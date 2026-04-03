Sprememba v barvi blata, ki jo pogosto spregledamo, lahko razkrije zgodnje znake raka debelega črevesa

Rak debelega črevesa je eden tistih rakov, ki se razvija počasi in tiho. Prav zato zdravniki opozarjajo, da je treba biti pozoren na majhne, a vztrajne spremembe, ki jih telo pošilja. Ena najpogostejših zgodnjih opozorilnih sprememb je nenavadna barva blata. Čeprav je večina sprememb neškodljivih, obstaja ena barva, ki jo strokovnjaki jemljejo zelo resno.
Zakaj barva blata sploh nekaj pomeni?
Blato je neposreden prikaz dogajanja v prebavilih. Ko pride do krvavitve, vnetja ali tumorja, se to pogosto pokaže v barvi, obliki, konsistenci in pogostosti odvajanja. Po navedbah strokovnjakov je prav sprememba barve eden prvih znakov, ki se pojavi, še preden človek začuti bolečine ali druge simptome.
Barva, ki lahko nakazuje težavo: črno ali 'katranasto' blato
Zdravniki opozarjajo, da je črno, zelo temno ali katranasto blato lahko znak krvavitve v prebavilih. Ko se kri prebavlja, potemni in to lahko pomeni, da nekje v črevesju prihaja do prikrite krvavitve.
Takšna krvavitev je lahko posledica:
- polipov,
- vnetja,
- razjed,
- ali zgodnjih stadijev raka debelega črevesa.
Gre za simptom, ki ga ljudje pogosto spregledajo ali pripišejo prehrani, a ga zdravniki jemljejo zelo resno.
Kaj pa rdeča kri v blatu?
Svetlo rdeča kri je lahko posledica hemoroidov, lahko pa tudi znak, da polip ali tumor krvavi v spodnjem delu črevesja. Pomembno je opazovati, ali se pojavlja več dni zapored.
Spremembe oblike so prav tako pomembne
Zdravniki opozarjajo, da ni pomembna samo barva. Pozorni bodite tudi na:
- tanko, 'svinčnikasto' blato,
- stalno drisko ali zaprtje,
- občutek nepopolnega izpraznjenja,
- sluz v blatu.
To so subtilni znaki, ki lahko nakazujejo, da nekaj ovira normalen prehod blata.
Drugi zgodnji simptomi, ki jih ljudje pogosto spregledajo
Rak debelega črevesa se v začetnih fazah pogosto kaže zelo blago. Med najpogostejšimi zgodnjimi znaki so:
- nepojasnjena utrujenost,
- napihnjenost,
- blagi krči,
- izguba telesne teže,
- občutek pritiska v trebuhu.
Ker so ti simptomi nespecifični, jih ljudje pogosto pripišejo stresu ali prehrani.
Kdaj je čas za pregled?
Zdravniki priporočajo pregled, če:
- se sprememba barve blata ponavlja več dni,
- opazite kri v blatu,
- imate dolgotrajne spremembe v odvajanju,
- se pojavi nepojasnjena utrujenost ali izguba teže.
Preventivni pregledi se običajno začnejo pri 45. letu, še prej pa, če ima oseba družinsko anamnezo raka debelega črevesa.
Vir: Mayo Clinic, American Cancer Society, Cleveland Clinic, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, European Society for Medical Oncology, KreniZdravo
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV