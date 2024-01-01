Vizita.si
Četudi se pregrešite, se lahko med prazniki prehranjujete zdravo
Prehrana

Četudi se pregrešite, se lahko med prazniki prehranjujete zdravo

Rakave bolezni
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih

Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih

V zadnjih letih so zdravniki opazili nenavaden premik. Redek rak slepiča se vse pogosteje pojavlja pri mlajših odraslih, kar je za strokovnjake nepričakovano in nekoliko nenavadno, saj še vedno raziskujejo vzroke.
Aktivno življenje
Nova raziskava razkriva, da lahko vadba med hujšanjem ohranja mišice mladostne

Nova raziskava razkriva, da lahko vadba med hujšanjem ohranja mišice mladostne

Čeprav je dobro znano, da med hujšanjem ne izgubljamo le maščobe, temveč tudi mišično maso, se je izkazalo, da lahko pravilna telesna aktivnost ta proces obrne v presenetljivo pozitivno smer.
Zdravje
Kako se spopasti z občutki krivde po prazničnem uživanju alkohola?

Kako se spopasti z občutki krivde po prazničnem uživanju alkohola?

Praznični čas pogosto prinaša druženje, slavja in povečano uživanje alkohola. Ko se januar začne, se mnogi soočajo z občutkom krivde zaradi prekomernega pitja, hkrati pa se sprašujejo, ali je njihovo vedenje res problematično ali le del družbeno sprejetih norm.
Preventiva
Nevarna kombinacija ibuprofena z aspirinom in naproksenom

Nevarna kombinacija ibuprofena z aspirinom in naproksenom

Britanski NHS je izdal pomembno opozorilo za vse, ki uporabljajo protibolečinska zdravila.
7 živil, ki vsebujejo več cinka kot oreščki
Prehrana

7 živil, ki vsebujejo več cinka kot oreščki

Cink je eden izmed ključnih mineralov za imunski sistem, celjenje ran, delovanje hormonov in celo zdravje kože.

Prehrana

7 živil, ki so polna magnezija, številka 3 vas bo presenetila

Mandlji so dolgo veljali za "zlati standard" magnezija. A kot piše Cleveland Clinic, je resnica precej bolj zanimiva: mandlji so dober vir, niso pa niti blizu vrha.

7 živil, ki so polna magnezija, številka 3 vas bo presenetila
Živila, ki dokazano pomagajo umiriti telo in znižajo kortizol
Prehrana

Živila, ki dokazano pomagajo umiriti telo in znižajo kortizol

December velja za enega najbolj stresnih mesecev v letu. Prenatrpani urniki, slaba kakovost spanja, neredni obroki in stalna časovna stiska telo potiskajo v stanje kronične napetosti. A kot opozarjajo strokovnjaki, stres ni le psihološki pojav, nanj močno vpliva tudi prehrana.

Lahko temna čokolada upočasni staranje?
Prehrana

Lahko temna čokolada upočasni staranje?

Ko je govor o staranju, najprej pomislimo na prehranske dodatke, medicinske postopke ali drage kreme. Najnovejše raziskave pa kažejo, da lahko na proces staranja vplivajo tudi povsem vsakdanja živila, med njimi celo temna čokolada.

5 sezonskih sadežev, ki jih telo pozimi res potrebuje
Prehrana

5 sezonskih sadežev, ki jih telo pozimi res potrebuje

Zima je čas, ko imunski sistem dela nadure, prehrana pa pogosto postane enolična. Prav zato imajo sezonski zimski sadeži posebno vlogo.

5 stvari, ki jih niste vedeli o kurkumi
Prehrana

5 stvari, ki jih niste vedeli o kurkumi

Kurkuma ima v javnosti skoraj mitski status: protivnetna, 'zdravilna', dobra za sklepe, prebavo in celo možgane. A resnica je bolj kompleksna in zanimivejša.

Prehrana

7 živil, ki imajo več beljakovin kot jajce

Jajce velja za zlati standard beljakovin, eno veliko jajce vsebuje približno 6–7 gramov beljakovin in visoko biološko vrednost.

7 živil, ki imajo več beljakovin kot jajce
5 'zdravih' živil, ki vam v resnici upočasnjujejo hujšanje
Prehrana

5 'zdravih' živil, ki vam v resnici upočasnjujejo hujšanje

Hujšanje je pogosto povezano z uživanjem zdravih živil, a nekatera priljubljena živila, ki jih označujemo za zdrava, lahko pravzaprav zavirajo napredek. Razumevanje njihove energijske gostote in vpliva na metabolizem je ključno za učinkovito izgubo teže.

7 živil, ki imajo več omega-3 kot losos
Prehrana

7 živil, ki imajo več omega-3 kot losos

Losos velja za zlati standard, ko govorimo o omega-3 maščobnih kislinah.

10 živil, ki lahko izboljšajo vaš spanec
Prehrana

10 živil, ki lahko izboljšajo vaš spanec

Kakovosten spanec je eden ključnih temeljev zdravja, vendar ga veliko ljudi zaradi stresa, hitrega tempa in neuravnotežene prehrane ne dosega.

Kdaj je najboljši čas v dnevu, da pojemo jabolko?
Prehrana

Kdaj je najboljši čas v dnevu, da pojemo jabolko?

Jabolko je eno najbolj priljubljenih in dostopnih sadežev. Velja za simbol zdravja, bogato z vlakninami, antioksidanti in vitamini.

Prehrana

Živila z dodanim sladkorjem: zakaj so problematična in kako vplivajo na telo

Prekomeren vnos sladkorja vpliva na metabolizem, vnetje, hormonsko ravnovesje in dolgoročno povečuje tveganje za presnovne bolezni.

Živila z dodanim sladkorjem: zakaj so problematična in kako vplivajo na telo
