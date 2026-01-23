Zakaj pride do razdraženega želodca

Razdražen želodec se lahko pojavi zaradi različnih sprožilcev. Kot piše WebMD, so med najpogostejšimi vzroki prehranske napake (kot je uživanje mastne, začinjene ali težko prebavljive hrane). Pogost vzrok je tudi okužba z bakterijo Helicobacter pylori, ki lahko povzroči vnetje želodčne sluznice. Mayo Clinic navaja, da lahko redno jemanje nesteroidnih protivnetnih zdravil oslabi zaščitno sluznico želodca, kar vodi v draženje in vnetje. Poleg tega lahko stres in hitra prehrana dodatno obremenita prebavni sistem, kar potrjujejo podatki my.clevelandclinic, ki opisujejo, da stresni hormoni vplivajo na gibanje prebavil in povečajo občutek slabosti.

Preberi še Dieta pri gastroezofagealni refluksni bolezni: živila, ki pomagajo pri refluksu kisline

Kaj se zgodi v telesu, ko je želodec razdražen

Ko pride do draženja želodčne sluznice, se poveča izločanje želodčne kisline, kar lahko povzroči pekoč občutek in bolečino. Vnetje sluznice, kot poroča verywellhealth, sproži preobčutljivost živčnih receptorjev, zato se simptomi lahko zdijo intenzivnejši, kot bi pričakovali. Če je prisotna okužba ali vnetje, se želodec odzove s počasnejšim praznjenjem, kar povzroči slabost in občutek teže. Strokovnjak Jay N. Yepuri, ki ga navaja verywellhealth, poudarja, da je razdražen želodec pogosto posledica kombinacije prehranskih in hormonskih dejavnikov, ki vplivajo na prebavno gibanje.

icon-expand Razdražen želodec FOTO: AdobeStock

Kako pomiriti razdražen želodec

Naravni pristopi so pogosto prvi korak pri umirjanju želodca. Healthline navaja, da lahko ingver pomaga zmanjšati slabost, saj vsebuje bioaktivne spojine, ki delujejo protivnetno. Podobno lahko kamilični čaj pomiri želodčno sluznico, kar potrjujejo podatki verywellhealth, ki opisujejo njegove protivnetne lastnosti. Toplota, na primer termofor, lahko sprosti trebušne mišice in zmanjša občutek krčev, kar je pogosto priporočilo strokovnjakov.

icon-expand Razdražen želodec FOTO: AdobeStock

Prehranske prilagoditve

Pri razdraženem želodcu je ključna lahka in nežna prehrana. Kot piše Healthline, se pogosto priporoča tako imenovana BRAT prehrana, ki vključuje banane, riž, jabolčno čežano in prepečenec. Gre za živila, ki ne dražijo sluznice in se hitro prebavijo. WebMD dodaja, da je pomembno izogibanje mastni in začinjeni hrani, saj lahko dodatno obremenita prebavni sistem. Prav tako je priporočljivo piti dovolj vode, saj dehidracija lahko poslabša simptome, kar navaja verywellhealth.

icon-expand Razdražen želodec FOTO: AdobeStock

Kdaj poiskati zdravniško pomoč

Če simptomi trajajo več kot nekaj dni ali se pojavijo alarmantni znaki, kot so bruhanje krvi, huda bolečina ali visoka vročina, je nujno poiskati zdravniško pomoč. Mayo Clinic opozarja, da lahko dolgotrajno vnetje želodčne sluznice vodi v resnejše zaplete, zato je pravočasna diagnostika ključna. Strokovnjaki s klinike my.clevelandclinic poudarjajo, da je pomembno spremljati spremembe v prebavi, saj lahko nakazujejo na resnejše bolezni prebavil.

Preberi še Tihi sovražnik želodca, ki lahko dolgo boli, dokler ne postane nevaren

Preberi še Zakaj pride do krčev v želodcu?

Razdražen želodec je pogosto posledica kombinacije prehranskih, hormonskih in okoljskih dejavnikov. Čeprav je večina primerov prehodnih, lahko pravilna prehrana, naravni pripravki in zmanjševanje stresa pomembno pripomorejo k hitrejšemu okrevanju. Strokovni viri poudarjajo, da je pozornost na simptome ključna, saj lahko pravočasno ukrepanje prepreči zaplete. Z upoštevanjem preverjenih priporočil lahko učinkovito pomirite želodec in izboljšate svoje počutje.