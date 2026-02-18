Kako po pustnem torku vrniti prebavo v ritem

Krof je kombinacija rafiniranih ogljikovih hidratov, sladkorja in maščobe, kar obremeni prebavila. Harvard Health navaja, da mastni obroki upočasnijo praznjenje želodca, kar povzroči napihnjenost in občutek teže. Tudi NIH poudarja, da visokoenergijski obroki povečajo izločanje želodčne kisline, kar lahko sproži zgago in refluks.

WebMD piše, da počasno srkanje vode pomaga telesu uravnavati prebavo in zmanjšati zaprtje. Pretirano pitje naenkrat pa lahko poveča napihnjenost. Topla voda ali nesladkan čaj (ingver, kamilica) lahko dodatno sprosti prebavila.

2. Ne lezite takoj po obroku

Po podatkih my.clevelandclinic ležanje po obilnem obroku poveča tveganje za gastroezofagealni refluks, saj se želodčna vsebina lažje vrača v požiralnik. Strokovnjaki priporočajo, da ostanete pokonci vsaj 2–3 ure.

3. Naredite kratek, blag sprehod

Kot navaja WebMD, kratek sprehod spodbuja peristaltiko in pomaga stabilizirati krvni sladkor. Intenzivna vadba pa lahko preusmeri pretok krvi stran od prebavil, kar prebavo še upočasni.

4. Izberite lahko prebavljive obroke

Verywellhealth poudarja, da po prenajedanju telesu najbolj koristijo preprosti obroki, kot so juhe, kuhano žito, banane ali jogurt s probiotiki. Verywellhealth še izpostavlja, da probiotiki pomagajo uravnavati črevesno mikrobioto in zmanjšujejo prebavne težave.