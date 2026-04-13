Kako so povezani črevesje, zdravje in možgani in zakaj vsi govorijo o mikrobiomu

Kot piše Euronews Health , nove raziskave jasno kažejo, da spremembe v črevesnih bakterijah lahko napovedujejo ali celo sprožijo določene zdravstvene izide.

Mikrobiom je skupnost trilijonov mikroorganizmov, ki živijo v našem črevesju. Ti mikrobi niso pasivni: sodelujejo pri prebavi, tvorijo vitamine, uravnavajo imunski sistem in vplivajo na vnetja v telesu. Kot navaja Verywell Health , zdravo črevesje pomeni bolj stabilno razpoloženje, boljšo odpornost in manj tveganja za kronične bolezni.

Povezava med črevesjem in možgani je tako močna, da jo strokovnjaki imenujejo os črevesje–možgani. Kot piše Euronews Health, nove študije kažejo, da lahko spremembe v mikrobiomu vplivajo na anksioznost, depresijo, kognitivne sposobnosti in celo nevrodegenerativne bolezni.

WebMD poudarja, da mikrobi proizvajajo nevroaktivne snovi, kot so serotonin, dopamin in GABA, ki neposredno vplivajo na delovanje možganov. Zato ni presenetljivo, da se pri ljudeh z depresijo ali anksioznostjo pogosto odkrije porušeno ravnovesje črevesnih bakterij.