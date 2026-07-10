Večina ljudi dela isto napako po kosilu, zaradi katere je prebava počasnejša

Dobra novica? Za razliko od številnih prehranskih trendov je rešitev zelo preprosta, pogosto zadostuje že 10- do 15-minutni sprehod.

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Zakaj sedenje po kosilu ni najboljša izbira?

Prebava se začne že v ustih, nato pa želodec in črevesje z usklajenim krčenjem premikajo hrano naprej po prebavnem traktu. Ko po obilnem obroku več ur sedimo brez gibanja, se pri nekaterih ljudeh pogosteje pojavijo občutek polnosti, napihnjenost in počasnejše praznjenje želodca. Še posebej izrazite so težave pri ljudeh, ki že imajo občutljiv želodec, sindrom razdražljivega črevesja ali refluks. Harvard Health navaja, da lahko redna telesna aktivnost pomaga zmanjšati napihnjenost in spodbuja normalno delovanje prebavil.

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Zakaj pomaga že kratek sprehod?

Ni treba teči ali telovaditi. Strokovnjaki priporočajo lahkotno hojo, saj spodbuja naravno gibanje prebavil, zaradi česar se hrana lažje pomika skozi prebavni sistem. Poleg tega se lahko zmanjša nabiranje plinov, zaradi česar je občutek napetega trebuha manj izrazit. Raziskave kažejo tudi, da lahko že 10- do 15-minutna hoja po obroku ugodno vpliva na uravnavanje krvnega sladkorja, kar pomeni še eno pomembno korist za zdravje.

Pogosta napaka je tudi, da jemo prehitro

Počasnejša prebava ni vedno posledica tega, kaj pojemo, ampak tudi, kako jemo. Če kosilo pojemo v desetih minutah, medtem ko odgovarjamo na elektronsko pošto ali gledamo v telefon, običajno pogoltnemo več zraka, hrano slabše prežvečimo in hitreje pojemo preveliko količino. To lahko povzroči občutek polnosti, spahovanje in napenjanje.

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Tudi ležanje takoj po kosilu ni dobra ideja

Čeprav nas po obilnem obroku pogosto premaga utrujenost, gastroenterologi odsvetujejo, da bi se takoj ulegli. Ležeč položaj lahko pri nekaterih ljudeh poveča možnost za vračanje želodčne kisline v požiralnik, kar povzroča zgago ali poslabša simptome refluksa. Strokovnjaki zato priporočajo, da po večjem obroku vsaj dve uri ostanemo v pokončnem položaju.

Kaj je najboljša rutina po kosilu?

Če želite pomagati svoji prebavi, strokovnjaki priporočajo nekaj preprostih navad: - po kosilu se za 10 do 15 minut odpravite na miren sprehod, - ne hitite z jedjo in vsak grižljaj dobro prežvečite, - izogibajte se dolgotrajnemu sedenju brez premora, - po obilnem obroku se ne ulezite, - če je mogoče, jejte nekoliko manjše obroke.

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Kdaj napihnjenost ali počasna prebava nista več običajni?

Občasen občutek teže po obilnem kosilu je normalen. Če pa se napihnjenost, bolečine v trebuhu, zgaga ali občutek zelo počasne prebave pojavljajo skoraj vsak dan ali jih spremljajo hujšanje, kri v blatu, bruhanje ali druge izrazite težave, je potreben pregled pri zdravniku. Takšni simptomi so lahko povezani z gastroezofagealno refluksno boleznijo, sindromom razdražljivega črevesja, intolerancami na določena živila ali drugimi boleznimi prebavil.

Včasih največ naredi najmanjša sprememba

Marsikdo razmišlja o tem, katera živila bi moral izločiti iz prehrane. A strokovnjaki opozarjajo, da je pomembno tudi, kaj naredimo po obroku. Če po kosilu vsak dan sedite več ur brez premora, poskusite to navado zamenjati s kratkim sprehodom. Za prebavo je lahko teh deset minut precej pomembnejših, kot si večina predstavlja.