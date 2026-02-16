S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?

Prebavni sistem je tesno povezan z našim vsakdanjim življenjem. S tem, kaj jemo, kako jemo, koliko se gibamo, kako spimo in kako se soočamo s stresom. Čez leta se prebava lahko nekoliko upočasni, črevesna peristaltika postane manj učinkovita, telo pa je bolj občutljivo na neredne obroke, preobilne porcije ali pomanjkanje gibanja. Dobra novica je, da lahko z majhnimi, a doslednimi navadami veliko naredimo preventivno in dolgoročno.

Zakaj se prebava s staranjem spremeni?

S staranjem se naravno zmanjšuje mišična masa, kar vpliva tudi na presnovo. Hormonske spremembe, še posebej pri ženskah, lahko dodatno vplivajo na prebavo, zadrževanje tekočine in občutek teže v telesu. Pogosto se zmanjša tudi izločanje prebavnih encimov, zato telo določena živila težje prebavi kot nekoč. Hkrati živimo hitro, obroke pogosto pojemo v naglici, med delom ali pred zasloni. Stres, ki je stalni spremljevalec sodobnega življenja, dokazano vpliva na delovanje črevesja, saj prebava najbolje deluje v stanju umirjenosti. Vse to skupaj lahko vodi v občutek napihnjenosti, zaprtje, neenakomerno prebavo ali nihanje energije čez dan.

icon-expand Stres dokazano vpliva na delovanje črevesja FOTO: AdobeStock

Majhne dnevne navade, velik učinek

Urejena prebava ni rezultat ene same spremembe, temveč se gradi z vsakodnevnimi navadami. Že majhni koraki lahko dolgoročno prinesejo veliko razliko v počutju. Izbira bolj zdravih živil je temelj. Prehrana, bogata z vlakninami, podpira delovanje črevesja in redno prebavo. Polnovredna žita, zelenjava, sadje, stročnice in oreščki pomagajo ohranjati črevesno ravnovesje. Pomembno je tudi, da obroke razporedimo čez dan in se izogibamo prevelikim porcijam pozno zvečer, ko je prebava že počasnejša. Redno gibanje je eden najpreprostejših načinov za podporo prebavi. Že vsakodnevni sprehod, dolg 20 do 30 minut, spodbuja črevesno peristaltiko, izboljšuje prekrvavitev in pomaga pri sproščanju. Gibanje ne pomeni nujno intenzivne vadbe, pomembna je predvsem rednost. Urejen ritem spanja in obrokov daje telesu občutek varnosti in predvidljivosti. Ko jemo in spimo približno ob istem času, prebavni sistem lažje opravlja svoje delo. Pomanjkanje spanja ali neredni obroki lahko hitro porušijo ravnovesje in se odrazijo v prebavnih težavah ter pomanjkanju energije.

Vloga hidracije pri prebavi

Tekočina je ključna za dobro prebavo. Voda pomaga mehčati blato, podpira gibanje hrane skozi prebavni trakt in omogoča učinkovito absorpcijo hranil. Poleg hidracije, ki je pomembna za celotno telo, je pomembno zagotoviti tudi podporo prebavi. Pri tem nam pomaga Donat zaradi svoje edinstvene sestave. Sulfatne soli na naraven način spodbujajo prebavo, magnezij pa sprošča mišice, tudi tiste v prebavnem traktu. Redno pitje 0,5 litra Donata dnevno je lahko del vsakodnevne rutine, ki podpira urejeno prebavo in pomaga pri občutku lahkotnosti.

icon-expand Donat FOTO: Arhiv naročnika

Donat se pogosto priporoča kot del uravnoteženega življenjskega sloga, saj lahko pomaga vzpostavljati ritem prebave, še posebej pri ljudeh, ki se občasno soočajo z zaprtjem ali občutkom teže. Pomembno je, da ga pijemo zmerno in redno, najbolje kot dopolnilo k zadostnemu vnosu vode čez dan.

Prebava in energija gresta z roko v roki

Ko prebava ne deluje optimalno, to pogosto občutimo kot utrujenost, zaspanost po obrokih ali splošno pomanjkanje energije. Urejena prebava omogoča boljšo absorpcijo hranil, kar pomeni, da telo dobi več goriva za vsakodnevne aktivnosti. Zdrav prebavni sistem je tesno povezan tudi z imunskim sistemom in dobrim razpoloženjem, saj se velik del serotonina, hormona dobrega počutja, tvori prav v črevesju. Skrb za prebavo zato ni le skrb za trebuh, temveč za celostno dobro počutje.

icon-expand Zdrav prebavni sistem je velik del hormona dobrega počutja FOTO: Adobe Stock

Preventiva kot najboljša naložba