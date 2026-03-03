Nenadna intoleranca na hrano v odrasli dobi: vzroki, simptomi in kdaj k zdravniku

Nenadna intoleranca na hrano: zakaj se pojavi v odrasli dobi

Intoleranca na hrano pomeni nezmožnost pravilne prebave določene sestavine hrane. Ne gre za alergijo na hrano, temveč za presnovno ali encimsko motnjo. Kot navaja verywellhealth, se intoleranca lahko razvije postopno ali nenadno, tudi če ste določeno živilo prej uživali brez težav. NIH pojasnjuje, da se z leti spreminja delovanje prebavnega sistema, encimska aktivnost in sestava črevesne mikrobiote. Ti dejavniki lahko vplivajo na sposobnost razgradnje laktoze, glutena ali drugih sestavin hrane.

icon-expand Prebava FOTO: AdobeStock

Najpogostejši vzroki za pojav v odraslosti

Nenadna intoleranca na hrano je lahko povezana z naslednjimi dejavniki: - zmanjšana encimska aktivnost, na primer pomanjkanje laktaze, - sindrom razdražljivega črevesa, - celiakija, - kronične črevesne vnetne bolezni, - okužbe prebavil, - spremembe črevesne mikrobiote, - dolgotrajen stres. WebMD poroča, da je intoleranca na laktozo pogosta v odrasli dobi, ker se proizvodnja encima laktaze naravno zmanjšuje. Cleveland Clinic dodaja, da sindrom razdražljivega črevesa pogosto povzroči občutljivost na določena živila, čeprav ne gre za klasično alergijsko reakcijo.

icon-expand Prebava FOTO: AdobeStock

Vloga črevesne mikrobiote in imunskega sistema

Sestava črevesne mikrobiote se skozi življenje spreminja. Harvard Health poudarja, da neravnovesje črevesnih bakterij vpliva na prebavo in vnetne procese. Če pride do porušene črevesne bariere, se lahko poveča občutljivost na določene prehranske sestavine. John Hopkins Medicine navaja, da lahko okužbe prebavil sprožijo dolgotrajne spremembe v prebavnem sistemu. Po akutni okužbi se lahko razvije tako imenovani postinfekcijski sindrom razdražljivega črevesa, kar potrjujejo klinične študije. Dr. Alessio Fasano, specialist za gastroenterologijo, poudarja: ''Črevesna prepustnost ima ključno vlogo pri razvoju imunskih reakcij na hrano.'' V prevodu to pomeni, da spremembe v črevesni sluznici lahko sprožijo simptome intolerance, tudi če prej težav niste imeli.

icon-expand Prebava FOTO: AdobeStock

Razlika med intoleranco in alergijo na hrano

Pomembno je razlikovati med intoleranco na hrano in alergijo na hrano. Alergija vključuje imunski sistem in lahko povzroči hude reakcije, vključno z anafilaksijo, kot poroča Mayo Clinic. Intoleranca pa običajno povzroča prebavne simptome, kot so napihnjenost, driska, bolečine v trebuhu ali slabost. Health navaja, da se simptomi intolerance pogosto pojavijo z zamikom in so odvisni od količine zaužitega živila.

icon-expand Prebava FOTO: AdobeStock

Kdaj poiskati zdravniško pomoč

Na pregled se naročite, če opazite: - ponavljajoče se prebavne težave po določenem živilu, - kronično drisko, - kri v blatu, - znake podhranjenosti. NIH opozarja, da je pri sumu na celiakijo potrebna laboratorijska diagnostika in včasih biopsija tankega črevesa. Samoizločanje živil brez strokovne ocene lahko prikrije resno bolezen, kot piše verywellhealth.

Preberi še Ali lahko pitje vroče vode res pomaga pri izgubi telesne teže?

Nenadna intoleranca na hrano v odrasli dobi ni neobičajen pojav. Pogosto je povezana s spremembami encimov, črevesne mikrobiote ali kroničnim vnetjem. Če simptomi trajajo ali se stopnjujejo, je strokovna diagnostika nujna. S pravilnim pristopom je mogoče obvladovati simptome in preprečiti zaplete, hkrati pa ohraniti uravnoteženo prehrano.