Zaprtje pri starejših osebah: Kako učinkovito spodbuditi prebavo

Zaprtje pri starejših je izjemno pogosta težava, ki močno vpliva na vsakodnevno počutje. Nič nenavadnega ni, če se s tem sooča vsak tretji posameznik po 65. letu. Čeprav se nam včasih zdi, da gre le za manjšo neprijetnost, lahko dolgotrajne težave povzročijo bolečine v trebuhu, napihnjenost in splošno nelagodje. Ključno je razumeti, da zaprtje ni bolezen sama po sebi, temveč znak, da se je ritem prebave zaradi različnih dejavnikov, kot so zdravila, manj gibanja ali bolezni, upočasnil. S pravilnim pristopom in razumevanjem simptomov lahko večino teh težav uspešno obvladujemo ali celo preprečimo.

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Zakaj se pojavi zaprtje? Glavni krivci in pogosti vzroki

Razlogi za nastanek zaprtja so običajno prepleteni. Velikokrat so krive kronične bolezni, ki prizadenejo živčni sistem ali mišice, kot so Parkinsonova bolezen, diabetes ali stanja po kapi. Prav tako ne smemo pozabiti na zdravila, ki jih starejši ljudje pogosto jemljejo vsak dan. Če jemljete zdravila proti bolečinam, visokemu pritisku ali določene vitamine z železom, je povsem možno, da prav ti preparati povzročajo zastoj v črevesju. "Če se zaprtje pojavi po uvedbi nove terapije, se je o tem nujno pogovoriti z zdravnikom," opozarjajo strokovnjaki, saj je morda potrebna zamenjava zdravila ali prilagoditev odmerka.

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Zaprtje ni le neprijetno, prizadene vsako tretjo starejšo osebo! S pravilnim načinom prehrane in gibanja ga lahko uspešno obvladamo.

Kako na naraven način spodbuditi odvajanje blata?

Naravna pot do urejene prebave je običajno prva in najboljša izbira. V svojo prehrano vključite čim več vlaknin – to so vaše nove zaveznice, ki jih najdete v ovsenih kosmičih, lanenem semenu, svežem sadju in zelenjavi. Te snovi blato zmehčajo in mu olajšajo pot skozi telo. Ne pozabite na vodo! Popiti bi morali vsaj osem kozarcev tekočine na dan, saj vlaknine brez vode ne delujejo pravilno. Prav tako je pomembno, da si ustvarite jutranjo rutino. Ko začutite potrebo po stranišču, ne čakajte. Uporaba majhne stopničke za noge, medtem ko sedite na školjki, lahko fiziološko pomaga pri lažjem praznjenju črevesja.

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Kdaj poseči po laksativih in kdaj je nujen obisk zdravnika?

Če naravni načini ne delujejo več, se posvetujte z osebnim zdravnikom o uporabi odvajal. Obstajajo različne vrste: nekatera mehčajo blato, druga spodbujajo delovanje črevesnih sten. Vendar bodite previdni, laksativi niso primerni za dolgotrajno uporabo brez nadzora. Obstajajo pa tudi resnejši znaki, ob katerih ne smete oklevati z obiskom urgence: močne bolečine v trebuhu, bruhanje, visoka vročina ali kri v blatu. Če opazite karkoli od naštetega ali če se zaprtje nenadoma pojavi po 45. letu in traja dlje časa, je nujen strokovni pregled, da se izključijo hujša obolenja.