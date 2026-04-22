Zakaj se napihnjenost in zaprtost pojavita tudi pri zdravem prehranjevanju?

Napihnjenost, občutek teže po obrokih in nepopolne prebave so zelo pogoste težave, tudi tistih, ki zase menijo, da živijo zdravo. Zakaj torej prebava, včasih ne deluje tako kot bi pričakovali?

Zdrava prehrana ni vedno enaka učinkoviti prebavi

Prebava ni odvisna le od tega, kaj pojemo, temveč tudi od tega, kako deluje naš prebavni sistem. Ta pa je občutljiv na številne dejavnike: stres, hiter tempo življenja, pomanjkanje energije, nepravilne pitne navade in celo nekatere skrite prehranske pomanjkljivosti. Ena najpogostejših zmot je, da so vlaknine rešitev za vse. Čeprav so zelo pomembne, lahko v primeru počasnega črevesja ali nezadostne tekočine težave celo poslabšajo. Brez zadostne tekočine in pravilnega delovanja črevesnih mišic se vlaknine v črevesju zgolj kopičijo, kar vodi v napihnjenost in zaprtje.

Prebava se začne z dobrim ritmom

Črevesje je mišičast organ, ki za svoje delovanje potrebuje usklajeno krčenje in sproščanje. Pri tem ključno vlogo igra živčno-mišični sistem, ki je zelo občutljiv na stres. Dolgotrajna psihična obremenitev dokazano upočasnjuje prebavo, zmanjšuje izločanje prebavnih sokov in vpliva na slabšo razgradnjo hrane. Pogosta posledica je občutek, da 'hrana stoji', čeprav je sestava obrokov povsem ustrezna.

Skriti dejavnik: pomanjkanje magnezija

Eden izmed pogosto spregledanih razlogov za težave s prebavo je pomanjkanje magnezija. Ta mineral sodeluje v več kot 300 biokemičnih procesnih v telesu in ima pomembno vlogo tudi v prebavnem sistemu. Magnezij:

- sprošča gladke mišice črevesja in s tem omogoča lažje premikanje črevesne vsebine,

- sodeluje pri prenosu živčnih impulzov, ki so nujni za usklajeno delovanje prebavil,

- omogoča sprostitev Oddijevega sfinkta – mišice, ki nadzira sproščanje žolča in encimov trebušne slinavke v tanko črevo.

Zakaj je Donat pri prebavi nekaj posebnega?

Naravna mineralna voda Donat je eden najbogatejših naravnih virov magnezija v Evropi, vsebuje približno 1000 mg magnezija na liter. Njegov učinek na prebavo temelji na dveh medsebojnih povezanih mehanizmih:

- Mehanski učinek: Zaradi vsebnosti magnezijevih in natrijevih sulfatov Donat povečuje količino vode v črevesju ter hkrati sprošča črevesne mišice. To posebej pomaga pri zaprtju in počasni prebavi.

- Fiziološki (regulatorni) učinek: Magnezij omogoča učinkovitejše izločanje žolča in prebavnih encimov, kar izboljša razgradnjo hrane ter absorpcijo hranil v tankem črevesu. Pomembna prednost magnezija v Donatu je tudi njegova oblika. Magnezij je prisoten v ionski obliki, kar pomeni, da je že raztopljen in telesu takoj dostopen, brez dodatne razgradnje v prebavilih.

Kako vključiti Donat v vsakdan za podporo prebavi?

V sklopu preventivne pitne kure , ob raznoliki in uravnoteženi prehrani, se Donat priporoča na naslednji način:

- 0,2–0,3 l zjutraj na tešče

- 0,1 l pol ure pred kosilom

- 0,1–0,2 l pol ure pred večerjo ali pred spanjem Donat je najboljše piti počasi, po požirkih, pri sobni temperaturi. Takšen razporejen vnos lahko dnevno zagotovi približno 400-500 mg magnezija, kar več kot zadosti dnevne potrebe in hkrati omogoča optimalno absorpcijo.

Prebava je sistem, ne prehranski seznam