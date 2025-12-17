Ali pitje vode med jedjo slabša prebavo?

Veseli december je poln druženj ob dobri hrani in pijači, zato ni nič čudnega, da se marsikdo v tem obdobju leta srečuje z napihnjenostjo in težavami s prebavo. Mnogi ob tem posegajo po 'hitrih rešitvah' ali verjamejo mitom, ki nimajo veliko skupnega z dejstvi. V nadaljevanju razkrivamo, kako prebava v resnici deluje in kaj lahko sami naredimo, da se bomo med prazniki počutili bolje.

1. Mit: Sladkarije povzročijo napihnjenost in prebavne težave

Velikokrat slišimo, da je sladkor krivec za napihnjenost, vendar sladkor sam po sebi ne povzroča napihnjenosti, razen, če ga zaužijemo v zelo velikih količinah ali če imamo intoleranco na določene sladkorje, kot na primer fruktoza. Napihnjenost se največkrat pojavi po mastnih jedeh, prehitrem hranjenju ali zaradi prenizkega vnosa tekočine. Zato se v prazničnem času ni potrebno povsem odpovedati sladkarijam, ampak jih uživajte v zmernih količinah ter jih poskusite vključiti v obrok, da se izognete nenadnim skokom sladkorja v krvi.

2.Mit: Pitje vode med jedjo slabša prebavo in povzroča napihnjenost

Zagotovo ste že slišali mit, da tekočina 'razredči želodčno kislino' in zato oslabi prebavo, vendar se znanost s tem mitom ne strinja. Pitje vode je del normalnega prebavnega procesa in lahko hrani pomaga prehajati skozi prebavni trakt. Najpogostejši razlog za napihnjenost pri obrokih je preveč hitro prehranjevanje ali pitje gaziranih in alkoholnih pijač. Priporočeno je, da med obrokom pijete počasi in po manjših požirkih. S tem telesu omogočite, da hrano lažje premika dalje in se izognete občutku teže.

3. Mit: Kislo sadje pospeši prebavo

Mnogi verjamemo, da kislo sadje, kot je na primer limona ali kivi, po obroku pomaga hitreje prebaviti težke jedi. Čeprav je sadje zaradi svojih vitaminov in osvežilnega okusa pogosto dobrodošlo po obroku, prebave ne pospeši. Prebava poteka po ustaljenem ritmu, ki ga določajo prebavni encimi in delovanje črevesja, ne pa sadje, ki ga zaužijemo po obroku. Sadje si lahko privoščite kot okusen zaključek obroka, a ne pričakujte, da bo zaradi kisline razbremenilo želodec. Preprosta zelenjavna juha, ki razbremeni prebavo Topla zelenjavna juha je idealna izbira za dneve, ko želimo prebavnemu sistemu dati malo počitka. Je lahka, prijazna želodcu in bogata z vlakninami, ki pomagajo vzpostaviti ravnovesje v črevesju. Sestavine:

- 1 korenček

- 1 krompir

- pol čebule

- 1 strok česna

- 1 žlica olivnega olja

- 600 ml zelenjavne jušne osnove ali vode

- pest sveže zelenjave (špinača, blitva ali peteršilj)

- sol, poper po okusu Priprava: V loncu segrejte olivno olje in na njem na hitro prepražite sesekljano čebulo in česen. Dodajte narezano korenje in krompir ter dušite 2–3 minute. Nato prelijte z jušno osnovo ali vodo in kuhajte približno 15 minut, dokler zelenjava ni mehka. Proti koncu dodajte še svežo zelenjavo, ki potrebuje le nekaj minut kuhanja. Za dodatno aromo in boljšo prebavo lahko potresete ščepec kumine ali nariban ingver. Po želji lahko juho zmiksate v kremno različico ali pustite v kosih.

Donat: Naravna pomoč pri prebavi

V obdobjih, ko prebava deluje počasneje, si lahko pomagamo tudi s preverjenimi naravnimi rešitvami. Donat, mineralna voda z naravno visoko vsebnostjo mineralov, je že dolgo znana po svojem blagodejnem delovanju na prebavni sistem. Ob uravnoteženi prehrani in zadostnem vnosu tekočin pomaga črevesju, da se hitreje vrne v običajen ritem, kar je po praznikih še posebej dobrodošlo.

Zakaj Donat pomaga?