NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Najboljši jutranji napitek, če si želite boljšo prebavo in obilico antioksidantov

N.R.A.
11. 05. 2026 03.57
Nutricionisti svetujejo zamenjavo kave z matcho. Ta zeleni napitek ponuja obilico antioksidantov, ki upočasnjujejo staranje in krepijo odpornost telesa.

Strokovnjaki za prehrano vse pogosteje izpostavljajo matcho kot najboljši jutranji napitek za tiste, ki želijo poskrbeti za svoje zdravje na dolgi rok. Čeprav matcha in navadni zeleni čaj prihajata iz iste rastline, je razlika v njunem vplivu na telo precejšnja. Pri pitju matche namreč zaužijemo celoten zmlet list, kar pomeni, da v telo vnesemo veliko večje količine polifenolov. Ti delujejo kot ščit pred oksidativnim stresom, ki je glavni krivec za hitrejše staranje in razvoj različnih bolezni. Nutricionistka Seema Shah poudarja, da je prav ta bogata sestava tisto, kar matcho loči od vseh ostalih čajev na trgu.

Zakaj je matcha močnejša od običajnega zelenega čaja

Glavna prednost matche je njena kompleksna sestava, ki poleg EGCG-ja vključuje tudi kvercetin, rutin in ogromne količine klorofila. To pomeni, da z eno skodelico dobite več koristi kot z več skodelicami običajnega kuhanega čaja. Te snovi so nujne za obnavljanje celic in preprečevanje kroničnih vnetij, ki se s staranjem pogosteje pojavljajo v telesu. Pomembno pa je upoštevati, kako matcho pripravite. Če ji dodate živalsko mleko, se proteini vežejo na antioksidante in zmanjšajo njihovo moč, zato strokovnjaki svetujejo uporabo nesladkanih rastlinskih napitkov, kot sta mandljevo ali ovseno mleko.

Matcha FOTO: Shutterstock

Uživanje celotnega lista matche pomeni večji vnos polifenolov in klorofila za upočasnitev staranja.

Kako matcha vpliva na prebavo in ostre misli

Matcha ni koristna le za vaš videz, ampak tudi za notranje organe, predvsem za črevesje in možgane. Vsebuje snovi, ki v vašem prebavnem sistemu nahranijo dobre bakterije. Te bakterije nato proizvajajo butirat, ki deluje protivnetno in krepi vaš imunski sistem. Poleg tega matcha izjemno blagodejno vpliva na vaše počutje. Za razliko od kave, ki lahko povzroči tresavico ali nenadne padce energije, matcha nudi miren in dolgotrajen fokus. Razlog za to je aminokislina L-teanin, ki skupaj s kofeinom poskrbi za mentalno jasnost in boljši spomin, kar je izrednega pomena za preprečevanje kognitivnega upada s staranjem.

Vir: index.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
matcha čaj zdravo staranje antioksidanti EGCG L-teanin zdravje črevesja vitalnost matcha prebava zdrava prehrana l-teanin
