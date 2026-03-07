Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
Novice PrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
Razstrupljanje PrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Prehrana
Prehrana

10 živil, ki krepijo imunski sistem skozi vse leto

N.R.A.
07. 03. 2026 03.56
0

Izbor hranilno bogatih živil lahko okrepi imunski sistem, zmanjša tveganje za okužbe in podpira splošno odpornost.

Citrusi kot vir vitamina C

Kot piše Harvard Health, citrusi, kot so pomaranče, limone in grenivke, vsebujejo visoke količine vitamina C, ki podpira delovanje imunskih celic in pomaga zmanjševati trajanje okužb. Vitamin C deluje kot antioksidant, ki ščiti celice pred oksidativnim stresom in spodbuja tvorbo kolagena, pomembnega za zdravo kožno bariero.

Vitamin C
Vitamin CFOTO: iStock

Jogurt in fermentirana živila

Jogurt, kefir in kislo zelje vsebujejo probiotike, ki podpirajo zdravo črevesno mikrobioto. WebMD navaja, da je več kot polovica imunskega sistema povezana s črevesjem, zato lahko redno uživanje probiotikov izboljša imunski odziv in zmanjša tveganje za prebavne okužbe. Probiotiki pomagajo tudi pri obnovi črevesne sluznice.

Jogurt
JogurtFOTO: Shutterstock

Česen kot naravni antimikrobik

Česen vsebuje alicin, spojino z močnimi protimikrobnimi lastnostmi. Verywell Health poroča, da lahko česen pomaga zmanjšati tveganje za okužbe dihal in podpira delovanje imunskih celic. Njegove bioaktivne snovi delujejo protivnetno in lahko pomagajo pri hitrejši regeneraciji telesa.

Česen
ČesenFOTO: iStock

Ingver za zmanjšanje vnetnih procesov

Ingver je znan po svojih protivnetnih in antioksidativnih učinkih. NIH navaja, da gingerol, glavna bioaktivna spojina ingverja, pomaga zmanjševati vnetne procese in podpira imunski odziv. Ingver lahko lajša tudi prebavne težave, kar dodatno krepi splošno odpornost.

Ingver in cimet
Ingver in cimetFOTO: AdobeStock

Špinača in druga listnata zelenjava

Špinača vsebuje vitamin C, vitamin A, folat in antioksidante, ki podpirajo delovanje imunskega sistema. Health poudarja, da vitamin A pomaga ohranjati zdravo sluznico dihal, kar je pomembno za preprečevanje okužb. Listnata zelenjava vsebuje tudi železo, ki je ključno za tvorbo rdečih krvničk.

Špinača
ŠpinačaFOTO: Thinkstock

Mandlji kot vir vitamina E

Mandlji vsebujejo vitamin E, ki deluje kot močan antioksidant. Mayo Clinic poroča, da vitamin E podpira delovanje imunskih celic in pomaga pri zaščiti telesa pred oksidativnimi poškodbami. Mandlji vsebujejo tudi zdrave maščobe, ki izboljšajo absorpcijo vitamina E.

Mandlji
MandljiFOTO: iStock

Losos in druge mastne ribe

Losos je bogat z omega-3 maščobnimi kislinami, ki zmanjšujejo vnetne procese in podpirajo delovanje imunskega sistema. Johns Hopkins Medicine navaja, da omega-3 maščobe pomagajo uravnavati imunski odziv in lahko zmanjšajo tveganje za kronična vnetja, ki oslabijo odpornost.

Losos
LososFOTO: AdobeStock

Brokoli kot vir vitaminov in antioksidantov

Brokoli vsebuje vitamin C, vitamin K, vlaknine in številne antioksidante. Science Alert poroča, da sulforafan, spojina v brokoliju, spodbuja delovanje encimov, ki ščitijo celice pred poškodbami. Redno uživanje brokolija lahko okrepi naravne obrambne mehanizme telesa.

Brokoli
BrokoliFOTO: AdobeStock

Sončnična semena za podporo imunskih celic

Sončnična semena so bogata z vitaminom E, selenom in cinkom. Cleveland Clinic navaja, da selen podpira delovanje imunskih celic in pomaga pri zaščiti pred oksidativnim stresom. Cink je ključen za tvorbo imunskih celic in hitrejše celjenje.

Sončnična semena
Sončnična semenaFOTO: AdobeStock

Zeleni čaj kot vir katehinov

Zeleni čaj vsebuje katehine, močne antioksidante, ki podpirajo imunski sistem. Healthy poroča, da lahko redno uživanje zelenega čaja izboljša odziv imunskih celic in zmanjša tveganje za okužbe. Poleg tega vsebuje L-teanin, ki podpira delovanje limfocitov.

Zeleni čaj
Zeleni čajFOTO: iStock

Uravnotežena prehrana, bogata z vitamini, minerali, antioksidanti in zdravimi maščobami, lahko pomembno okrepi imunski sistem skozi vse leto. Redno vključevanje teh živil v jedilnik podpira delovanje imunskih celic, zmanjšuje vnetne procese in krepi naravno odpornost telesa.

Viri: Harvard Health, WebMD, Verywell Health, NIH, Health, Mayo Clinic, Johns Hopkins Medicine, Science Alert, Cleveland Clinic, Healthy

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
imunski sistem zdrava prehrana krepitev odpornosti vitamini prehranska dopolnila
Alergije

Ali lahko določena živila omilijo simptome alergij?

  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1556