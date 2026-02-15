Vizita.si
Koža lahko razkriva bolezni jeter: katere spremembe morate prepoznati pravočasno

N.R.A.
15. 02. 2026 03.38
0

Koža pogosto prva pokaže znake bolezni jeter, zato je zgodnje prepoznavanje sprememb izjemno pomembno.

Kako koža odraža delovanje jeter

Kot navaja Krenizdravo, so jetra organ, ki ima ključno vlogo pri presnovi, razstrupljanju in uravnavanju številnih telesnih procesov. Ko njihovo delovanje oslabi, se to pogosto pokaže tudi na koži, saj telo ne more več učinkovito odstranjevati toksinov in presnovnih produktov. Kožne spremembe so zato lahko zgodnji opozorilni znak, ki ga nikakor ne smete spregledati.

Zakaj se kožne spremembe pojavijo pri boleznih jeter

Pri boleznih jeter se v telesu kopičijo snovi, ki bi jih sicer morala odstraniti zdrava jetra. To vpliva na krvne žile, pigmentacijo, elastičnost kože in delovanje imunskega sistema. Posledično se na koži pojavijo spremembe, ki so lahko subtilne ali zelo izrazite, odvisno od stopnje okvare jeter.

Jetra
JetraFOTO: AdobeStock

Najpogostejše kožne spremembe, povezane z boleznimi jeter

Rumenkasta obarvanost kože in oči

Kot piše Krenizdravo, je eden najbolj prepoznavnih znakov bolezni jeter zlatenica, ki nastane zaradi kopičenja bilirubina. Koža in beločnice postanejo rumenkaste, kar je jasen znak, da jetra ne zmorejo več pravilno predelovati žolčnih pigmentov. Zlatenica zahteva takojšnjo zdravniško obravnavo.

Jetra
JetraFOTO: AdobeStock

Srbečica brez vidnega vzroka

Pri boleznih jeter se pogosto pojavi intenziven srbež, ki ni povezan z alergijo ali kožnimi boleznimi. Srbečica nastane zaradi kopičenja žolčnih kislin v koži. Lahko je zelo moteča, pogosto se poslabša ponoči in je eden najzgodnejših simptomov okvare jeter.

Srbečica
SrbečicaFOTO: AdobeStock

Rdečina dlani in pajkaste žilice

Krenizdravo izpostavlja, da se pri okvari jeter lahko pojavijo pajkaste žilice ter rdeče dlani. Gre za posledico hormonskih sprememb in motenj v prekrvavitvi, ki nastanejo zaradi zmanjšane sposobnosti jeter za presnovo hormonov. Te spremembe so pogoste pri kroničnih boleznih jeter.

Modrice in krvavitve

Ko jetra ne delujejo pravilno, se zmanjša tvorba beljakovin, ki so pomembne za strjevanje krvi. Zato se lahko pojavijo modrice, ki nastanejo že ob manjših udarcih, ali pogostejše krvavitve iz nosu in dlesni. To je znak, da jetra ne proizvajajo dovolj koagulacijskih faktorjev.

Suha koža in spremembe na nohtih

Krenizdravo navaja, da se pri boleznih jeter pogosto pojavi izrazito suha koža, ki se lušči in je občutljiva. Na nohtih se lahko pojavijo bele lise, vzdolžne črte ali krhkost, kar odraža motnje v presnovi beljakovin in vitaminov.

Jetra
JetraFOTO: AdobeStock

Kožne spremembe so lahko pomemben pokazatelj, da jetra ne delujejo pravilno. Če opazite rumenkasto obarvanost, srbečico brez jasnega vzroka, pajkaste žilice, rdeče dlani ali nenavadne modrice, je nujno, da preverite delovanje jeter. Ugotovitve, ki jih povzema Krenizdravo, poudarjajo, da je zgodnje prepoznavanje teh znakov ključno za pravočasno zdravljenje in preprečevanje napredovanja bolezni. Koža je pogosto prvi organ, ki opozori na težave, zato ji velja posvetiti več pozornosti.

Prebava

Tri živila, ki lahko spodbudijo prebavo in pomagajo pri kroničnem zaprtju

