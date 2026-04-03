Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in minerali PrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Bolečina v trebuhu
Prebava

Sprememba v barvi blata, ki jo pogosto spregledamo, lahko razkrije zgodnje znake raka debelega črevesa

N.R.A.
03. 04. 2026 08.38
0

Ali veste, kaj lahko barva vašega blata pove o vašem zdravju? Nepričakovane spremembe, kot so sledi krvi ali drugačna barva, so lahko prvi alarmni znak raka debelega črevesa.

Rak debelega črevesa je eden tistih rakov, ki se razvija počasi in tiho. Prav zato zdravniki opozarjajo, da je treba biti pozoren na majhne, a vztrajne spremembe, ki jih telo pošilja. Ena najpogostejših zgodnjih opozorilnih sprememb je nenavadna barva blata. Čeprav je večina sprememb neškodljivih, obstaja ena barva, ki jo strokovnjaki jemljejo zelo resno.

Zakaj barva blata sploh nekaj pomeni?

Blato je neposreden prikaz dogajanja v prebavilih. Ko pride do krvavitve, vnetja ali tumorja, se to pogosto pokaže v barvi, obliki, konsistenci in pogostosti odvajanja. Po navedbah strokovnjakov je prav sprememba barve eden prvih znakov, ki se pojavi, še preden človek začuti bolečine ali druge simptome.

Debelo črevo
Debelo črevoFOTO: AdobeStock

Barva, ki lahko nakazuje težavo: črno ali 'katranasto' blato

Zdravniki opozarjajo, da je črno, zelo temno ali katranasto blato lahko znak krvavitve v prebavilih. Ko se kri prebavlja, potemni in to lahko pomeni, da nekje v črevesju prihaja do prikrite krvavitve.

Takšna krvavitev je lahko posledica:

- polipov,

- vnetja,

- razjed,

- ali zgodnjih stadijev raka debelega črevesa.

Gre za simptom, ki ga ljudje pogosto spregledajo ali pripišejo prehrani, a ga zdravniki jemljejo zelo resno.

Kaj pa rdeča kri v blatu?

Svetlo rdeča kri je lahko posledica hemoroidov, lahko pa tudi znak, da polip ali tumor krvavi v spodnjem delu črevesja. Pomembno je opazovati, ali se pojavlja več dni zapored.

Kolorektalni rak
Kolorektalni rakFOTO: AdobeStock

Spremembe oblike so prav tako pomembne

Zdravniki opozarjajo, da ni pomembna samo barva. Pozorni bodite tudi na:

- tanko, 'svinčnikasto' blato,

- stalno drisko ali zaprtje,

- občutek nepopolnega izpraznjenja,

- sluz v blatu.

To so subtilni znaki, ki lahko nakazujejo, da nekaj ovira normalen prehod blata.

Drugi zgodnji simptomi, ki jih ljudje pogosto spregledajo

Rak debelega črevesa se v začetnih fazah pogosto kaže zelo blago. Med najpogostejšimi zgodnjimi znaki so:

- nepojasnjena utrujenost,

- napihnjenost,

- blagi krči,

- izguba telesne teže,

- občutek pritiska v trebuhu.

Ker so ti simptomi nespecifični, jih ljudje pogosto pripišejo stresu ali prehrani.

Kolorektalni rak
Kolorektalni rakFOTO: AdobeStock

Kdaj je čas za pregled?

Zdravniki priporočajo pregled, če:

- se sprememba barve blata ponavlja več dni,

- opazite kri v blatu,

- imate dolgotrajne spremembe v odvajanju,

- se pojavi nepojasnjena utrujenost ali izguba teže.

Preventivni pregledi se običajno začnejo pri 45. letu, še prej pa, če ima oseba družinsko anamnezo raka debelega črevesa.

Sprememba barve blata, še posebej rdeča, temna ali črna, je lahko zgodnji znak raka debelega črevesa. Vsaka neobičajna sprememba je razlog za hiter pregled.

Vir: Mayo Clinic, American Cancer Society, Cleveland Clinic, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, European Society for Medical Oncology, KreniZdravo

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
rak debelega črevesa sprememba barve blata krvavitev v blatu simptomi raka preventivni pregledi
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1604