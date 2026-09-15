Pozabite na jabolka: to jesensko sadje ima lahko za črevesje še več prednosti

Te vlaknine, zlasti pektin, pomagajo pri urejeni prebavi, saj povečajo prostornino blata in olajšajo njegovo odvajanje. Za najboljši učinek hruške ne olupite, saj se veliko vlaknin skriva prav v olupku.
Hruške vsebujejo tudi sorbitol, naravni sladkor, ki pomaga zadrževati vodo v črevesju in tako deluje blago odvajalno. Kljub koristim pa morajo biti ljudje z občutljivim črevesjem ali sindromom razdražljivega črevesja previdni, saj lahko pri njih povzročijo napihnjenost.
Hruške so odličen vir vlaknin in pomagajo pri zaprtju, vendar niso čudežno zdravilo. Zdrava prebava je odvisna od celotnega načina prehranjevanja, ki mora biti raznoliko.
Pomembno je tudi postopno povečevanje vnosa vlaknin in zadostno pitje vode. Za zdravo prebavo ni dovolj le eno živilo, zato je hruška najboljša kot del uravnoteženega jedilnika. V svojo prehrano jo lahko vključite kot samostojen prigrizek ali jo dodate k oreščkom, jogurtu in solatam.
Najpomembnejši pristop za zdravje je raznolika prehrana, bogata z zelenjavo, dovolj tekočine in redno gibanje.
Viri: Verywell Health, Cleveland Clinic, Harvard Health
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