Želite stabilen sladkor? Teh 10 živil ne sme manjkati na krožniku

Kot piše Harvard Health, lahko prehrana z nizkim glikemičnim indeksom in visoko vsebnostjo vlaknin pomaga preprečiti nenadne skoke glukoze v krvi. V nadaljevanju predstavljamo deset živil, ki po mnenju strokovnjakov dokazano podpirajo stabilen krvni sladkor.

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1. Brokoli

Kot poroča Verywell Health, brokoli vsebuje sulforafan, spojino, ki lahko izboljša občutljivost na inzulin in zmanjša vnetja. Študije kažejo, da ekstrakt brokolija lahko zniža glukozo pri ljudeh s sladkorno boleznijo tipa 2.

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2. Mandlji

Mandlji so bogati z zdravimi maščobami, vlakninami in magnezijem. Kot piše WebMD, uživanje mandljev pred obrokom z ogljikovimi hidrati lahko zmanjša glikemični odziv in prepreči dvig sladkorja.

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3. Borovnice

Borovnice vsebujejo antocianine, ki po poročanju Health.com izboljšajo presnovo glukoze in zmanjšajo inzulinsko rezistenco. Poleg tega zadostijo potrebi po sladkem brez dodanega sladkorja.

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4. Listnata zelenjava

Špinača, ohrovt in blitva so polni magnezija in vlaknin, ki pomagajo uravnavati krvni sladkor. Kot piše Mayo Clinic, neškrobna zelenjava ne povzroča glikemičnih nihanj in je temelj prehrane za ljudi s sladkorno boleznijo.

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5. Stročnice (fižol, leča, čičerika)

Kot poroča Cleveland Clinic, stročnice vsebujejo kompleksne ogljikove hidrate, ki se počasi prebavljajo in ne povzročajo hitrega dviga glukoze. Poleg tega so vir beljakovin in vlaknin, kar podaljša občutek sitosti.

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6. Sladki krompir

Sladki krompir ima nižji glikemični indeks kot navaden krompir. Kot piše Health, vsebuje beta-karoten in vlaknine, ki pomagajo pri počasnem sproščanju glukoze v krvni obtok.

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7. Jabolka

Jabolka vsebujejo pektin, topno vlaknino, ki upočasni absorpcijo sladkorja. Kot poroča Harvard Health, cel sadež (ne sok!) pomaga ohranjati stabilen krvni sladkor.

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8. Česen

Kot piše Verywell Health, česen lahko zniža glukozo na tešče in izboljša občutljivost na inzulin. Vsebuje alicin, ki deluje protivnetno in podpira presnovo.

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9. Polnozrnata žita

Oves, rjavi riž in kvinoja vsebujejo vlaknine in kompleksne ogljikove hidrate, ki ne povzročajo hitrega dviga sladkorja. WebMD priporoča zamenjavo rafiniranih žit s polnovrednimi za boljšo glikemično kontrolo.

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10. Grški jogurt

Grški jogurt je bogat z beljakovinami in probiotiki, ki po poročanju Health pomagajo uravnavati krvni sladkor in podpirajo zdravje črevesja, kar posredno vpliva na presnovo glukoze.

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Kot piše Cleveland Clinic, je prehrana eden najmočnejših naravnih načinov za uravnavanje krvnega sladkorja. Živila, bogata z vlakninami, zdravimi maščobami in antioksidanti, ne le stabilizirajo glukozo, temveč tudi zmanjšujejo tveganje za zaplete, povezane s sladkorno boleznijo. Namesto da se osredotočamo na prepovedi, je pametneje graditi prehrano okoli živil, ki podpirajo ravnovesje.