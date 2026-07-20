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Prehrana
Prebava

Gastroenterologi razkrivajo vrstni red uživanja hrane za boljšo prebavo in daljši občutek sitosti

N.R.A.
20. 07. 2026 03.42
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Strokovnjaki razkrivajo, kako lahko s preprosto spremembo zaporedja jedi optimizirate svojo prebavo in stabilizirate raven sladkorja v krvi.

Ali ste vedeli, da ni pomembno le to, kaj jeste, temveč tudi, v kakšnem zaporedju to počnete? Strokovnjaki za prehrano in gastroenterologi ugotavljajo, da lahko z določenim vrstnim redom živil na krožniku znatno izboljšamo svojo prebavo in občutek sitosti. Koncept, znan kot "vrstni red uživanja hrane", je v svetu nutricionistike vedno bolj priljubljen, saj nudi preprost način za upravljanje s telesno energijo. Če namreč živila uživamo v specifičnem zaporedju, telo lažje in učinkoviteje predela hranljive snovi, kar preprečuje utrujenost po obroku. To je še posebej pomembno za vse, ki želijo ohraniti zdravo telesno težo in urejeno raven sladkorja.

Prehrana
PrehranaFOTO: AdobeStock

Prvi korak: Zakaj bi morali vedno začeti z zelenjavo?

Strokovnjaki svetujejo, da vsak obrok začnete z živili, ki so bogata z vlakninami. To v praksi pomeni, da bi morala biti solata, kuhana zelenjava, stročnice ali oreščki vedno vaša prva izbira na krožniku. Vlaknine so namreč ključna hrana za koristne bakterije v vašem črevesju, hkrati pa v želodcu ustvarijo nekakšno mrežo, ki upočasni prehod sladkorjev v kri. Posledica tega je stabilna raven energije brez nenadnih padcev. Če boste najprej pojedli zelenjavo, boste tudi zaužili največ hranilnih snovi, še preden se pojavi prvi signal sitosti, kar je odlična strategija za vaše splošno zdravje.

Prehrana
PrehranaFOTO: AdobeStock

Dodajte fermentirana živila za srečno črevesje

Poleg tega, v kakšnem vrstnem redu jemo, je izjemno pomembno tudi to, kaj dejansko izberemo. Fermentirana hrana, kot so kislo zelje, kefir in naravno kisane kumarice, vsebuje koristne bakterije, ki krepijo vašo črevesno floro. Jogurt je prav tako odlična izbira za vse, ki želijo podpreti svojo prebavo. Nekateri strokovnjaki priporočajo tudi dodatek kisa v prehrani, saj ima lahko zelo ugoden vpliv na telo in pomaga pri procesiranju hrane. Večja raznolikost dobrih bakterij v črevesju namreč pomeni boljšo odpornost in boljše počutje nasploh.

Prehrana
PrehranaFOTO: AdobeStock

Za najboljše rezultate sledite temu vrstnemu redu: najprej zelenjava, nato beljakovine (meso, ribe), šele nato ogljikovi hidrati (testenine, riž) in čisto na koncu sladica.

Kaj sledi? Beljakovine in nato ogljikovi hidrati

Ko končate z zelenjavo, naj pridejo na vrsto beljakovine in zdrave maščobe. To vključuje meso, ribe, jajca ali mlečne izdelke. Te snovi so ključne, ker nas nasitijo za dlje časa in poskrbijo, da ne bomo kmalu po kosilu zopet lačni. Zdrave maščobe dodatno upočasnijo prebavo, kar pomaga ohranjati stabilno raven energije. Šele povsem na koncu, ko ste že delno siti, se lotite prilog, kot so kruh, riž ali testenine. Ker so ti viri energije običajno hitro prebavljivi, jih je bolje zaužiti takrat, ko so v želodcu že vlaknine in beljakovine, saj se bo sladkor tako počasneje sproščal v kri.

Prehrana
PrehranaFOTO: AdobeStock

Sladico si vedno privoščite čisto na koncu

Če si po kosilu ali večerji zaželite nekaj sladkega, naj to postane zadnja stvar, ki jo pojeste. Sladkarije in predelana hrana z veliko sladkorja namreč hitro dvignejo raven sladkorja v krvi, kar pa ni najboljše za vaše zdravje, če jih jemo na prazen želodec. To ne pomeni, da se morate sladici odpovedati. Pomeni le to, da sladkor zaužijete takrat, ko so prejšnje plasti hrane (vlaknine in beljakovine) že upočasnile procese v prebavilih. Tako boste uživali v okusu brez negativnega vpliva na vašo energijo, poleg tega pa boste verjetno ugotovili, da potrebujete manjšo količino sladkega, da potešite željo.

Vir: index.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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Prebava

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