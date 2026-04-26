Napihnjenost? Iz prehrane izločite tri stvari

Občasna napihnjenost je lahko normalna, vendar pogoste prebavne težave lahko kažejo na vnetje, kjer imajo določena živila pomembno vlogo, piše index.hr. Prehrana, bogata z rafiniranimi ogljikovimi hidrati, dodanimi sladkorji in natrijem, lahko škoduje zdravju črevesja ter povzroči zadrževanje vode, pline in nelagodje. Strokovnjaki izpostavljajo več živil, ki lahko poslabšajo vaše stanje.

Preberi še Kaj piti, ko se soočate z zadrževanjem vode? Nutricionistka razkriva najboljše pijače

1. Beli kruh

Čeprav je v mnogih gospodinjstvih pogost, lahko beli kruh povzroči skoke krvnega sladkorja in prispeva k vnetju. Dietetičarka in nutricionistka Krutika Nanavati pojasnjuje, da je narejen iz "visoko rafinirane moke", ki je brez vlaknin in hranil. "Polnozrnati kruh je veliko boljša izbira, ker vsebuje vlaknine, ki vam pomagajo, da ste dlje časa siti in stabilizirajo raven sladkorja v krvi," je dejala Nanavatijeva. Obstaja veliko dobrih alternativ, kot so kvinoja, rjavi riž in ovsena kaša.

2. Slani oreščki in semena

Čeprav imajo oreščki in semena številne koristi za zdravje, slane različice pogosto vsebujejo preveč natrija. Prekomerni vnos natrija lahko poruši ravnovesje tekočin v telesu in prispeva k napihnjenosti, pravi bariatrični kirurg dr. Harsh Sheth. Dodaja, da lahko zmanjšanje vnosa soli pomaga uravnavati apetit in podpira ravnovesje elektrolitov, kar dolgoročno olajša vzdrževanje zdrave telesne teže.

Preberi še Kaj se zgodi z vašim telesom, če vsak dan jeste oreščke?

3. Sladkarije

Sladkarije so znane kot nezdrava izbira, vendar se njihov vpliv na prebavo pogosto spregleda. Poleg sladkorja, umetnih barvil in arom sladkarije ne vsebujejo maščob ali beljakovin, ki bi upočasnile absorpcijo sladkorja, pojasnjuje dietetičarka Adrienne Raimo. To vodi do hitrega dviga krvnega sladkorja, ki mu sledi močan padec, kar lahko povzroči napihnjenost, utrujenost in dolgoročno odpornost na inzulin. Raimo posebej izpostavlja gumijaste bonbone in podobne sladkarije kot najslabšo izbiro.