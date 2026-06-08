Vas poleti muči driska? Odkrijte povezavo med vročino in prebavo

Strokovnjaki pojasnjujejo, da se lahko med ekstremnimi vročinskimi obdobji pojavi driska kot posledica različnih dejavnikov. ''Kadar zunanje temperature dosežejo visoke vrednosti, lahko številni dejavniki negativno vplivajo na prebavni sistem in vodijo do prebavnih težav, kakršna je driska,'' je za portal verywell potrdil dr. Saurabh Sethi, specialist gastroenterolog.

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Kljub temu obstajajo preventivni ukrepi, s katerimi lahko učinkovito zmanjšate verjetnost pojava tovrstnih težav v toplejših obdobjih. Univerzalnega odgovora o vzrokih za ta pojav ni, vendar lahko izpostavimo določene dejavnike, na katere se je mogoče vnaprej pripraviti, pojasnjuje dr. med. Dana Zalkin, gastroenterologinja za portal verywell. Upoštevanje preprostih preventivnih ravnanj, kot so uporaba pripomočkov za hlajenje ter dosledno in pravilno shranjevanje živil, znatno prispeva k ohranjanju zdravja in dobrega počutja v vročih poletnih dneh.

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Kaj povzroča drisko med ekstremno vročino?

Obstajajo številni vzroki za pojav driske v toplejših mesecih, med katerimi izpostavljamo uživanje mikrobiološko oporečne hrane, dehidracijo ter pridružena zdravstvena stanja. Bakterijska kontaminacija živil Eden primarnih vzrokov za pojav prebavnih težav poleti je bakterijski gastroenteritis. Kot poudarja Sethi, višje temperature znatno pospešijo razmnoževanje bakterij v prehranskih izdelkih. ''Uživanje živil z visoko vsebnostjo bakterij lahko privede do gastroenteritisa, ki se manifestira z občutnim slabšanjem zdravstvenega stanja in pojavom driske.''

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Zaradi višjih temperatur je bakterijski gastroenteritis v poletnem obdobju pogostejši, je pojasnil Zalkar. Bakterijski gastroenteritis lahko povzročijo različne vrste bakterij, med drugim E. coli in salmonela. Sethi opozarja, da k omenjenemu stanju pomembno prispevajo tudi prehranske navade v toplejših mesecih. "V vročem vremenu posamezniki pogosteje uživajo solate, sadje ter živila, ki niso ustrezno ohlajena," je poudaril Sethi ter dodal: "Če z omenjenimi živili ne ravnamo v skladu s predpisanimi varnostnimi standardi, se lahko v njih razvijejo bakterije, ki povzročajo zastrupitve s hrano in posledično drisko."

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Dehidracija Zdravstvene nevšečnosti, ki so značilne za poletno obdobje, kot sta dehidracija in stanja, povezana z izpostavljenostjo visokim temperaturam, lahko znatno poslabšajo telesno počutje. Povečana izguba tekočine zaradi intenzivnega znojenja ob visokih temperaturah lahko poruši naravno ravnovesje v telesu. Nastala dehidracija lahko negativno vpliva na prebavni trakt in posledično privede do pojava driske. Sorodne oblike obremenitve organizma, denimo vročinski udar ali toplotna izčrpanost, lahko prav tako ogrozijo prebavno funkcijo. Z motnjami v prebavnem procesu se lahko poveča tveganje za črevesne okužbe oziroma preživetje patogenih mikroorganizmov, kar pogosto rezultira v simptomih driske.

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Vnetne črevesne bolezni Nekatere znanstvene raziskave obravnavajo vprašanje, ali lahko osebe z vnetno črevesno boleznijo (KVČB) ob povišanih temperaturah pričakujejo poslabšanje simptomov, med katere sodi tudi driska. Razpoložljive študije sicer nakazujejo na povečano tveganje za izbruhe črevesnih bolezni v toplejšem obdobju, vendar zaenkrat ni dokončno potrjeno, ali je vzročnost neposredno povezana z vremenskimi vplivi ali z drugimi dejavniki, kot sta spremenjen način prehranjevanja oziroma dehidracija organizma.

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Prav tako velja poudariti, da je s tem pomembno povezan tudi psihološki vidik izpostavljenosti visokim temperaturam. Čeprav vročinsko obdobje samo po sebi ne povzroča neposrednega poslabšanja vnetnih črevesnih bolezni, lahko z njim povezana stresna obremenitev telesa pomembno vpliva na intenzivnost simptomov pri bolnikih s tovrstnimi diagnozami.

Kako preprečiti drisko poleti?

V primeru občutljivejšega prebavnega trakta strokovnjak Zalkin svetuje razmislek o naložbi v hladilne pripomočke, kot so hladilne odeje ali ventilatorji, ki so nepogrešljivi pri preprečevanju pregrevanja telesa v vročih dneh. Splošno gledano je dolgotrajna izpostavljenost ekstremnim temperaturam lahko zdravstveno tvegana, zato se je priporočljivo izogibati predolgemu zadrževanju v razgretem okolju in vselej poiskati ustrezne načine za zagotavljanje primerne ohladitve.

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Ne glede na prisotnost zdravstvenih stanj, ki lahko povečajo dovzetnost za prebavne motnje, je v poletnem obdobju ključnega pomena dosledno spremljanje vnosa hrane in tekočine. Priporočljivo je skrbno nadziranje zaužite vode, saj zadostna hidratacija igra bistveno vlogo pri ohranjanju zdravja, učinkovito preprečuje dehidracijo ter s tem povezane negativne posledice, med katere sodi tudi driska.

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Kadar se soočite z drisko, ki jo spremlja povišana telesna temperatura, strokovnjaki opozarjajo, da je natančna določitev vzroka pogosto otežena ali celo neizvedljiva. Kljub temu si lahko v številnih primerih pomagate z ustreznim domačim zdravljenjem, pri čemer je ključnega pomena dosledno zagotavljanje zadostnega vnosa tekočine.

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Ob pojavu spremljajočih simptomov, kot sta povišana telesna temperatura ali prisotnost krvi v blatu, vam svetujemo nujen obisk pri zdravniku. Primarnega pomena je izključitev morebitnih resnejših obolenj ter potrditev, da gre zgolj za prebavne motnje, povezane z vremenskimi razmerami.