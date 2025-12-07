Vizita.si
Zakaj vas po jedi napihuje? 8 najpogostejših vzrokov

N.R.A.
07. 12. 2025 03.20
0

Napihnjenost po obroku je ena najpogostejših prebavnih težav sodobnega človeka.

Čeprav jo mnogi pripisujejo zgolj "težki hrani", je v ozadju pogosto kompleksna kombinacija fizioloških in prehranskih dejavnikov. Kot piše WebMD, napihnjenost nastane, ko se v prebavnem traktu kopiči plin ali tekočina, kar povzroči občutek polnosti, pritiska in včasih bolečine.

Napihnjenost
Napihnjenost FOTO: AdobeStock

1. Prehitro prehranjevanje

Kot poroča Cleveland Clinic, hiter tempo prehranjevanja vodi v požiranje zraka, kar poveča količino plina v želodcu. Dr. Christine Lee, gastroenterologinja, je za Cleveland Clinic poudarila, da "že nekaj minut počasnejše prehranjevanje lahko bistveno zmanjša občutek napihnjenosti."

Prebava
PrebavaFOTO: AdobeStock

2. Preveč vlaknin naenkrat

Kot piše Verywell Health, vlaknine so nujne za zdravo prebavo, a njihov nenaden presežek (npr. stročnice, polnozrnata žita) povzroči fermentacijo v črevesju, kar vodi v pline in napihnjenost.

Prehranske vlaknine
Prehranske vlaknineFOTO: AdobeStock

3. Laktozna intoleranca

Kot poroča Mayo Clinic, ljudje z zmanjšano sposobnostjo razgradnje laktoze pogosto občutijo napihnjenost, drisko in krče po mlečnih izdelkih. To je eden najpogostejših vzrokov prebavnih težav v odrasli dobi.

Napihnjenost
NapihnjenostFOTO: AdobeStock

4. Preveč soli v prehrani

Kot piše Harvard Health, sol povzroča zadrževanje vode v telesu, kar se kaže kot občutek napihnjenosti. To ni le estetski problem, temveč tudi dejavnik tveganja za hipertenzijo.

Sol
SolFOTO: AdobeStock

5. Sindrom razdražljivega črevesja

Kot poroča Johns Hopkins Medicine, je sindrom razdražljivega črevesja kronična motnja, ki povzroča napihnjenost, bolečine in spremembe v blatu. Dr. Pankaj Pasricha, gastroenterolog, je za Johns Hopkins poudaril, da "napihnjenost pri IBS ni zgolj posledica hrane, temveč kompleksne interakcije med živčnim sistemom in črevesjem."

Sindrom razdražljivega črevesja
Sindrom razdražljivega črevesjaFOTO: Dreamstime

6. Uporaba umetnih sladil

Kot piše Healthline, sladila, kot sta sorbitol in manitol, se slabo absorbirajo v črevesju, kar vodi v fermentacijo in pline.

Sladila
SladilaFOTO: Dreamstime

7. Hormonske spremembe

Kot poroča Cleveland Clinic, ženske pogosto občutijo napihnjenost med menstrualnim ciklom zaradi hormonskih nihanj, ki vplivajo na zadrževanje tekočine in gibanje črevesja.

Hormoni
HormoniFOTO: AdobeStock

8. Prebavne okužbe ali disbioza

Kot piše NIH, neravnovesje črevesne mikrobiote ali okužbe lahko povzročijo napihnjenost, saj bakterije proizvajajo več plinov kot običajno.

Napihnjenost po jedi je lahko posledica povsem neškodljivih navad, kot je hitro prehranjevanje, ali pa resnejših stanj, kot so intoleranca na laktozo, IBS ali hormonske spremembe. Kot poudarja *Harvard Health*, je ključno razlikovati med občasno napihnjenostjo in kroničnimi simptomi: "Če napihnjenost vztraja več tednov, je nujen posvet z zdravnikom, saj je lahko znak resnejše bolezni."

Viri: WebMD, Cleveland Clinic, Verywell Health, Mayo Clinic, Harvard Health, Johns Hopkins Medicine, Healthline, NIH

