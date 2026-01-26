Kaj jesti, ko imate občutljiv želodec: živila, ki pomirijo prebavo in zmanjšajo draženje

Kaj jesti, ko imate občutljiv želodec

Pri občutljivem želodcu je pomembno izbrati hrano, ki ne obremeni prebavnega sistema. Verywellhealth navaja, da so živila z nizko vsebnostjo vlaknin in maščob najprimernejša, saj se prebavijo hitreje in ne dražijo želodčne sluznice. Med takšna živila sodijo banane, riž, jabolčna čežana in prepečenec, ki tvorijo osnovo tako imenovane BRAT prehrane. WebMD piše, da banane pomagajo nadomestiti izgubljen kalij, kar je koristno, kadar se pojavi slabost ali driska. Riž in prepečenec sta nevtralna ogljikohidratna vira, ki želodcu omogočita počitek, jabolčna čežana pa je lažje prebavljiva kot surova jabolka, saj vsebuje manj vlaknin. Strokovnjakinja Elizabeth Barnes, ki jo navaja Health, poudarja, da lahko nežne juhe in bistre tekočine pomagajo ohranjati hidracijo ter hkrati ne obremenijo prebave. Dodaja, da je pomembno izogibanje mastnim in ocvrtim jedem, saj lahko poslabšajo občutljivost želodca.

icon-expand Jabolčna čežana FOTO: Shutterstock

Živila, ki podpirajo obnovo želodčne sluznice

My.clevelandclinic poroča, da lahko živila, ki vsebujejo topne vlaknine, kot so ovseni kosmiči, pomagajo stabilizirati prebavo in zmanjšati občutek draženja. Ovseni kosmiči tvorijo gelu podobno strukturo, ki obda želodčno sluznico in jo zaščiti pred kislinami. Podobno delujejo tudi kuhano korenje in krompir, ki sta nežna za prebavni trakt in ne povzročata napenjanja. Mayo Clinic navaja, da lahko probiotiki, ki jih najdemo v navadnem jogurtu, pomagajo uravnotežiti črevesno mikrobioto, kar je koristno pri prebavnih težavah. Jogurt naj bo brez dodanega sladkorja, saj sladkor lahko poslabša simptome občutljivega želodca. Harvard Health dodaja, da fermentirana živila, kot je kefir, lahko izboljšajo prebavno gibanje, vendar naj jih uživate postopoma, da ne povzročijo dodatnega nelagodja.

icon-expand Kefir je odlično živilo. FOTO: Shutterstock

Katerim živilom se je bolje izogniti

Čeprav se članek osredotoča na priporočljiva živila, je pomembno omeniti tudi tista, ki lahko povzročijo dodatno draženje. WebMD navaja, da so to mastna hrana, začinjene jedi, citrusi, kofein in alkohol. Ta živila lahko povečajo izločanje želodčne kisline in upočasnijo praznjenje želodca, kar vodi v slabost ali bolečino. NIH poroča, da lahko tudi umetna sladila, predvsem sorbitol, povzročijo napenjanje in drisko, zato se jim je pri občutljivem želodcu bolje izogniti.

Ko imate občutljiv želodec, je ključnega pomena, da izbirate nežna, lahko prebavljiva živila, ki ne dražijo želodčne sluznice in hkrati podpirajo obnovo prebavnega sistema. Z upoštevanjem preverjenih priporočil lahko učinkovito zmanjšate simptome in poskrbite za boljše počutje. Če se težave kljub prilagojeni prehrani nadaljujejo, je priporočljivo posvetovanje z zdravstvenim strokovnjakom, saj lahko občutljiv želodec nakazuje tudi na druge prebavne motnje.