos vode.

Kdaj je napihnjenost razlog za obisk zdravnika?

Občasna napihnjenost po obilnem obroku je običajno normalen pojav. Če pa se težave pojavljajo pogosto, trajajo več tednov ali jih spremljajo hujšanje, kri v blatu, hude bolečine, vztrajno bruhanje ali spremembe pri odvajanju blata, je potreben pregled pri zdravniku. Napihnjenost je lahko v nekaterih primerih tudi znak sindroma razdražljivega črevesja, intolerance na določena živila, celiakije ali drugih bolezni prebavil.

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Za začetek poskusite najpreprostejšo spremembo

Če vas napihnjen trebuh muči skoraj vsak dan, ni nujno, da je težava v enem samem živilu. Velikokrat je pomembnejši način prehranjevanja kot sama hrana. Počasnejše prehranjevanje, manjši obroki, manj gaziranih pijač ter postopno povečevanje vnosa vlaknin so med prvimi ukrepi, ki jih priporočajo gastroenterologi. Pri mnogih ljudeh se prve izboljšave pokažejo že v nekaj dneh.