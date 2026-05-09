Najbolj zdrav kruh, ki ga mnogi obožujejo – je dobro, če ga jeste vsak dan?

Kruh z drožmi je v zadnjih letih postal izjemno priljubljen, vendar ne le zaradi okusa, temveč predvsem zaradi svojih zdravstvenih koristi. Skrivnost se skriva v t. i. nastavku oziroma drožeh – mešanici moke in vode, kjer se naravno razvijejo kulture divjih kvasovk. Ta proces je precej drugačen od tistega, ki ga vidimo pri običajnem kruhu iz trgovine. "Dolga, naravna fermentacija omogoča sourdoughu, da popolnoma razvije svoj okus in teksturo," pravi Jonathan Davis. Takšen način peke zahteva veliko potrpljenja, saj fermentacija traja vsaj 24 ur, nekateri mojstri pa svoje droži hranijo že od leta 1989. Rezultat je kruh z odprto strukturo sredice in kompleksnim okusom, ki ga z bližnjicami ni mogoče doseči.

Kako uživanje kruha z drožmi vpliva na vaš organizam

Eden glavnih razlogov, zakaj ljudje posegajo po kruhu z drožmi, je boljša prebavljivost. Ker bakterije med dolgotrajno fermentacijo razgradijo del glutena in določene ogljikove hidrate (znane kot FODMAP), je ta kruh pogosto lažji za želodec in povzroča manj napihnjenosti. Dietetičarka Shannon O'Meara pojasnjuje, da kruh vsebuje prebiotike, ki hranijo dobre bakterije v našem črevesju. Te bakterije nam nato pomagajo pri prebavi vlaknin in krepijo naš imunski sistem. Poleg tega je tak kruh bogatejši z dostopnimi minerali. Ker se med fermentacijo zmanjša količina fitinske kisline, telo lažje posrka pomembne snovi, kot so železo, kalcij in kalij, ki bi sicer ostale 'zaklenjene' v žitu.

Kruh iz kislega testa

Dolga fermentacija deluje kot naravni 'predprebavni' proces, ki zmanjšuje vsebnost spojin, ki povzročajo napenjanje.

Kaj se zgodi s krvnim sladkorjem po zaužitju tega kruha?

Ste vedeli, da kruh z drožmi ne povzroči tako močnega skoka sladkorja v krvi kot običajen kruh? Zaradi posebnih kislin, ki nastanejo med vzhajanjem, se škrob počasneje spreminja v sladkor. To je izjemno pomembno za zdravje vaših žil in preprečevanje debelosti. "Naglo poskakovanje krvnega sladkorja ni zdravo, saj lahko poškoduje krvni obtok in vodi do insulinske rezistence," opozarja dietetičarka Connie Elick. Ko je sladkor v krvi stabilen, imate čez dan več energije in manj nepotrebnih napadov lakote. Če želite te koristi še povečati, izberite različico iz polnozrnate moke, ki vsebuje še več vlaknin in vitaminov skupine B.

Ali je varno in priporočljivo jesti ta kruh vsak dan?

Ali lahko kruh z drožmi uživate vsak dan? Odgovor je pritrdilen, a z določenim opozorilom. Čeprav je zelo zdrav, dietetičarka Connie Elick poudarja, da ne smemo pozabiti na raznolikost v prehrani. "Ključ zdrave prehrane so primernost, zmernost in ravnotežje," svetuje. Če jemo vsak dan isto hrano, se morda prikrajšamo za druge pomembne snovi, ki jih najdemo v različnih žitih ali drugih vrstah ogljikovih hidratov. Prav tako bodite previdni pri količinah – ena rezina ima približno 93 kalorij. Pomembno opozorilo velja tudi za tiste s celiakijo: čeprav je gluten delno razgrajen, sourdough kruh še vedno vsebuje gluten in zanje ni varna izbira.