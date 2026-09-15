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Hruška
Prebava

Pozabite na jabolka: to jesensko sadje ima lahko za črevesje še več prednosti

N.R.A.
15. 09. 2026 03.24
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Hruške so izjemno zdravo jesensko sadje, ki je zaradi visoke vsebnosti vlaknin zelo koristno za prebavo. Ena hruška vsebuje kar 5,5 do 6 gramov vlaknin, kar je več kot v jabolku.

Te vlaknine, zlasti pektin, pomagajo pri urejeni prebavi, saj povečajo prostornino blata in olajšajo njegovo odvajanje. Za najboljši učinek hruške ne olupite, saj se veliko vlaknin skriva prav v olupku.

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Hruške vsebujejo tudi sorbitol, naravni sladkor, ki pomaga zadrževati vodo v črevesju in tako deluje blago odvajalno. Kljub koristim pa morajo biti ljudje z občutljivim črevesjem ali sindromom razdražljivega črevesja previdni, saj lahko pri njih povzročijo napihnjenost.

Hruška
HruškaFOTO: AdobeStock

Hruške so odličen vir vlaknin in pomagajo pri zaprtju, vendar niso čudežno zdravilo. Zdrava prebava je odvisna od celotnega načina prehranjevanja, ki mora biti raznoliko.

Hruška
HruškaFOTO: AdobeStock

Pomembno je tudi postopno povečevanje vnosa vlaknin in zadostno pitje vode. Za zdravo prebavo ni dovolj le eno živilo, zato je hruška najboljša kot del uravnoteženega jedilnika. V svojo prehrano jo lahko vključite kot samostojen prigrizek ali jo dodate k oreščkom, jogurtu in solatam.

Najpomembnejši pristop za zdravje je raznolika prehrana, bogata z zelenjavo, dovolj tekočine in redno gibanje.

Viri: Verywell Health, Cleveland Clinic, Harvard Health

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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Prebava

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