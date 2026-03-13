Vizita.si
Takšni ljudje lažje hujšajo in imajo več energije

N.R.A.
13. 03. 2026 03.47
0

Metabolična fleksibilnost določa, kako učinkovito telo preklaplja med maščobami in ogljikovimi hidrati za energijo.

Kaj je metabolična fleksibilnost

Kot piše verywellhealth, metabolična fleksibilnost opisuje sposobnost telesa, da se hitro prilagodi različnim virom energije, maščobam ali ogljikovim hidratom, glede na potrebe. Ljudje z dobro metabolično fleksibilnostjo lažje uravnavajo telesno težo, imajo stabilnejšo energijo in manj nihanj apetita.

Kako deluje presnovno preklapljanje

Presnova se čez dan naravno spreminja. Ko jemo, telo uporablja ogljikove hidrate; med postom ali telesno aktivnostjo pa preide na maščobe. Webmd poroča, da je pri presnovno fleksibilnih posameznikih ta preklop hiter in učinkovit, kar zmanjšuje kopičenje maščobnih zalog.

Kako deluje presnovno preklapljanje?
Kako deluje presnovno preklapljanje?FOTO: iStock

Vloga inzulina

Health navaja, da je občutljivost na inzulin ključna. Ko je občutljivost dobra, telo hitro uporabi glukozo in nato preide na maščobe. Slaba občutljivost pa povzroči, da telo ostane 'ujeto' v porabi glukoze, kar otežuje izgubo telesne teže.

Vpliv mišične mase

My.clevelandclinic poudarja, da več mišične mase pomeni boljšo presnovno odzivnost, saj mišice porabljajo več energije in hitreje preklapljajo med viri goriva.

Več mišične mase pomeni boljšo presnovno odzivnost.
Več mišične mase pomeni boljšo presnovno odzivnost.FOTO: AdobeStock

Zakaj nekateri lažje hujšajo

Harvard health pojasnjuje, da presnovno fleksibilni posamezniki redkeje doživljajo energijske padce, saj telo nemoteno prehaja na maščobne zaloge, ko zmanjka glukoze. To pomeni manj nenadnih napadov lakote in manj potrebe po hitrih prigrizkih.

Prebava
PrebavaFOTO: AdobeStock

NIH navaja, da dobra presnovna prilagodljivost zmanjša nihanje krvnega sladkorja, kar je pomembno za dolgoročno uravnavanje telesne teže. Ljudje z dobro metabolično fleksibilnostjo hitreje preidejo v stanje, ko telo uporablja maščobo kot glavni vir energije. To pomeni, da med vadbo ali postom porabijo več maščobnih zalog kot presnovno nefleksibilni posamezniki. Healthy dodatno piše, da presnovno fleksibilni ljudje lažje vzdržujejo daljše razmake med obroki, saj telo učinkovito uporablja maščobe za energijo, kar zmanjša občutek lakote.

Zakaj jutranja hidracija določa tempo vaše prebave čez dan
Dejavniki, ki vplivajo na metabolično fleksibilnost

Redna vadba izboljšuje občutljivost na inzulin in povečuje mišično maso. Kot navaja mayoclinic, aerobna vadba in vadba za moč skupaj ustvarjata optimalne pogoje za presnovno prilagodljivost. Johnhopkinsmedicine poroča, da pomanjkanje spanja moti hormonsko ravnovesje, kar zmanjšuje sposobnost telesa, da učinkovito preklaplja med viri energije. Prehrana z veliko predelanih ogljikovih hidratov in malo beljakovin ter vlaknin zmanjšuje presnovno odzivnost. Uravnoteženi obroki pa izboljšujejo presnovno stabilnost. Verywellhealth poudarja, da kronični stres zvišuje raven kortizola, kar lahko zmanjša sposobnost telesa, da preide na porabo maščob.

Prebava
PrebavaFOTO: AdobeStock

Kako izboljšati metabolično fleksibilnost

Postopno zmanjševanje predelanih ogljikovih hidratov

Webmd poroča, da zmanjšanje hitrih sladkorjev izboljša občutljivost na inzulin in spodbuja porabo maščob.

Redna telesna aktivnost

Kombinacija aerobne vadbe in vadbe za moč je najbolj učinkovita za izboljšanje presnovne odzivnosti.

Urejanje spalnega ritma

My.clevelandclinic navaja, da kakovosten spanec podpira hormonsko ravnovesje in presnovno stabilnost.

Zdrav obrok
Zdrav obrokFOTO: Dreamstime

Občasni daljši razmaki med obroki

Sciencealert poroča, da lahko občasni daljši razmaki med obroki spodbudijo telo, da preide na maščobne zaloge, kar izboljša presnovno fleksibilnost.

Metabolična fleksibilnost je ključni dejavnik, ki določa, kako učinkovito telo uporablja energijo in kako hitro se odziva na spremembe v prehrani ali aktivnosti. Ljudje z dobro presnovno prilagodljivostjo lažje hujšajo, imajo stabilnejšo energijo in boljše splošno počutje. Z uravnoteženo prehrano, redno vadbo in kakovostnim spanjem lahko vsak posameznik postopoma izboljša svojo presnovno odzivnost.

Viri: verywellhealth, webmd, health, johnhopkinsmedicine, healthy, my.clevelandclinic, mayoclinic, harvard health, NIH, science alert

Prebava

Pomladni 'detoks' brez stradanja: jedi, ki pomagajo telesu in nas nasitijo

