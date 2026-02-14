Tri živila, ki lahko spodbudijo prebavo in pomagajo pri kroničnem zaprtju

Suho sadje kot naravna pomoč pri prebavnih težavah

Kot navaja net.hr, so raziskovalci ugotovili, da lahko tri pogosto uporabljena živila, suhe slive, rozine in suhe marelice, pomembno izboljšajo delovanje prebavil pri osebah s kroničnim zaprtjem. Kronično zaprtje je stanje, ki lahko povzroča izrazito nelagodje, zato je iskanje naravnih pristopov še posebej dragoceno.

Kako je bila raziskava zasnovana

Raziskava, predstavljena na strokovni konferenci Digestive Disease Week, je zajela 150 odraslih s kroničnim zaprtjem. Udeleženci so bili razdeljeni v tri skupine. Prva skupina je vsak dan zaužila 85 gramov suhega sadja, druga je pila sok iz iste vrste sadja, tretja pa je prejela placebo v obliki sladkane vode. Kot poroča net.hr, so se najbolj izrazite izboljšave pokazale pri osebah, ki so uživale suho sadje.

icon-expand Suho sadje FOTO: AdobeStock

Pri tej skupini se je masa blata povečala za 21 gramov dnevno, pogostost spontanega odvajanja pa je bila v povprečju 1,3-krat višja kot pri skupini, ki je prejela placebo. Udeleženci so poročali tudi o večjem zadovoljstvu s potekom zdravljenja, brez zaznanih resnih neželenih učinkov.

Zakaj suho sadje deluje tako učinkovito

Dr. Simon Steenson s King's College London pojasnjuje, da so osebe, ki so uživale suho sadje, poročale o popolnejšem praznjenju črevesja in občutnem povečanju mase blata, kar je pomembno vplivalo na njihovo prebavno zdravje. Čeprav je suho sadje naravno bogato s sladkorjem, to po njegovih besedah ne predstavlja tveganja, saj se sladkor iz suhega sadja razgrajuje počasneje kot sladkor iz gaziranih pijač.

icon-expand Suho sadje FOTO: AdobeStock

Suho sadje vsebuje veliko prehranskih vlaknin, ki podpirajo normalno delovanje črevesja, ter sorbitol, naravni sladkorni alkohol, ki v črevesje privlači vodo. Ta proces zmehča blato in olajša njegovo izločanje, kar je še posebej koristno pri kroničnem zaprtju.

icon-expand Suho sadje FOTO: AdobeStock

Suhe slive, rozine in suhe marelice kot dolgoročna rešitev

Kot navaja net.hr, gre za največjo klinično raziskavo, v kateri so ta živila preučevali kot naravno podporo pri zaprtju. Strokovnjaki poudarjajo, da lahko redno uživanje suhega sadja predstavlja preprosto, varno in učinkovito možnost za izboljšanje prebave brez uporabe zdravil. Dodatna prednost suhega sadja je njegova dolga obstojnost. Ob pravilnem shranjevanju ga lahko hranite več mesecev, zato je vedno na voljo, ko potrebujete naravno podporo prebavnemu sistemu. Redno vključevanje suhega sadja v prehrano lahko predstavlja enostaven korak k boljšemu počutju in bolj urejeni prebavi, še posebej pri osebah, ki se pogosto srečujejo s kroničnim zaprtjem.