Sprememba v barvi blata, ki jo pogosto spregledamo, lahko razkrije zgodnje znake raka debelega črevesa

Rak debelega črevesa je eden tistih rakov, ki se razvija počasi in tiho. Prav zato zdravniki opozarjajo, da je treba biti pozoren na majhne, a vztrajne spremembe, ki jih telo pošilja. Ena najpogostejših zgodnjih opozorilnih sprememb je nenavadna barva blata. Čeprav je večina sprememb neškodljivih, obstaja ena barva, ki jo strokovnjaki jemljejo zelo resno.

Zakaj barva blata sploh nekaj pomeni?

Blato je neposreden prikaz dogajanja v prebavilih. Ko pride do krvavitve, vnetja ali tumorja, se to pogosto pokaže v barvi, obliki, konsistenci in pogostosti odvajanja. Po navedbah strokovnjakov je prav sprememba barve eden prvih znakov, ki se pojavi, še preden človek začuti bolečine ali druge simptome.

Barva, ki lahko nakazuje težavo: črno ali 'katranasto' blato

Zdravniki opozarjajo, da je črno, zelo temno ali katranasto blato lahko znak krvavitve v prebavilih. Ko se kri prebavlja, potemni in to lahko pomeni, da nekje v črevesju prihaja do prikrite krvavitve. Takšna krvavitev je lahko posledica: - polipov, - vnetja, - razjed, - ali zgodnjih stadijev raka debelega črevesa. Gre za simptom, ki ga ljudje pogosto spregledajo ali pripišejo prehrani, a ga zdravniki jemljejo zelo resno.

Kaj pa rdeča kri v blatu?

Svetlo rdeča kri je lahko posledica hemoroidov, lahko pa tudi znak, da polip ali tumor krvavi v spodnjem delu črevesja. Pomembno je opazovati, ali se pojavlja več dni zapored.

Spremembe oblike so prav tako pomembne

Zdravniki opozarjajo, da ni pomembna samo barva. Pozorni bodite tudi na: - tanko, 'svinčnikasto' blato, - stalno drisko ali zaprtje, - občutek nepopolnega izpraznjenja, - sluz v blatu. To so subtilni znaki, ki lahko nakazujejo, da nekaj ovira normalen prehod blata.

Preberi še Tiha grožnja v trebuhu: Simptomi kolorektalnega raka, ki jih večina spregleda

Drugi zgodnji simptomi, ki jih ljudje pogosto spregledajo

Rak debelega črevesa se v začetnih fazah pogosto kaže zelo blago. Med najpogostejšimi zgodnjimi znaki so: - nepojasnjena utrujenost, - napihnjenost, - blagi krči, - izguba telesne teže, - občutek pritiska v trebuhu. Ker so ti simptomi nespecifični, jih ljudje pogosto pripišejo stresu ali prehrani.

Kdaj je čas za pregled?

Zdravniki priporočajo pregled, če: - se sprememba barve blata ponavlja več dni, - opazite kri v blatu, - imate dolgotrajne spremembe v odvajanju, - se pojavi nepojasnjena utrujenost ali izguba teže. Preventivni pregledi se običajno začnejo pri 45. letu, še prej pa, če ima oseba družinsko anamnezo raka debelega črevesa.

Sprememba barve blata, še posebej rdeča, temna ali črna, je lahko zgodnji znak raka debelega črevesa. Vsaka neobičajna sprememba je razlog za hiter pregled.