Kako magnezij vpliva na prebavo in kateri so najboljši naravni viri

Zakaj je magnezij tako pomemben?

Magnezij sodeluje pri več kot 300 biokemičnih procesih v telesu. Poznamo ga predvsem po njegovi vlogi pri mišicah in utrujenosti, a pomembno vpliva tudi na prebavni sistem. Pomaga namreč uravnavati mišično delovanje, živčne signale in energijo v celicah, vse to pa so procesi, ki neposredno vplivajo na to, kako učinkovito poteka prebava.

Kako magnezij vpliva na prebavo?

Če prebava ne deluje optimalno, to občutimo kot napihnjenost, počasno odvajanje ali občutek, da prebava po obroku 'zastane'. Prav tukaj ima magnezij zelo pomembno vlogo. Magnezij na prebavo vpliva na več načinov:

- pomaga sproščati mišice prebavnega trakta,

- sodeluje pri delovanju Oddijevega sfinktra, ki omogoča pravilno sproščanje žolča in prebavnih encimov,

- podpira nastajanje energije (ATP), ki jo celice prebavnega sistema nujno potrebujejo za normalno delovanje,

- sodeluje pri prenosu živčnih signalov, ki usklajujejo celoten proces prebave Prav zato je pomembno, da ga v telo vnašamo dovolj, bodisi s prehrano ali drugimi viri, kot so mineralne vode .

icon-expand Če prebava ne deluje optimalno, to občutimo kot napihnjenost, počasno odvajanje ali občutek, da prebava po obroku 'zastane'. Prav tukaj ima magnezij zelo pomembno vlogo. FOTO: AdobeStock

Kako ga vnesti in kdo ga dodatno potrebuje?

Magnezij vnašamo s prehrano, saj ga naše telo samo ne proizvaja. Največ ga je v zelenolistnati zelenjavi, polnovrednih žitaricah, oreščkih, bučnih semenih, špinači in blitvi, vsebujejo pa ga tudi nekatere vrste sadja (npr. banane, fige). Dnevne potrebe magnezija za zdravo odraslo osebo znašajo 375 mg. Ker je danes hrana pogosto osiromašena z vitamini ter minerali, ga mnogi ne zaužijejo dovolj, zato je pri njih dodaten vnos lahko smiseln. Povečane potrebe imajo predvsem:

- srčni bolniki,

- diabetiki,

- starostniki,

- športniki,

- nosečnice in doječe matere, saj se magnezij iz telesa pri njih hitreje porablja. Na zalogo magnezija lahko vplivajo tudi dejavniki, kot so prekomerno uživanje alkohola, slabša absorpcija, nepravilno delovanje ščitnice in ledvic ter nekatera zdravila (npr. diuretiki in antibiotiki). K zadostnemu vnosu lahko prispeva tudi redno pitje 3-4 dcl naravne mineralne vode Donat.

icon-expand K zadostnemu vnosu magnezija lahko prispeva tudi redno pitje naravne mineralne vode Donat. FOTO: Arhiv naročnika

Donat: naraven način za podporo prebavi

Donat vsebuje kar 1000 mg magnezija na liter, zato velja za enega bogatejših naravnih virov v Evropi. Njegovo delovanje temelji na kombinaciji magnezija in sulfatov, ki na prebavo vplivajo na dva načina:

- Mehansko: poveča količino vode v črevesju in pomaga pri lažjem odvajanju.

- Fiziološko: spodbuja sproščanje prebavnih sokov ter podpira učinkovito razgradnjo hrane. Pomembna je tudi oblika. Magnezij je v vodi prisoten v ionski obliki, kar pomeni, da ga telo lahko hitreje absorbira.

icon-expand Donat vsebuje kar 1000 mg magnezija na liter, zato velja za enega bogatejših naravnih virov v Evropi. FOTO: Arhiv naročnika

Koliko magnezija pravilno vnašati?

Ključno ni le, koliko ga zaužijemo, temveč tudi kako. Bolje ga je vnašati postopoma čez dan, pomembno pa je tudi, da tekočino pijemo počasi in ne naenkrat. Priporočena rutina:

- zjutraj na tešče: 0,2–0,3 l,

- pred kosilom: 0,1 l,

- pred večerjo ali spanjem: 0,1–0,2 l. S takšnim načinom pitja podpirate prebavo in telesu zagotavljate magnezij.

Majhna sprememba, velik učinek