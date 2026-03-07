10 živil, ki krepijo imunski sistem skozi vse leto

Citrusi kot vir vitamina C

Kot piše Harvard Health, citrusi, kot so pomaranče, limone in grenivke, vsebujejo visoke količine vitamina C, ki podpira delovanje imunskih celic in pomaga zmanjševati trajanje okužb. Vitamin C deluje kot antioksidant, ki ščiti celice pred oksidativnim stresom in spodbuja tvorbo kolagena, pomembnega za zdravo kožno bariero.

icon-expand Vitamin C FOTO: iStock

Jogurt in fermentirana živila

Jogurt, kefir in kislo zelje vsebujejo probiotike, ki podpirajo zdravo črevesno mikrobioto. WebMD navaja, da je več kot polovica imunskega sistema povezana s črevesjem, zato lahko redno uživanje probiotikov izboljša imunski odziv in zmanjša tveganje za prebavne okužbe. Probiotiki pomagajo tudi pri obnovi črevesne sluznice.

icon-expand Jogurt FOTO: Shutterstock

Česen kot naravni antimikrobik

Česen vsebuje alicin, spojino z močnimi protimikrobnimi lastnostmi. Verywell Health poroča, da lahko česen pomaga zmanjšati tveganje za okužbe dihal in podpira delovanje imunskih celic. Njegove bioaktivne snovi delujejo protivnetno in lahko pomagajo pri hitrejši regeneraciji telesa.

icon-expand Česen FOTO: iStock

Ingver za zmanjšanje vnetnih procesov

Ingver je znan po svojih protivnetnih in antioksidativnih učinkih. NIH navaja, da gingerol, glavna bioaktivna spojina ingverja, pomaga zmanjševati vnetne procese in podpira imunski odziv. Ingver lahko lajša tudi prebavne težave, kar dodatno krepi splošno odpornost.

icon-expand Ingver in cimet FOTO: AdobeStock

Špinača in druga listnata zelenjava

Špinača vsebuje vitamin C, vitamin A, folat in antioksidante, ki podpirajo delovanje imunskega sistema. Health poudarja, da vitamin A pomaga ohranjati zdravo sluznico dihal, kar je pomembno za preprečevanje okužb. Listnata zelenjava vsebuje tudi železo, ki je ključno za tvorbo rdečih krvničk.

icon-expand Špinača FOTO: Thinkstock

Mandlji kot vir vitamina E

Mandlji vsebujejo vitamin E, ki deluje kot močan antioksidant. Mayo Clinic poroča, da vitamin E podpira delovanje imunskih celic in pomaga pri zaščiti telesa pred oksidativnimi poškodbami. Mandlji vsebujejo tudi zdrave maščobe, ki izboljšajo absorpcijo vitamina E.

icon-expand Mandlji FOTO: iStock

Losos in druge mastne ribe

Losos je bogat z omega-3 maščobnimi kislinami, ki zmanjšujejo vnetne procese in podpirajo delovanje imunskega sistema. Johns Hopkins Medicine navaja, da omega-3 maščobe pomagajo uravnavati imunski odziv in lahko zmanjšajo tveganje za kronična vnetja, ki oslabijo odpornost.

icon-expand Losos FOTO: AdobeStock

Brokoli kot vir vitaminov in antioksidantov

Brokoli vsebuje vitamin C, vitamin K, vlaknine in številne antioksidante. Science Alert poroča, da sulforafan, spojina v brokoliju, spodbuja delovanje encimov, ki ščitijo celice pred poškodbami. Redno uživanje brokolija lahko okrepi naravne obrambne mehanizme telesa.

icon-expand Brokoli FOTO: AdobeStock

Sončnična semena za podporo imunskih celic

Sončnična semena so bogata z vitaminom E, selenom in cinkom. Cleveland Clinic navaja, da selen podpira delovanje imunskih celic in pomaga pri zaščiti pred oksidativnim stresom. Cink je ključen za tvorbo imunskih celic in hitrejše celjenje.

icon-expand Sončnična semena FOTO: AdobeStock

Zeleni čaj kot vir katehinov

Zeleni čaj vsebuje katehine, močne antioksidante, ki podpirajo imunski sistem. Healthy poroča, da lahko redno uživanje zelenega čaja izboljša odziv imunskih celic in zmanjša tveganje za okužbe. Poleg tega vsebuje L-teanin, ki podpira delovanje limfocitov.

icon-expand Zeleni čaj FOTO: iStock

Uravnotežena prehrana, bogata z vitamini, minerali, antioksidanti in zdravimi maščobami, lahko pomembno okrepi imunski sistem skozi vse leto. Redno vključevanje teh živil v jedilnik podpira delovanje imunskih celic, zmanjšuje vnetne procese in krepi naravno odpornost telesa.