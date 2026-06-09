Kaj vaš urnik odvajanja pove o telesu? Nova raziskava ponuja zanimive ugotovitve

Raziskovalci so analizirali podatke več kot 1,425 ljudi in ugotovili, da pogostost odvajanja ni le stvar udobja, temveč je tesno povezana s presnovo, mikrobiomom in celo tveganjem za določene bolezni. Kot piše ScienceAlert, imajo ljudje, ki odvajajo blato enkrat na dan, v povprečju bolj stabilen mikrobiom in manj presnovnih težav.

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Tisti, ki odvajajo redkeje, na primer le nekajkrat na teden, so pogosteje poročali o napihnjenosti, počasni prebavi in večjem tveganju za presnovne motnje. Po drugi strani pa je pretirano pogosto odvajanje, večkrat na dan, lahko znak vnetnih procesov ali neravnovesja v črevesju.

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Raziskava je pokazala, da je "zlat standard" odvajanja enkrat na dan, čeprav obstajajo individualne razlike. Kot poroča ScienceAlert, je ključna konsistentnost, če se vaš vzorec nenadoma spremeni, je to lahko znak zdravstvenih težav.

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Zanimivo je, da so raziskovalci povezali urnik odvajanja tudi z življenjskim slogom. Ljudje, ki so jedli več vlaknin, pili dovolj tekočine in se redno gibali, so imeli bolj urejen prebavni ritem. Kot piše ScienceAlert, je mikrobiom pri teh posameznikih kazal večjo raznolikost, kar je povezano z boljšim imunskim odzivom in manjšim tveganjem za kronične bolezni.

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Naš prebavni sistem je kot ogledalo – pokaže, kaj se dogaja v telesu.

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Raziskava tako prinaša pomembno sporočilo: urnik odvajanja blata ni zgolj osebna navada, temveč ključen pokazatelj splošnega zdravja. Redno spremljanje in razumevanje lastnega ritma lahko pomaga pri zgodnjem odkrivanju težav ter spodbudi bolj zdrav življenjski slog.