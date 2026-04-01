Ne boste verjeli, zakaj zares boli glava

Da bi bolje razumeli, zakaj se to dogaja in kako se temu izogniti, smo povzeli razlage doc. dr. sc. Jelene Šarić Jurić, somnologinje in vodje Zavoda za epilepsije, motnje zavesti in spanja pri KBC Osijek.

Stres in modra svetloba pomembno vplivata na spanje

Eden ključnih razlogov za slabši spanec med tednom je povišana raven stresa. Stresni odziv aktivira hormonski sistem, ki vodi v večje izločanje kortizola, kar neposredno otežuje uspavanje in zmanjšuje globino spanja. K temu se vse pogosteje pridružuje tudi izpostavljenost modri svetlobi zaslonov pozno zvečer, ki zavira izločanje melatonina in možgane zavaja, da je še vedno dan. Kombinacija obojega, stresa in modre svetlobe, pomeni krajši in bolj razdrobljen spanec. Ker se telo ponoči ne uspe popolnoma regenerirati, se živčne celice hitreje prebudijo in prekomerno reagirajo na dražljaje. Ta povečana razdražljivost lahko pri občutljivejših osebah sproži migreno.

Eden ključnih razlogov za slabši spanec skozi teden je povišana raven stresa.

Zakaj migrena pogosto nastopi prav med vikendom?

Paradoksalno je, da se migrena pogosto pojavi takrat, ko se končno sprostimo. Po besedah strokovnjakov je glavni razlog v nenadni spremembi rutine. Če med tednom vstajamo zgodaj, ob koncih tedna pa spimo dlje, se spremeni ritem izločanja melatonina, kortizola in drugih hormonov, ki urejajo naš notranji biološki ritem. Možgani, ki so vajeni napetosti in pomanjkanja počitka, se lahko na padec stresa odzovejo z glavobolom. K temu se pogosto pridružijo tudi spremembe drugih navad: neredni obroki, več kofeina ali alkohola, kasnejše odhajanje v posteljo in razkorak med notranjo uro in zunanjim ritmom dneva.

Ali je preveč spanja težava?

Doc. dr. sc. Jelena Šarić Jurić poudarja, da glavobola ne povzroča preprosto daljše spanje, temveč odstopanje od ustaljenega ritma. Telo ima zelo natančno notranjo uro, ki jo lahko hitro zmotimo. Ko se čas uspavanja in prebujanja nenadoma spremeni za več ur, pride do hormonskih nihanj in sprememb v delovanju nevrotransmiterjev, kar lahko pri posameznikih z nižjim pragom bolečine sproži napad migrene.

Premalo spanja znižuje prag bolečine

Kronično pomanjkanje spanja ne vpliva le na počutje, temveč tudi na zaznavanje bolečine. Možganski sistemi, ki običajno dušijo bolečinske signale, delujejo slabše, nevroni pa so bolj vzdražljivi. Zaradi tega lahko že blagi dražljaji sprožijo glavobol. Pri ljudeh, ki so sicer nagnjeni k migreni, se prag za napad še dodatno zniža. Zato ob koncu tedna, ko se končno sprostimo, pogosto posežemo po analgetiku, da preprečimo, da bi se glavobol razvil v močnejši napad.

Možgani, ki so vajeni napetosti in pomanjkanja počitka, se lahko na padec stresa odzovejo z glavobolom.

Kako si pomagati, ko se pojavi glavobol?

Pri blažjih in zmernih glavobolih je ena izmed preverjenih možnosti lajšanja bolečine paracetamol, ki deluje zanesljivo, primeren pa je tudi za osebe z občutljivim želodcem, otroke od 6. leta dalje in odrasle. Pomembno je, da ga ne jemljemo hkrati z drugimi zdravili, ki vsebujejo paracetamol. Pri osebah z večjo telesno težo ali ob začetku migrene je lahko primeren odmerek 1000 mg (dve tableti), še posebej, če zdravilo vzamemo čim prej, ko se bolečina šele začenja razvijati.

Ali lahko izgubljen spanec nadoknadimo?

Kratkoročno lahko občutek utrujenosti omilimo, ne moremo pa popolnoma izničiti posledic kroničnega pomanjkanja spanja. Nekateri presnovni in kognitivni učinki, ki nastanejo zaradi prekratkega spanja, se ne popravijo zgolj z eno ali dvema daljšima nočema. Spanec ni nekaj, kar bi lahko prihranili za vikend. Telo se veliko bolje odziva na redno in dosledno rutino.

Kako zmanjšati tveganje za vikend glavobol?