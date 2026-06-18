Zjutraj brez energije in napihnjeni? Preizkusite ta preprost ritual

Že z majhno spremembo jutranje rutine prebavo spodbudimo na bolj naraven način.

Zakaj je jutro ključno za prebavo?

Med spanjem se delovanje prebavil upočasni. Zato jutro predstavlja pomemben prehod, trenutek, ko telo znova preide v aktivnost. Če dan začnemo brez tekočine ali z zgolj kavo, prebavilom pogosto ne damo jasnega signala. Če pa jih nežno spodbudimo, lahko:

- prebava steče hitreje,

- črevesje deluje bolj redno,

- zmanjšamo občutek napihnjenosti in teže.

icon-expand Če dan začnemo brez tekočine ali z zgolj kavo, prebavilom pogosto ne damo jasnega signala. FOTO: Thinkstock

Kaj lahko pomaga?

Pri podpiranju prebave ima lahko vlogo več dejavnikov, eden izmed njih je tudi magnezij . Magnezij ne vpliva le na mišice ali energijo, ampak ima pomembno vlogo tudi pri prebavi:

- sodeluje v več kot 300 biokemičnih procesih v telesu,

- sprošča gladke mišice črevesja in tako olajša premikanje vsebine,

- omogoča sprostitev Oddijevega sfinktra, kar uravnava sproščanje žolča in encimov trebušne slinavke,

- podpira razgradnjo hrane in izboljša absorpcijo hranil,

- sodeluje pri prenosu živčnih impulzov, ki so ključni za usklajeno delovanje prebavil. Magnezij tako pomaga, da prebava poteka bolj tekoče, usklajeno in učinkovito.

icon-expand Donat vsebuje približno 1000 mg magnezija na liter, kar ga uvršča med najbogatejše naravne vire magnezija v Evropi. FOTO: Arhiv naročnika

Jutranji ritual, ki ga lahko uvedete že jutri

Včasih največ naredijo najpreprostejše stvari. Ena izmed navad, ki jo lahko enostavno vključite v svoj dan je, da zjutraj na tešče spijte 2–3 dcl mineralne vode, bogate z magnezijem, kot na primer Donat. Spijte jo počasi, po požirkih in pri sobni temperaturi. Takšna navada lahko pomaga telesu, da se postopoma 'prebudi' in začne z običajnimi procesi. Zakaj prav Donat? Donat vsebuje približno 1000 mg magnezija na liter, kar ga uvršča med najbogatejše naravne vire magnezija v Evropi. Poleg tega vsebuje tudi sulfatne soli (magnezijev in natrijev sulfat), ki dodatno spodbujajo prebavo. Njegov učinek ni enodimenzionalen, ampak deluje na več ravneh hkrati:

- po eni strani mehansko poveča količino vode v črevesju in sprošča prebavni trakt, kar olajša premikanje vsebine,

- po drugi strani pa regulativno vpliva na prebavo, saj pomaga pri sproščanju žolča in encimov, ki razgrajujejo hrano. Pomembno je tudi, da je magnezij v mineralni vodi Donat že raztopljen, kar omogoča lažjo absorpcijo.

Razširite ritual čez dan

Jutro je odličen začetek, še boljše rezultate pa lahko dosežete, če majhne količine vključite tudi kasneje čez dan:

- zjutraj na tešče: 0,2–0,3 l,

- pred kosilom: 0,1 l,

- zvečer: 0,1–0,2 l Manjši, razporejeni vnosi omogočajo boljši izkoristek. Na ta način pa dnevno zaužijete približno 400–500 mg magnezija, kar podpira normalno delovanje prebave in pomaga ohranjati njeno ravnovesje.

icon-expand Preprost jutranji kozarec mineralne vode Donat lahko pomaga spodbuditi prebavo, zmanjšati napihnjenost, prispevati k boljšemu počutju čez dan. FOTO: Arhiv naročnika

Ne pozabite na širšo sliko

Za dobro prebavo pa niso ključni le posamezni izdelki ali navade. Pomembna je kombinacija:

- rednega pitja tekočine čez dan,

- prehrane z dovolj vlakninami,

- vsakodnevnega gibanja. Jutranji ritual naj bo podpora tem osnovam, ne njihova zamenjava.

Majhna sprememba, ki lahko naredi razliko