Zakaj nikoli nimate energije?

Ko telo nekaj časa deluje na rezervah

V prazničnih tednih se spremeni skoraj vse: čas obrokov, sestava hrane, količina sladkorja in alkohola, pogosto tudi količina gibanja. Prebavni sistem se mora prilagoditi večjim in težjim obrokom, jetra pa intenzivneje presnavljajo snovi, ki jih v običajnem ritmu zaužijemo manj. Telo se temu prilagodi, vendar pri tem deluje v bolj obremenjenem načinu. Ker ima telo izjemno sposobnost prilagajanja, večino teh sprememb sprva komaj opazimo. Ko pa se prazniki končajo, se pokažejo posledice daljšega delovanja na rezervah. Prebava je lahko počasnejša, občutek teže pogostejši, energija pa ni več tako stabilna. To je znak, da telo še vedno dohiteva preteklo obremenitev in potrebuje čas ter podporo za ponovno vzpostavitev ravnovesja.

Povezava med prebavo, energijo in stresom

Prebava ni ločen sistem, temveč je tesno povezana z živčnim sistemom in hormoni. V prebavilih se nahaja velik del živčnih končičev, zato stanje v črevesju neposredno vpliva na občutek stresa, napetosti in celo razpoloženje. Ko je prebava obremenjena ali razdražena, telo to zazna kot stres in se nanj tudi tako odzove. Hkrati je prebava ključna za preskrbo telesa z energijo. Če hranila niso dobro vsrkana, telo kljub dovolj zaužite hrane nima na voljo energije, ki jo potrebuje. Zato se po praznikih pogosto pojavi kombinacija utrujenosti in notranjega nemira. Urejena prebava je zato eden pomembnejših temeljev za stabilno energijo in boljše obvladovanje stresa.

Zakaj januar ni čas za ekstreme?

Ko se pojavijo neprijetni simptomi, je skušnjava po hitrih rešitvah velika. Različne razstrupljevalne kure obljubljajo hiter preobrat, vendar telo v resnici ne potrebuje drastičnih posegov. Jetra, črevesje in ledvice že sami opravljajo razstrupljanje, če imajo za to ustrezne pogoje. Januar je zato bolj primeren čas za razbremenitev kot za pretiravanje. Novoletne zaobljube morajo biti vedno otipljive. Lažja prehrana, manj alkohola, več tekočine in rednejši obroki omogočijo, da se prebavni sistem umiri. Namesto da telo dodatno obremenjujemo z ekstremnimi režimi, mu s tem damo možnost, da si opomore in ponovno vzpostavi naravni ritem.

Vloga jutranjih navad in hidracije

Ena najbolj podcenjenih navad pri podpori prebavi je hidracija, še posebej v jutranjih urah. Po noči je telo naravno dehidrirano, prebavni procesi pa upočasnjeni. Vnos tekočine zjutraj pomaga prebavilom, da se "prebudijo" in lahko pozitivno vpliva na rednost odvajanja. Jutranje navade imajo tudi širši pomen. Umirjen začetek dneva, lažji zajtrk in nekaj gibanja telesu pošljejo jasen signal, da je čas za prebavo in aktivacijo. Pomaga lahko tudi pitje Donata. Takšen ritem lahko dolgoročno zmanjša občutek napihnjenosti in prispeva k bolj stabilnemu počutju.

Kaj v resnici pomeni urejena prebava?

Urejena prebava ni nekaj, kar bi opazili vsak trenutek. Pravzaprav jo opazimo šele, ko ne deluje. V praksi pomeni, da prebava poteka redno, brez večjih nihanj, brez pogostega napenjanja ali občutka teže po obrokih. Takrat telo večino prebavnega dela opravi neopazno. Ko je prebava uravnotežena, se to odrazi tudi širše. Energija je enakomernejša, spanec globlji, razpoloženje bolj stabilno. Telo ni več osredotočeno na notranje neravnovesje, temveč se lahko posveti regeneraciji in vsakodnevnim obremenitvam. Prav zato je skrb za prebavo ena ključnih naložb v dolgoročno dobro počutje.

Strukturirana podpora po praznikih: Donat Detox

Po praznikih marsikdo ugotovi, da dobre namere same po sebi niso dovolj, saj je vračanje v ravnovesje brez jasnega načrta pogosto težje, kot se zdi. Prav zato je januar primeren čas za voden program zdravja, ki ponuja strukturo, podporo in postopne korake. Donat Detox je program, zasnovan z namenom, da po prazničnem obdobju pomaga telesu ponovno vzpostaviti ravnovesje, izboljšati delovanje prebave in prispevati k boljšemu splošnemu počutju. Udeleženci programa pogosto poročajo o več energije, nižji ravni stresa ter izboljšanem delovanju prebavnega sistema, kar so tudi cilji, na katerih temelji program. Skupni začetek programa je 19. januarja, kar mnogim predstavlja dodatno motivacijo, saj vedo, da na poti niso sami. Podpora bo tudi v posebni Facebook skupini. Še vedno je del programa tudi AI ustvarjalec receptov za smutije miksAI, ki vam bo na podlagi vaših želja oziroma sestavin, ki jih imate doma, pripravil recept za smuti, prilagojen vašemu okusu.

Za zdravo prihodnost