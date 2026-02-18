Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in minerali PrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
moški je krof
Prebava

Kako po pustnem torku vrniti prebavo v ritem

N.R.A.
18. 02. 2026 03.47
0

Po pustnem torku in preobilici krofov se lahko prebava upočasni, zato jo je smiselno nežno podpreti.

Kako ponovno uravnati prebavo po prenajedanju

Krof je kombinacija rafiniranih ogljikovih hidratov, sladkorja in maščobe, kar obremeni prebavila. Harvard Health navaja, da mastni obroki upočasnijo praznjenje želodca, kar povzroči napihnjenost in občutek teže. Tudi NIH poudarja, da visokoenergijski obroki povečajo izločanje želodčne kisline, kar lahko sproži zgago in refluks.

Učinkoviti koraki za ponovno vzpostavitev prebavnega ritma

1. Hidrirajte se premišljeno

WebMD piše, da počasno srkanje vode pomaga telesu uravnavati prebavo in zmanjšati zaprtje. Pretirano pitje naenkrat pa lahko poveča napihnjenost. Topla voda ali nesladkan čaj (ingver, kamilica) lahko dodatno sprosti prebavila.

Pust prebava
Pust prebavaFOTO: AdobeStock

2. Ne lezite takoj po obroku

Po podatkih my.clevelandclinic ležanje po obilnem obroku poveča tveganje za gastroezofagealni refluks, saj se želodčna vsebina lažje vrača v požiralnik. Strokovnjaki priporočajo, da ostanete pokonci vsaj 2–3 ure.

3. Naredite kratek, blag sprehod

Kot navaja WebMD, kratek sprehod spodbuja peristaltiko in pomaga stabilizirati krvni sladkor. Intenzivna vadba pa lahko preusmeri pretok krvi stran od prebavil, kar prebavo še upočasni.

4. Izberite lahko prebavljive obroke

Verywellhealth poudarja, da po prenajedanju telesu najbolj koristijo preprosti obroki, kot so juhe, kuhano žito, banane ali jogurt s probiotiki. Verywellhealth še izpostavlja, da probiotiki pomagajo uravnavati črevesno mikrobioto in zmanjšujejo prebavne težave.

Pust prebava
Pust prebavaFOTO: AdobeStock

5. Izogibajte se gaziranim pijačam

Gazirane pijače povečajo količino zraka v prebavilih, kar vodi v napihnjenost. Harvard Health navaja, da ogljikov dioksid dodatno razširi želodec in upočasni prebavo.

6. Topel obkladek za sprostitev trebušnih mišic

Po podatkih Health toplota sprošča gladke mišice prebavil, kar lahko zmanjša krče in pospeši gibanje hrane skozi prebavni trakt.

Napihnjenost
Napihnjenost FOTO: AdobeStock

7. Upočasnite tempo prehranjevanja v naslednjih dneh

NIH poudarja, da počasno prehranjevanje izboljša zaznavanje sitosti in zmanjša tveganje za ponovno prenajedanje. Hitra prehrana pogosto vodi v prekomeren vnos kalorij, še preden možgani zaznajo sitost.

Kako izboljšati prebavo po težki hrani
Preberi še
Kako izboljšati prebavo po težki hrani

Ko se prebava po pustnem torku umiri, je pomembno, da v naslednjih dneh vztrajate pri nežni prehrani, redni hidraciji in zmernem gibanju. Vaše telo se po občasnem prenajedanju običajno hitro povrne v ravnovesje, če mu zagotovite podporo. S tem zmanjšate tveganje za prebavne težave, kot so zgaga, napihnjenost ali zaprtje, ter omogočite, da se prebavni sistem ponovno vrne v svoj naravni ritem.

Viri: Harvard Health, NIH (National Institutes of Health), WebMD, Verywellhealth, my.clevelandclinic, Health

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
prebava po krofih kako pospešiti prebavo slabost krofi napihnjenost po mastni hrani prebavne težave po praznikih
Prebava

S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1520