Opozorilni znaki, da črevesje ni zdravo

Če imate težave s prebavo, lahko s spremembo zdravega življenjskega sloga izboljšate stanje svojih črevesnih bakterij in s tem okrepite svoje splošno zdravje.
Kaj je črevesni mikrobiom?
Črevesni mikrobiom so drobni organizmi, kot so bakterije, virusi in glive, ki živijo v našem prebavnem traktu. Čeprav so nekateri škodljivi, jih je večina koristnih in jih naše telo nujno potrebuje. Znanstveniki potrjujejo, da zdrava črevesna flora zmanjšuje tveganje za številne bolezni, vključno s sladkorno boleznijo in vnetji.
Kako črevesni mikrobiom vpliva na vaše zdravje?
Zdravje črevesja je za naše telo izjemno pomembno. Najnovejše raziskave potrjujejo, da dobro delovanje črevesja vpliva na številne vidike našega zdravja, med drugim na:
- imunski sistem,
- duševno počutje,
- odpornost proti boleznim in kronična obolenja,
- zdravje srca ter
- prebavne motnje.
Višja stopnja raznolikosti črevesnih bakterij je lahko povezana z izboljšanim zdravjem. Medtem ko raziskave še potekajo, se zdi jasno, da igra zdravje črevesja pomembno vlogo na številnih področjih zdravja in dobrega počutja.
7 znakov nezdravega črevesja
Na zdravje črevesnih bakterij negativno vplivajo predvsem:
- stres,
- pomanjkanje spanja,
- nezdrava prehrana z veliko sladkorja in predelanih sestavin,
- jemanje antibiotikov.
Slaba prebava pa lahko poslabša vaše splošno počutje, saj vpliva na:
- vašo odpornost,
- uravnoteženost hormonov,
- uravnavanje telesne teže,
- večje tveganje za nastanek bolezni.
Če vaše črevesje ni zdravo, vas na to lahko opozorijo naslednji znaki:
1. Prebavne težave: Pogosto napenjanje, zaprtje, driska ali zgaga so znaki, da vaše črevesje hrane ne predeluje pravilno.
2. Velik vnos sladkorja: Uživanje predelane hrane in sladkorja zmanjša število dobrih bakterij, kar v telesu povzroča škodljiva vnetja.
3. Nenadne spremembe teže: Če se vaša teža spreminja brez spremembe prehrane ali vadbe, je to lahko znak, da telo ne absorbira hranil učinkovito. Težave s telesno težo so pogosto povezane z delovanjem črevesnih bakterij, ki lahko povzročijo tako hujšanje zaradi slabše absorpcije hranil kot pridobivanje teže zaradi vnetij.
4. Motnje spanja ali stalna utrujenost: Neravnovesje bakterij v črevesju lahko slabo vpliva na kakovost spanja in povzroči dolgotrajno utrujenost, saj je to tesno povezano z delovanjem presnove in duševnim zdravjem.
5. Draženje kože: Zdravje črevesja vpliva na imunski sistem, zato pomanjkanje dobrih bakterij lahko sproži različne kožne težave, kot je denimo luskavica.
6. Avtoimunska stanja: Če črevesje ni zdravo, lahko pride do čezmernega vnetja, zaradi česar se imunski sistem zmede in začne napadati lastno telo, kar vodi do nastanka avtoimunskih bolezni.
7. Prehranske intolerance: Prehranska intoleranca označuje zmanjšano sposobnost telesa za prebavo določenih vrst živil. Stanja ne smemo enačiti z alergijo, saj slednja temelji na specifičnem odzivu imunskega sistema. Strokovne raziskave kažejo, da so težave pri presnovi posameznih hranil, denimo laktoze, pogosto posledica porušenega ravnovesja črevesne mikrobiote. Klinični simptomi vključujejo napenjanje, vetrove, drisko in bolečine v trebušni votlini. Sodobna znanstvena dognanja potrjujejo tudi tesno povezanost med zdravjem črevesja ter verjetnostjo pojava alergijskih reakcij.
7 stvari, ki jih lahko naredite za zdravje svojega črevesja
Svoje črevesje lahko okrepite s preprostimi spremembami v vsakdanjiku.
1. Zmanjšajte stres. Dolgotrajen stres škodi celemu telesu, tudi črevesju. Stres lahko učinkovito znižate z meditacijo, gibanjem na svežem zraku, jogo, druženjem ali sproščujočimi hobiji.
2. Dovolj spite: Pomanjkanje spanja škoduje vašemu črevesju, kar spet slabo vpliva na vaš spanec. Zato si vsako noč privoščite vsaj 7 do 8 ur neprekinjenega počitka. Če imate težave, se posvetujte z zdravnikom.
3. Jejte počasi: Hrane ne jejte hitro in jo dobro prežvečite. S tem boste lažje ohranili zdravo težo, preprečili sladkorno bolezen ter izboljšali prebavo in zdravje svojega črevesja.
4. Pijte dovolj vode: Pitje zadostne količine vode spodbuja zdravo črevesje. Redna hidracija dokazano zmanjšuje število škodljivih bakterij, ki povzročajo črevesne okužbe, in pomaga pri prebavi ter preprečuje zaprtje. Gre za povsem preprost način, kako skrbeti za svoje zdravje.
5. Prebiotiki in probiotiki: Prebiotiki so hrana za dobre črevesne bakterije, probiotiki pa so žive koristne bakterije, ki krepijo zdravje vašega črevesja.
6. Intoleranca na hrano: Če vas pogosto napenja, imate bolečine v trebuhu, vetrove ali druge prebavne težave, imate morda intoleranco na določena živila. Poskusite za nekaj časa izločiti določena živila, da ugotovite, katera vam povzročajo težave in ali se vaše počutje ob tem izboljša.
7. Izboljšajte svojo prehrano: Za zdravo črevesje jejte manj predelane hrane, bogate s sladkorjem in maščobami. Raje izberite hrano z veliko vlakninami in polifenoli, ki jih najdemo v sadju in zelenjavi. Z zdravo prehrano in boljšim načinom življenja boste okrepili svoje črevesje ter izboljšali splošno zdravje.
Vir: Healthline
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