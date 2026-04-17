Koliko magnezija res potrebujemo in kako ga vnesti, da ga telo izkoristi

Koliko magnezija potrebujemo na dan?

Magnezij je esencialni mineral, ki sodeluje v več kot 300 biokemičnih procesih v telesu. Potrebujemo ga za normalno delovanje mišic, živčnega sistema, presnove energije ter tudi za usklajeno delovanje prebavnega sistema. Splošna priporočila za dnevni vnos so 375 mg. Pri tem gre za okvirno vrednost, saj se v sodobnem življenjskem slogu se potrebe po magneziju pogosto povečajo.

Kdaj potrebujemo več magnezija?

Na porabo magnezija v telesu vplivajo številni dejavniki, med najpogostejšimi so:

- kronični stres, ki pospešeno izčrpava telesne zaloge magnezija,

- sedeč način življenja, ki vpliva na mišično in presnovno ravnovesje,

- upočasnjena ali neurejena prebava, pri kateri je absorpcija hranil lahko slabša. V takšnih primerih se kot učinkovit dnevni vnos pogosto omenja 400–500 mg magnezija, vendar le, če ga vnesemo v obliki, ki jo telo zlahka vsrka in tudi učinkovito uporabi.

Zakaj ima magnezij pomembno vlogo pri prebavi?

Vloga magnezija v prebavi presega zgolj podporo mišicam črevesja. Magnezij:

- sprošča gladke mišice prebavil, kar olajša premikanje črevesne vsebine,

- sodeluje pri prenosu živčnih impulzov, ki omogočajo usklajeno delovanje prebavil,

- je nujen za delovanje številnih encimov, ki sodelujejo pri presnovi hranil. Posebej pomembna je njegova vloga pri Oddijevem sfinktru, gladki mišici, ki uravnava sproščanje žolča in encimov trebušne slinavke v tanko črevo. Ko se ta mišica ustrezno sprosti, ključne prebavne tekočine prispejo v prebavila ob pravem času in v pravi količini, kar omogoča:

- boljšo razgradnjo hrane,

- učinkovitejšo absorpcijo hranil,

- manj prebavnih obremenitev po obrokih.

Zakaj pri vnosu magnezija ni vseeno, v kakšni obliki ga zaužijemo?

Magnezij v živilih (oreščki, semena, stročnice, zelenolistna zelenjava) je pogosto tesno vezan v strukturi hrane, zato njegova absorpcija ni vedno optimalna, zlasti pri ljudeh z občutljivejšim prebavnim sistemom. Tudi pri prehranskih dopolnilih je pomembna oblika magnezija in način jemanja. Enkratni, visoki odmerki lahko preobremenijo prebavila, medtem ko manjši, razporejeni vnosi omogočajo boljšo izrabo v telesu.

Mineralna voda Donat sodi med enega izmed najbogatejših naravnih virov magnezija v Evropi.

Naraven vir magnezija, ki je že raztopljen

Posebno prednost ima magnezij, ki je vnesen z naravno mineralno vodo, kjer je prisoten že raztopljen v ionski obliki. Telo takšnega magnezija:

- ni treba dodatno razgrajevati,

- ga lažje absorbira skozi črevesno steno v kri,

- ga lahko učinkovito izkorišča tudi ob rednem, vsakodnevnem vnosu.

Donat: eden najbogatejših virov naravnega magnezija

Mineralna voda Donat vsebuje kar 1.000 mg naravnega magnezija na liter, zaradi česar sodi med enega izmed najbogatejših naravnih virov magnezija v Evropi. Poleg magnezija vsebuje tudi sulfatne soli, ki dodatno podpirajo prebavo. Učinek Donata na prebavni sistem temelji na dveh mehanizmih:

- mehanskem, kjer sulfatne soli povečajo vsebnost vode v črevesju in sprostijo mišice prebavnega trakta,

- fiziološkem (regulatornem), kjer magnezij sprošča Oddijev sfinkter in optimizira delovanje žolča ter trebušne slinavke.

Naravni, raztopljeni magnezij iz mineralne vode Donat omogoča telesu učinkovito podporo prebavi, presnovi in splošnemu dobremu počutju.

Koliko Donata zadostuje za dnevne potrebe?

Prav zaradi visoke vsebnosti magnezija lahko že relativno majhna količina Donata pomembno prispeva k dnevnemu vnosu. Približno 0,5 litra Donata lahko zagotovi okoli 400–500 mg magnezija, to pomeni, da pokrijemo več od dnevnih potreb brez kapsul ali tablet. Priporočeno je, da se Donat uživa kot del preventivne pitne kure, razporejeno skozi dan, kar omogoča postopno in učinkovito absorpcijo.

Kako ga piti za najboljši učinek?

Za podporo prebavi in optimalno izrabo magnezija se Donat običajno pije:

- 0,2–0,3l zjutraj na tešče,

- 0,1l pol ure pred kosilom,

- 0,1–0,2l pred večerjo ali zvečer. Priporočljivo je, da je mineralna voda sobne temperature in da jo pijemo počasi, po požirkih, kar je prijazno do prebavil in primerno tudi za dolgotrajno uporabo.

