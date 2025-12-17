Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in minerali PrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Prebava
Prebava

Ali pitje vode med jedjo slabša prebavo?

L.G.
17. 12. 2025 03.12
0

Veseli december je poln druženj ob dobri hrani in pijači, zato ni nič čudnega, da se marsikdo v tem obdobju leta srečuje z napihnjenostjo in težavami s prebavo. Mnogi ob tem posegajo po 'hitrih rešitvah' ali verjamejo mitom, ki nimajo veliko skupnega z dejstvi. V nadaljevanju razkrivamo, kako prebava v resnici deluje in kaj lahko sami naredimo, da se bomo med prazniki počutili bolje.

1. Mit: Sladkarije povzročijo napihnjenost in prebavne težave

Velikokrat slišimo, da je sladkor krivec za napihnjenost, vendar sladkor sam po sebi ne povzroča napihnjenosti, razen, če ga zaužijemo v zelo velikih količinah ali če imamo intoleranco na določene sladkorje, kot na primer fruktoza. Napihnjenost se največkrat pojavi po mastnih jedeh, prehitrem hranjenju ali zaradi prenizkega vnosa tekočine.

Zato se v prazničnem času ni potrebno povsem odpovedati sladkarijam, ampak jih uživajte v zmernih količinah ter jih poskusite vključiti v obrok, da se izognete nenadnim skokom sladkorja v krvi.

2.Mit: Pitje vode med jedjo slabša prebavo in povzroča napihnjenost

Zagotovo ste že slišali mit, da tekočina 'razredči želodčno kislino' in zato oslabi prebavo, vendar se znanost s tem mitom ne strinja. Pitje vode je del normalnega prebavnega procesa in lahko hrani pomaga prehajati skozi prebavni trakt. Najpogostejši razlog za napihnjenost pri obrokih je preveč hitro prehranjevanje ali pitje gaziranih in alkoholnih pijač.

Priporočeno je, da med obrokom pijete počasi in po manjših požirkih. S tem telesu omogočite, da hrano lažje premika dalje in se izognete občutku teže.

Veseli december je poln druženj ob dobri hrani in pijači, zato ni nič čudnega, da se v tem obdobju leta srečujemo z napihnjenostjo in težavami s prebavo.
Veseli december je poln druženj ob dobri hrani in pijači, zato ni nič čudnega, da se v tem obdobju leta srečujemo z napihnjenostjo in težavami s prebavo. FOTO: Shutterstock

3. Mit: Kislo sadje pospeši prebavo

Mnogi verjamemo, da kislo sadje, kot je na primer limona ali kivi, po obroku pomaga hitreje prebaviti težke jedi. Čeprav je sadje zaradi svojih vitaminov in osvežilnega okusa pogosto dobrodošlo po obroku, prebave ne pospeši. Prebava poteka po ustaljenem ritmu, ki ga določajo prebavni encimi in delovanje črevesja, ne pa sadje, ki ga zaužijemo po obroku.

Sadje si lahko privoščite kot okusen zaključek obroka, a ne pričakujte, da bo zaradi kisline razbremenilo želodec.

Preprosta zelenjavna juha, ki razbremeni prebavo

Topla zelenjavna juha je idealna izbira za dneve, ko želimo prebavnemu sistemu dati malo počitka. Je lahka, prijazna želodcu in bogata z vlakninami, ki pomagajo vzpostaviti ravnovesje v črevesju.

Sestavine:
- 1 korenček
- 1 krompir
- pol čebule
- 1 strok česna
- 1 žlica olivnega olja
- 600 ml zelenjavne jušne osnove ali vode
- pest sveže zelenjave (špinača, blitva ali peteršilj)
- sol, poper po okusu

Priprava:

V loncu segrejte olivno olje in na njem na hitro prepražite sesekljano čebulo in česen. Dodajte narezano korenje in krompir ter dušite 2–3 minute. Nato prelijte z jušno osnovo ali vodo in kuhajte približno 15 minut, dokler zelenjava ni mehka.

Proti koncu dodajte še svežo zelenjavo, ki potrebuje le nekaj minut kuhanja. Za dodatno aromo in boljšo prebavo lahko potresete ščepec kumine ali nariban ingver. Po želji lahko juho zmiksate v kremno različico ali pustite v kosih.

Donat slovi po svojem blagodejnem delovanju na prebavni sistem..
Donat slovi po svojem blagodejnem delovanju na prebavni sistem..FOTO: Arhiv naročnika

Donat: Naravna pomoč pri prebavi

V obdobjih, ko prebava deluje počasneje, si lahko pomagamo tudi s preverjenimi naravnimi rešitvami. Donat, mineralna voda z naravno visoko vsebnostjo mineralov, je že dolgo znana po svojem blagodejnem delovanju na prebavni sistem. Ob uravnoteženi prehrani in zadostnem vnosu tekočin pomaga črevesju, da se hitreje vrne v običajen ritem, kar je po praznikih še posebej dobrodošlo.

Zakaj Donat pomaga?

Donat vsebuje visoko koncentracijo naravnih mineralov, med katerimi izstopata magnezij in hidrogenkarbonati. Kombinacija teh dveh pomembno vpliva na delovanje prebavnega trakta, saj magnezij spodbuja črevesno peristaltiko in s tem pomaga pri počasni ali oteženi prebavi. Hidrogenkarbonati pa nevtralizirajo želodčno kislino in lahko pripomorejo k zmanjšanju občutka teže, tiščanja ali zgage, ki se pogosto pojavi po obilnih obrokih.

Kdaj je Donat še posebej koristen?
- Ko se upočasni prebava zaradi težke ali mastne hrane.
- Ob občutku napihnjenosti ali napetosti v trebuhu.
- V jutranjih urah, ko želimo spodbuditi prebavni sistem.
- Po praznikih, ko je prebavni trakt pogosto bolj obremenjen.

Sponzorirana vsebina

donat prebava praznična prehrana napihnjenost težave s prebavo
Prebava

Nasveti za lažje prebavljanje obilne hrane med prazniki

Prebava

Največja praznična napaka, ki lahko uniči prebavo - počnemo pa to skoraj vsi

novice
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
šport
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
popin
Miran Rudan novo pesem najprej zavrtel svoji 93-letni mami
Miran Rudan novo pesem najprej zavrtel svoji 93-letni mami
tv oddaje
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Vizita.si
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Okusno.je
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
Zadovoljna.si
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Moskisvet.com
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Bibaleze.si
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Cekin.si
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Dominvrt.si
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
Zadovoljna.si
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
RUBRIKE:

Domov Zdravje Bolezni Žensko zdravje Zlata leta Duševno zdravje Lepota Življenjske zgodbe TOK
Vizita.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1331