Šest živil, ki najbolj škodujejo zdravju črevesja

Kot navaja net.hr, se zanimanje za zdravje črevesja povečuje, saj raziskave vse jasneje kažejo, da črevesni mikrobiom vpliva na imunski sistem, presnovo in celo duševno zdravje. Kljub temu, da se veliko govori o koristnih probiotikih in prebiotikih, strokovnjaki opozarjajo, da je enako pomembno izogibati se živilom, ki lahko črevesju povzročijo škodo. Industrijsko proizveden kruh Strokovnjaki opozarjajo, da je kruh iz trgovin pogosto obremenjen s sintetičnimi emulgatorji, ki izboljšujejo teksturo in obstojnost izdelka. Kot poroča net.hr, lahko ti dodatki porušijo naravno ločevanje maščob in vode v črevesju ter poškodujejo zaščitno sluznico. Posledica je večje tveganje za bakterijske okužbe in motnje v delovanju črevesja. Poleg tega je pri belem kruhu odstranjena večina vlaknin, ki so ključne za prehrano koristnih bakterij in odstranjevanje toksinov. Tudi kruhi, ki so označeni kot kislo testo, lahko vsebujejo komercialne dodatke, zato strokovnjaki svetujejo izbiro izdelkov iz lokalnih pekarn ali kruha iz polnozrnatih žit.

Sladoled Sladoled vsebuje veliko sladkorja, hkrati pa je pogosto poln sintetičnih emulgatorjev, ki ustvarijo gladko teksturo. Ti dodatki lahko, kot navaja net.hr, vplivajo na črevesno sluznico in porušijo ravnovesje mikrobioma. Pri osebah z intoleranco na laktozo se mlečni sladkor fermentira v debelem črevesu, kar povzroča napenjanje, pline in drisko. Strokovnjaki zato priporočajo fermentirane mlečne izdelke, ki vsebujejo koristne bakterije in so prijaznejši prebavi.

Gazirane pijače in sladkarije brez sladkorja Čeprav prekomerno uživanje sladkorja spodbuja rast škodljivih bakterij, tudi umetna sladila niso nedolžna. Raziskave kažejo, da lahko sladila, kot sta sukraloza in saharin, spremenijo sestavo črevesnega mikrobioma in vplivajo na presnovo sladkorja. Sladkarije z oznako 'brez sladkorja' pogosto vsebujejo sladkorne alkohole, kot sta eritritol in sorbitol, ki pri mnogih ljudeh povzročajo prebavne težave, vključno z napenjanjem in drisko.

Živila, ki lahko povzročijo dodatne prebavne težave

Kot navaja net.hr, je poleg ultraprocesiranih izdelkov problematičnih še nekaj živil, ki lahko izrazito obremenijo prebavni sistem. Veganski sir Čeprav je priljubljen med osebami, ki se izogibajo mlečnim izdelkom, je večina veganskih sirov narejena iz rafiniranih olj, škrobov in stabilizatorjev. Ti dodatki imajo nizko hranilno vrednost in lahko dražijo črevesno sluznico. Ker veganski siri ne vsebujejo živih kultur, ki so prisotne v fermentiranih mlečnih izdelkih, ne prispevajo k zdravemu mikrobiomu. Strokovnjaki priporočajo izbiro rastlinskih namazov iz oreščkov, semen ali zelenjave.

Ostrige Ostrige so živilo, ki lahko predstavlja veliko tveganje za zdravje črevesja. Kot poroča net.hr, strokovnjaki opozarjajo, da so prav okužbe s hrano in želodčno-črevesne viroze najpogostejši sprožilci dolgotrajnih težav, kot je sindrom razdražljivega črevesja. Ostrige lahko vsebujejo viruse in bakterije iz onesnažene vode, zato strokovnjaki svetujejo, da se uživajo le dobro termično obdelane.

Ocvrta hrana Hrana, pripravljena v olju pri visokih temperaturah, vsebuje oksidirane spojine, ki lahko negativno vplivajo na črevesni mikrobiom. Kot navaja net.hr, so olja, ki se pogosto uporabljajo za cvrtje, težje prebavljiva in lahko povzročijo prebavne motnje. Če se cvrtju ne morete izogniti, strokovnjaki priporočajo uporabo ekstra deviškega oljčnega olja, ki zaradi polifenolov bolje prenaša toploto in manj oksidira. Premišljena izbira živil je ključna za ohranjanje zdravega črevesnega mikrobioma. Z izogibanjem živilom, ki dokazano škodujejo črevesju, lahko pomembno prispevate k boljšemu počutju, stabilnejši prebavi in dolgoročnemu zdravju.