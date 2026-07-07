To živilo mnogi jedo vsako jutro, a črevesju naredi več škode kot koristi, opozarjajo strokovnjaki

Gre za sladkane kosmiče za zajtrk, predvsem tiste iz rafiniranih žit z veliko dodanega sladkorja in malo prehranskih vlaknin. Čeprav embalaža pogosto obljublja vitamine, minerale in energijo, je njihova prehranska vrednost za zdravje črevesja pogosto precej skromnejša.

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Zakaj sladkani kosmiči niso najboljša izbira?

Črevesje je dom več bilijonov bakterij, ki pomembno vplivajo na prebavo, delovanje imunskega sistema in celo presnovo. Da bi koristne bakterije uspevale, potrebujejo predvsem prehranske vlaknine. Težava številnih industrijsko predelanih kosmičev je, da vsebujejo: - veliko dodanega sladkorja, - rafinirana žita, - zelo malo vlaknin, - pogosto tudi različne dodatke za izboljšanje okusa. Tak zajtrk lahko povzroči hiter dvig krvnega sladkorja, ki mu sledi njegov padec. Posledica so hitrejša lakota, želja po sladkem in manj ugodno okolje za črevesne bakterije.

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Kaj pravijo strokovnjaki?

Strokovnjaki s Harvard Medical School poudarjajo, da pri izbiri kosmičev ni dovolj gledati le napisov na embalaži. Pomembno je preveriti seznam sestavin in hranilno tabelo. Priporočajo predvsem izdelke iz polnovrednih žit, ki vsebujejo vsaj pet gramov vlaknin na porcijo in čim manj dodanega sladkorja. Velik delež kosmičev na trgovskih policah namreč vsebuje precej več sladkorja, kot si večina ljudi predstavlja. Podobno opozarjajo tudi dietetiki s Cleveland Clinic. Po njihovih besedah je prav pomanjkanje vlaknin ena največjih težav sodobnega zajtrka. Vlaknine namreč upočasnijo prebavo, hranijo koristne črevesne bakterije in prispevajo k bolj enakomernemu sproščanju energije skozi dopoldne.

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Črevesje potrebuje predvsem vlaknine

Koristne bakterije v debelem črevesu se hranijo z vlakninami, ki jih človek sam ne prebavi. Pri razgradnji teh vlaknin nastajajo kratkoverižne maščobne kisline, ki pomagajo ohranjati zdravo črevesno sluznico in zmanjšujejo vnetne procese. Prehrana z malo vlaknin zato dolgoročno ni najboljša izbira za zdravje prebavil. Odrasli bi morali dnevno zaužiti približno od 25 do 35 gramov prehranskih vlaknin, vendar jih večina ljudi zaužije občutno premalo.

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Kaj izbrati namesto sladkanih kosmičev?

Dobra novica je, da zajtrka ni treba popolnoma spreminjati. Pogosto zadostuje že nekaj preprostih zamenjav. Med boljšimi izbirami so: - ovseni kosmiči brez dodanega sladkorja, - navaden grški jogurt z oreščki in jagodičevjem, - kefir, - chia semena, - lanena semena, - polnozrnati kosmiči z veliko vlakninami, - jajca v kombinaciji z zelenjavo in polnozrnatim kruhom. Če si vseeno želite kosmičev, izberite takšne, pri katerih so polnovredna žita navedena med prvimi sestavinami, vsebujejo veliko vlaknin in čim manj dodanega sladkorja.

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Ali to pomeni, da se morate kosmičem popolnoma odpovedati?

Ne nujno. Občasna skleda sladkanih kosmičev pri sicer uravnoteženi prehrani ne bo škodovala zdravju. Težava nastane, kadar tak zajtrk postane vsakodnevna navada in predstavlja glavni jutranji obrok. Strokovnjaki poudarjajo, da je za črevesje veliko pomembnejši celoten način prehranjevanja kot posamezno živilo. Več sadja, zelenjave, stročnic, polnovrednih žit in fermentiranih živil pomeni tudi več hrane za koristne bakterije, ki skrbijo za zdravo prebavo. Če želite svojemu črevesju narediti uslugo že zjutraj, je zato ena najpreprostejših sprememb prav zamenjava sladkanih kosmičev za živila, bogata z vlakninami. Vaš mikrobiom vam bo zelo verjetno hvaležen.