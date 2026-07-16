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Prebiotiki
Prebava

Probiotiki, prebiotiki ali postbiotiki? Razlika je večja, kot si mislite

L.G.
16. 07. 2026 03.32
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Ko govorimo o zdravju črevesja, največkrat slišimo o probiotikih in prebiotikih. V zadnjem času pa se vse pogosteje omenja tudi postbiotike. Čeprav se izrazi slišijo podobno, ne pomenijo iste stvari. Kakšna je razlika med njimi in zakaj jim namenjamo vse več pozornosti?

O probiotikih ste verjetno že slišali, morda tudi o prebiotikih. Kaj pa postbiotiki? Čeprav imajo podobna imena, gre za različne snovi z različnimi vlogami. Poglejmo, kaj jih razlikuje.

Naše črevesje je veliko več kot le prebavni organ

Ko pomislimo na črevesje, večina najprej pomisli na prebavo. A ima črevesje veliko širšo vlogo, v njem namreč živi na milijarde bakterij in drugih mikroorganizmov, ki skupaj tvorijo črevesno mikrobioto.

Ta pomembno vpliva na prebavo, delovanje imunskega sistema in je lahko povezana tudi s počutjem. Prav zato vse več pozornosti namenjamo probiotikom, prebiotikom in postbiotikom - trem skupinam snovi, ki pomagajo vzdrževati ravnovesje v črevesju.

Probiotiki: koristni mikroorganizmi, ki pomagajo ohranjati ravnovesje v črevesju

Probiotiki so živi mikroorganizmi, najpogosteje bakterije, ki lahko ob zadostnem uživanju ugodno vplivajo na naše zdravje. Najdemo jih v fermentiranih živilih, kot so jogurt, kefir, kislo zelje in kimči.

Njihova glavna naloga je pomagati ohranjati ravnovesje črevesne mikrobiote. Ko je to ravnovesje porušeno, se lahko pojavijo različne prebavne težave, mnogi po probiotikih posežejo po zdravljenju z antibiotiki ali v obdobjih, ko želijo dodatno podpreti svoje črevesje.

A samo dodajanje koristnih bakterij ni vedno dovolj, poskrbeti moramo tudi za to, da imajo primerne pogoje za življenje.

Koristne bakterije med svojim delovanjem proizvajajo različne snovi, ki imajo pomembno vlogo v črevesnem okolju. Prav te snovi in sestavine so tisto, kar danes imenujemo postbiotiki.
Koristne bakterije med svojim delovanjem proizvajajo različne snovi, ki imajo pomembno vlogo v črevesnem okolju. Prav te snovi in sestavine so tisto, kar danes imenujemo postbiotiki.FOTO: Arhiv naročnika

Prebiotiki: hrana, brez katere probiotiki težko uspevajo

Če so probiotiki koristne bakterije, so prebiotiki njihova hrana. Gre za posebne vrste prehranskih vlaknin, ki jih naše telo ne prebavi, koristne bakterije v črevesju pa jih uporabljajo kot vir energije. Prebiotiki bakterijam tako pomagajo rasti, se razmnoževati in opravljati njihove naloge.

Veliko prebiotikov vsebujejo:
- čebula,
- česen,
- por,
- šparglji,
- banane,
- stročnice,
- polnozrnata živila.

Postbiotiki: koristni rezultat delovanja mikroorganizmov

V zadnjih letih vse več pozornosti namenjajo tudi postbiotikom. Če so probiotiki živi mikroorganizmi in prebiotiki njihova hrana, lahko postbiotike opišemo kot koristne snovi, ki nastanejo med njihovim delovanjem.

Poenostavljeno povedano: koristne bakterije med svojim delovanjem proizvajajo različne snovi, ki imajo pomembno vlogo v črevesnem okolju. Prav te snovi in sestavine so tisto, kar danes imenujemo postbiotiki.

Med postbiotike sodijo različne bioaktivne snovi in sestavine mikroorganizmov, med drugim kratkoverižne maščobne kisline, encimi, peptidi in deli bakterijskih celičnih sten.

Zanimanje zanje hitro narašča, saj raziskovalci proučujejo njihovo vlogo pri podpori črevesni pregradi, delovanju imunskega sistema in ohranjanju ravnovesja črevesne mikrobiote. Zato postbiotiki veljajo za eno najzanimivejših področij sodobnih raziskav črevesnega zdravja.

Herbalne vode DoNatural vsebujejo postbiotike, dopolnjene z izvlečki zelišč, minerali in vlakninami.
Herbalne vode DoNatural vsebujejo postbiotike, dopolnjene z izvlečki zelišč, minerali in vlakninami.FOTO: Arhiv naročnika

Kaj lahko za svoje črevesje naredimo sami?

Čeprav se pogosto osredotočamo na posamezne izdelke ali prehranska dopolnila, je osnova še vedno vsakodnevna prehrana in življenjski slog.

Za podporo črevesni mikrobioti je smiselno:
- jesti raznoliko in vlaknin bogato prehrano,
- vsak dan uživati sadje in zelenjavo,
- vključevati fermentirana živila,
- skrbeti za zadostno hidracijo,
- se redno gibati,
- poskrbeti za kakovosten spanec.

Majhne spremembe, ki jih ponavljamo vsak dan, imajo za črevesje pogosto večji učinek kot občasni hitri ukrepi.

DoNatural je primer, kako se nova spoznanja o črevesni mikrobioti vse pogosteje prenašajo tudi v vsakdanje prehranske izbire.
DoNatural je primer, kako se nova spoznanja o črevesni mikrobioti vse pogosteje prenašajo tudi v vsakdanje prehranske izbire.FOTO: Arhiv naročnika

Postbiotiki prihajajo tudi v svet pijač

Nova spoznanja o črevesni mikrobioti vse pogosteje vplivajo tudi na razvoj funkcionalnih živil in pijač. Med zanimivejšimi primeri so herbalne vode DoNatural, ki vsebujejo postbiotike, dopolnjene z izvlečki zelišč, minerali in vlakninami.

Izbrana zelišča ne prispevajo le k značilnemu okusu pijač, temveč imajo tudi dolgo tradicijo uporabe pri podpori prebavi in dobremu počutju.

Letos sta se ponudbi pridružila dva nova okusa. Brin, ki je znan po svojem značilnem svežem in rahlo smolnatem okusu, se tradicionalno uporablja kot podpora prebavi, predvsem po obilnejših obrokih. Druga novost je žajbelj, aromatična sredozemska rastlina, ki jo tradicionalno povezujemo s prebavo in občutkom udobja po jedi.

Herbalne vode DoNatural so nizkoenergijske, negazirane in sladkane izključno s sladkorji iz sadja, brez dodanega belega sladkorja in umetnih sladil. Namenjene so ljudem, ki želijo običajno pitje vode dopolniti s funkcionalnimi sestavinami ter hkrati poseči po nekoliko drugačni, zeliščni osvežitvi.

DoNatural je primer, kako se nova spoznanja o črevesni mikrobioti vse pogosteje prenašajo tudi v vsakdanje prehranske izbire. Ne glede na posamezne izdelke pa je za zdravje črevesja še vedno ključna raznolika prehrana, bogata z vlakninami, redno gibanje, zadosten vnos tekočine in zdrav življenjski slog.

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