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Napihnjenost
Prebava

Vaša jutranja rutina je tista, ki lahko povzroča ekstremno napihnjenost

N.R.A.
11. 07. 2026 03.58
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Mnogi ljudje kljub zdravim navadam trpijo zaradi hude napihnjenosti. Raziskave kažejo, da so lahko krivi priljubljeni čaji, kot sta kamilica in koromač.

Ste kdaj pomislili, da bi bila lahko vaša skodelica zeliščnega čaja, ki jo spijete namesto kave, krivec za tisti neprijeten občutek napihnjenosti? Čeprav verjamemo, da je pitje čaja ena najboljših navad za naše telo, strokovnjaki opozarjajo, da nekateri priljubljeni napitki pri nekaterih ljudeh povzročajo hudo napihnjenost in pline. Kamilica in koromač sta na vrhu seznama rastlin, ki lahko razdražijo črevesje tistih, ki imajo težave z določenimi vrstami ogljikovih hidratov.

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Zakaj nekateri zeliščni čaji povzročajo prebavne motnje

Problem se skriva v sestavinah, ki jih telo težko prebavi. Kamilica in koromač vsebujeta ogljikove hidrate, ki jih imenujemo fruktani. Ti spadajo v skupino snovi FODMAP, ki so znane po tem, da jih tanko črevo včasih ne more v celoti posrkati. Ko ti ostanki dosežejo debelo črevo, začnejo tamkajšnje bakterije proces fermentacije. Stranski produkt tega naravnega procesa so plini, ki razširijo črevesno steno in povzročijo tisti dobro znani, a boleč občutek napetosti.

Napihnjenost
NapihnjenostFOTO: AdobeStock

"Osebe s sindromom razdražljivega črevesja lahko izkusijo ekstremno napihnjenost po zaužitju pijač z visokim deležem FODMAP-a." – Strokovni izsledki raziskav

Prepoznajte svoje sprožilce in izberite boljše alternative

Namesto da popolnoma obupate nad zeliščnimi čaji, raje poiščite tiste, ki imajo nizek delež spojin FODMAP. Odlična izbira je denimo mentin čaj ali ingverjev čaj, ki ju večina ljudi s prebavnimi težavami prenaša veliko bolje. Vsako telo pa je svoja zgodba, zato NHS svetuje, da si zapisujete, kaj pojeste in popijete ter kako se ob tem počutite. Če opazite, da vas določen čaj nenehno moti, je čas, da ga zamenjate za kaj blažjega za vaš sistem.

Napihnjenost
NapihnjenostFOTO: AdobeStock

Zdrava rutina naj bo tista, ki se obnese za vas, ne le tista, ki je videti lepo na papirju. Čeprav sta kamilica in koromač za mnoge koristna, lahko v vašem primeru delata več škode kot koristi. Upoštevanje lastnega prebavnega sistema in nasvetov dietetikov vam lahko prihrani veliko ur nelagodja. Če se soočate s kronično napihnjenostjo, ne odlašajte z obiskom pri zdravniku, saj je zdravje prebavil osnova za vaše celotno počutje čez dan.

Vir: index.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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Prebava

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