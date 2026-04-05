Kaj morate obvezno narediti po velikonočni pojedini

N.R.A.
05. 04. 2026 03.06
2

Velikonočna miza je običajno polna težjih jedi: šunka, jajca, potica, hren, meso in sladice.

Strokovnjaki iz Cleveland Clinic, Mayo Clinic in WebMD opozarjajo, da lahko tak obrok obremeni prebavo, dvigne raven sladkorja v krvi in povzroči občutek napihnjenosti ter utrujenosti. Zato priporočajo nekaj preprostih, a ključnih korakov, ki telesu pomagajo, da se po prazničnem obroku hitreje povrne v ravnovesje.

1. Popijte več vode – in to prej kot kasneje

Cleveland Clinic poudarja, da je hidracija po obilnem obroku najpomembnejši korak.

Voda pomaga:

- zmanjšati napihnjenost,

- spodbuditi prebavo,

- uravnavati krvni sladkor,

- preprečiti glavobol po težki hrani.

Strokovnjaki priporočajo, da po obroku popijete kozarec ali dva vode, ne pa sladkih pijač, ki dodatno obremenijo prebavo.

Prebava FOTO: AdobeStock

2. Kratek sprehod – ne počitek na kavču

Mayo Clinic navaja, da že 10–15 minut hoje po obroku:

- pospeši prebavo,

- zmanjša občutek teže v želodcu,

- pomaga stabilizirati krvni sladkor,

- zmanjša utrujenost po jedi.

Sedenje ali ležanje takoj po obroku poveča možnost refluksa in upočasni prebavo, zato strokovnjaki svetujejo, da se po velikonočnem kosilu raje odpravite na kratek sprehod.

Sprehod FOTO: AdobeStock

3. Pomagajte prebavi z vlakninami

WebMD poudarja, da praznični obroki pogosto vsebujejo veliko beljakovin, maščob in soli, a premalo vlaknin.

Vlaknine:

- pospešijo prehod hrane skozi prebavila,

- zmanjšajo napihnjenost,

- pomagajo stabilizirati krvni sladkor,

- podpirajo zdravo črevesno mikrobioto.

Po obroku lahko pojeste:

- jabolko,

- pest oreščkov,

- nekaj suhega sadja,

- zelenjavno solato.

To pomaga telesu 'uravnotežiti' težji obrok.

Prehranske vlaknine FOTO: AdobeStock

4. Ne posegajte takoj po sladkem

Healthline opozarja, da kombinacija težke hrane in sladkorja dodatno obremeni prebavo in povzroči hiter dvig ter padec krvnega sladkorja.

Če želite sladico, jo je bolje pojesti:

- kasneje, ko se prebava umiri,

- ali v manjši količini.

Tako se izognete občutku zaspanosti in 'sladkornemu padcu'.

5. Podprite jetra – ne z detoks napitki, ampak z realnimi koraki

Strokovnjaki poudarjajo, da jetra ne potrebujejo 'detoksa', ampak:

- dovolj tekočine,

- manj soli,

- manj sladkorja,

- počitek od težkih obrokov naslednji dan.

Cleveland Clinic dodaja, da lahko živila, kot so limona, zelenolistna zelenjava in hren, naravno podprejo delovanje jeter.

Jetra FOTO: AdobeStock

Kaj pa naslednji dan?

Strokovnjaki priporočajo:

- lažji zajtrk (npr. jogurt, sadje, ovseni kosmiči),

- več zelenjave,

- izogibanje ostankom težke hrane,

- več gibanja,

- dovolj spanja.

Telo se po prazničnem obroku hitro povrne v ravnovesje, če mu damo priložnost.

Po velikonočni pojedini strokovnjaki priporočajo tri ključne korake: hidracija, kratek sprehod in vlaknine. Ti preprosti ukrepi pomagajo prebavi, stabilizirajo energijo in zmanjšajo občutek teže v želodcu.

Viri: Cleveland Clinic, Mayo Clinic, WebMD, Healthline

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Zakaj je dobro, da za veliko noč jeste hren

Nightrider 05. 04. 2026 18.40
A se ljudje res toliko nažirajo? Res dvomim.
Prelepa Soča 05. 04. 2026 18.25
Kaj pa jaz, ki nisem jedel nič od naštetega, kaj MORAM pa jaz narediti?
