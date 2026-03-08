Vizita.si
10 živil, ki naravno krepijo srčno-žilni sistem

N.R.A.
08. 03. 2026 03.24
0

Izbor hranilno bogatih živil lahko pomembno podpira zdravje srca in ožilja ter zmanjša tveganje za srčnožilne bolezni.

Losos in druge mastne ribe

Losos, skuša in sardine so bogat vir omega-3 maščobnih kislin, ki zmanjšujejo vnetne procese in podpirajo normalno delovanje srca. Kot piše Johns Hopkins Medicine, omega-3 maščobe pomagajo uravnavati raven trigliceridov in lahko prispevajo k manjšemu tveganju za srčnožilne zaplete.

Losos
LososFOTO: Adobe Stock

Oljčno olje kot temelj zdrave prehrane

Ekstra deviško oljčno olje vsebuje mononenasičene maščobe in antioksidante, ki ščitijo žile pred oksidativnim stresom. Harvard Health navaja, da redno uživanje oljčnega olja podpira zdravo raven holesterola in zmanjšuje obremenitev srčnožilnega sistema.

Olivno olje
Olivno oljeFOTO: AdobeStock

Oves za uravnavanje holesterola

Oves vsebuje betaglukan, topno vlaknino, ki pomaga zniževati raven slabega holesterola. WebMD poroča, da lahko dnevni vnos ovsa pomembno vpliva na boljšo presnovo maščob in s tem podpira zdravje srca.

Oves
OvesFOTO: Thinkstock

Orehi kot vir zdravih maščob

Orehi so bogati z omega-3 maščobnimi kislinami rastlinskega izvora, antioksidanti in vlakninami. Kot navaja Cleveland Clinic, lahko redno uživanje orehov izboljša elastičnost žil in zmanjša vnetne procese, ki so povezani s srčnožilnimi boleznimi.

Orehi
OrehiFOTO: iStock

Jagodičevje za zaščito žil

Borovnice, maline in jagode vsebujejo antocianine, močne antioksidante, ki ščitijo žilne stene. Verywell Health poroča, da lahko uživanje jagodičevja izboljša prekrvavitev in zmanjša oksidativni stres, ki je eden izmed dejavnikov tveganja za srčnožilne bolezni.

Jagodičevje
JagodičevjeFOTO: AdobeStock

Temna listnata zelenjava

Špinača, blitva in ohrovt so bogati z nitrati, ki pomagajo širiti krvne žile in izboljšujejo pretok krvi. NIH poudarja, da nitrati podpirajo normalno delovanje endotelija, kar je ključno za zdravo srčnožilno funkcijo.

Listnata zelenjava
Listnata zelenjavaFOTO: AdobeStock

Avokado kot vir mononenasičenih maščob

Avokado vsebuje zdrave maščobe, kalij in vlaknine. Health navaja, da lahko vključevanje avokada v prehrano pomaga uravnavati krvni tlak in podpira zdravo raven holesterola, kar je pomembno za zaščito srca.

Avokado
AvokadoFOTO: Adobe Stock

Paradižnik in likopen

Paradižnik je bogat z likopenom, antioksidantom, ki zmanjšuje oksidativne poškodbe žil. Mayo Clinic poroča, da lahko živila z visoko vsebnostjo likopena prispevajo k boljšemu delovanju srčnožilnega sistema in zmanjšajo tveganje za aterosklerozo.

Paradižnik
ParadižnikFOTO: AdobeStock

Stročnice za stabilno raven sladkorja

Fižol, leča in čičerika vsebujejo vlaknine, beljakovine in minerale, ki pomagajo uravnavati krvni sladkor in zmanjšujejo obremenitev žil. Kot navaja Science Alert, stročnice podpirajo zdravo presnovo in lahko zmanjšajo dejavnike tveganja za srčnožilne bolezni.

Stročnice
StročniceFOTO: Dreamstime

Temna čokolada z visoko vsebnostjo kakava

Temna čokolada vsebuje flavonoide, ki lahko izboljšajo prekrvavitev in zmanjšajo oksidativni stres. Healthy poroča, da zmerno uživanje temne čokolade pozitivno vpliva na žilno funkcijo in lahko podpira zdravje srca.

Temna čokolada
Temna čokoladaFOTO: iStock

Uravnotežena prehrana, bogata z živili, ki vsebujejo antioksidante, zdrave maščobe in vlaknine, lahko pomembno prispeva k zaščiti srčnožilnega sistema. Redno vključevanje teh živil v jedilnik podpira zdravo prekrvavitev, uravnavanje holesterola in zmanjševanje vnetnih procesov, kar dolgoročno krepi zdravje srca.

Viri: Johns Hopkins Medicine, Harvard Health, WebMD, Cleveland Clinic, Verywell Health, NIH, Health, Mayo Clinic, Science Alert, Healthy

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
zdravje srca žilni sistem prehrana zdrava živila srčno-žilne bolezni
