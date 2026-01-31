Vizita.si
Prebava

Skrito opozorilo v črevesju, ki lahko poveča tveganje za nastanek raka

N.R.A.
31. 01. 2026 03.04
0

Nova raziskava razkriva, da se v črevesju lahko razvije sprememba, ki je dolgo neopažena, a pomembno vpliva na zdravje.

Kaj so raziskovalci odkrili v črevesju

Kot navaja ScienceAlert, so znanstveniki preučili vzorce črevesnega tkiva in odkrili, da se pri nekaterih posameznikih pojavi subtilna, a pomembna sprememba v sluznici črevesja, ki lahko napoveduje povečano tveganje za razvoj raka debelega črevesa. Gre za stanje, pri katerem se celice v črevesni steni začnejo obnašati nenavadno, še preden se pojavijo polipi ali druge vidne spremembe, ki jih običajno povezujemo z začetnimi stopnjami bolezni.

Kako nastane ta skrita sprememba

Raziskovalci so ugotovili, da se pri določenih ljudeh v črevesni sluznici pojavi motnja v delovanju celic, ki sodelujejo pri obnavljanju tkiva. Te celice se začnejo deliti hitreje ali nepravilno, kar lahko sčasoma vodi v nastanek predrakavih sprememb. Ta proces je pogosto neopazen, saj ne povzroča bolečin ali drugih simptomov, zaradi česar ga je težko odkriti brez posebnih diagnostičnih metod.

Črevesje
ČrevesjeFOTO: AdobeStock

Zakaj je odkritje tako pomembno

Znanstveniki poudarjajo, da bi lahko zgodnje prepoznavanje teh sprememb omogočilo boljše spremljanje posameznikov, ki imajo povečano tveganje za razvoj raka debelega črevesa. V prihodnosti bi lahko razvili diagnostične teste, ki bi zaznali tovrstne spremembe še preden se razvijejo polipi, kar bi omogočilo pravočasno ukrepanje in zmanjšanje tveganja za napredovanje bolezni.

Kaj to pomeni za prihodnost presejanja

Trenutni presejalni programi temeljijo predvsem na odkrivanju polipov ali krvi v blatu, kar pomeni, da se bolezen pogosto zazna šele, ko so spremembe že napredovale. Novo odkritje odpira možnost, da bi v prihodnosti lahko prepoznali tveganje veliko prej. Raziskovalci menijo, da bi lahko spremljanje teh zgodnjih celičnih sprememb postalo pomemben del preventivne medicine.

Prebava
PrebavaFOTO: AdobeStock

Pomen razumevanja individualnega tveganja

Raziskava poudarja, da se tveganje za razvoj raka debelega črevesa med posamezniki močno razlikuje. Na to vplivajo genetika, življenjski slog, prehrana in druge zdravstvene okoliščine. Kot poroča ScienceAlert, bi lahko nova spoznanja pomagala pri razvoju bolj osebnih pristopov k spremljanju in preprečevanju bolezni, kar bi omogočilo bolj ciljano obravnavo posameznikov z višjim tveganjem.

