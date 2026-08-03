Kaj se dogaja z našim črevesjem, ko smo pod stresom?

Dolgi delovniki, neredni obroki, pomanjkanje spanja, premalo gibanja in vsakodnevni stres so postali del sodobnega življenja. A vse to lahko vpliva tudi na črevesni mikrobiom, skupnost mikroorganizmov, ki živi v našem prebavnem sistemu in ima pomembno vlogo pri prebavi, imunskem sistemu in splošnem počutju.

Zakaj črevesju stres ni všeč?

Verjetno ste že slišali izraz, da imamo 'metuljčke v trebuhu', ko smo nervozni. Ta občutek ni zgolj prispodoba. Med možgani in črevesjem namreč poteka stalna komunikacija. Ko smo pod stresom, telo sprošča več stresnih hormonov, kar lahko vpliva na delovanje prebavnega sistema. Pri nekaterih ljudeh se to kaže kot napenjanje, zaprtje ali driska, pri drugih kot občutek teže v želodcu ali pogostejše prebavne težave. Kratkotrajen stres običajno ne povzroča večjih težav, drugače pa je pri dolgotrajni izpostavljenosti stresu, ki lahko vpliva tudi na ravnovesje črevesnega mikrobioma.

icon-expand Zdravje prebavil FOTO: Arhiv naročnika

Pet navad, ki lahko obremenijo vaš mikrobiom

Mnogi ljudje v želji, da bi sledili hitremu tempu življenja, vsak dan ponavljajo navade, ki črevesju niso najbolj naklonjene. 1. Preskakovanje obrokov Zajtrk na poti, kosilo za računalnikom in večerja tik pred spanjem so za marsikoga nekaj povsem običajnega. Toda neredni obroki lahko porušijo naravne ritme prebave. 2. Premalo spanja Kakovosten spanec ni pomemben le za možgane. Kronično pomanjkanje spanja vpliva tudi na ravnovesje črevesnih mikroorganizmov. 3. Kronični stres Dolgotrajen stres vpliva na celotno telo, tudi na prebavila. Prav zato številni ljudje v stresnih obdobjih opažajo spremembe v prebavi. 4. Premalo gibanja Telesna aktivnost nima koristi le za srce in mišice. Gibanje spodbuja tudi delovanje prebavil ter prispeva k splošnemu dobremu počutju. 5. Preveč predelane hrane Prehrana z veliko sladkorja, iz ultra predelanih živil in s premalo vlakninami ni najboljša novica. Črevesni mikroorganizmi imajo raje raznoliko prehrano z veliko rastlinskih živil.

icon-expand Herbalne vode DoNatural so nizkoenergijske negazirane funkcionalne vode, ki združujejo izvlečke zelišč, minerale, vlaknine in postbiotike. FOTO: Arhiv naročnika

Kako podpreti črevesje tudi v hektičnem vsakdanu?

Popolnega življenja brez stresa verjetno ni. Lahko pa naredimo nekaj preprostih korakov:

- poskusimo jesti bolj redno,

- vsak dan namenimo vsaj nekaj minut gibanju,

- poskrbimo za dovolj kakovostnega spanca,

- v prehrano vključimo več vlaknin,

- ne pozabimo na zadostno hidracijo. Že majhne spremembe lahko dolgoročno prispevajo k boljšemu počutju.

Kaj so postbiotiki in zakaj se o njih vse več govori?

V zadnjih letih se veliko govori o probiotikih in prebiotikih, vse več pozornosti pa dobivajo tudi postbiotiki. Če so probiotiki koristni mikroorganizmi, so postbiotiki njihove koristne presnovne snovi oziroma spojine, ki nastanejo med njihovim delovanjem. Zaradi svojih lastnosti postajajo zanimiva tema na področju sodobnega razumevanja prebavnega zdravja. Prav zaradi vse večjega zanimanja za mikrobiom se postbiotiki pojavljajo v vedno več izdelkih za vsakodnevno uporabo.

icon-expand DoNatural je prvi v regiji postbiotike vključil v kategorijo funkcionalnih pijač FOTO: Arhiv naročnika

Ko hidracija dobi dodatno vlogo

Veliko ljudi si želi podpreti svoje dobro počutje na čim bolj preprost način. Zato postajajo vse bolj priljubljeni izdelki, ki jih lahko vključimo v vsakodnevno rutino brez posebnega načrtovanja. Med zanimive novosti na slovenskem trgu sodijo herbalne vode DoNatural . Gre za nizkoenergijske negazirane funkcionalne vode, ki združujejo izvlečke zelišč, minerale, vlaknine in postbiotike. Zasnovane so brez dodanega belega sladkorja in umetnih sladil, sladkane pa so izključno s sadjem. DoNatural je prvi v regiji postbiotike vključil v kategorijo funkcionalnih pijač. Letos sta se ponudbi pridružila tudi nova okusa brin in žajbelj. Brin navdušuje z izrazito svežo, rahlo smolnato aromo, žajbelj pa prinaša poln zeliščni okus z nežno mediteransko noto. Oba sta zasnovana kot okusna alternativa klasičnim osvežilnim pijačam za vse, ki želijo v svoje vsakodnevne navade vnesti nekaj več raznolikosti.

Črevesje je ogledalo našega življenjskega sloga