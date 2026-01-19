5 presenetljivih virov mikroplastike v vaši vsakodnevni prehrani

Čeprav se pogosto poudarja prisotnost mikroplastike v morski hrani, strokovnjaki opozarjajo, da so drugi prehranski viri lahko še pomembnejši. Ocenjuje se, da lahko posameznik dnevno zaužije od nekaj do več kot milijon mikroplastičnih delcev, pri čemer pomemben delež prihaja iz pijač in živil, ki jih uživamo vsak dan. Razumevanje, kje se mikroplastika skriva, je ključno za zmanjšanje izpostavljenosti in zaščito zdravja.

Najpogostejši skriti viri mikroplastike

Kot navaja ScienceAlert, so številni prehranski izdelki onesnaženi z mikroplastiko že med proizvodnjo, pakiranjem ali zaradi same sestave izdelka. To pomeni, da se lahko z mikroplastiko srečate tudi tam, kjer je ne bi pričakovali.

icon-expand Mikroplastika FOTO: AdobeStock

Žvečilni gumiji kot vir mikroplastike

Žvečilni gumiji pogosto vsebujejo sintetične polimere, ki med žvečenjem sproščajo mikrodelce. En gram gumija lahko sprosti več sto delcev, pri čemer se največ sprosti v prvih minutah žvečenja. Tudi naravni gumiji niso bistveno boljši, saj se mikroplastika lahko vnese že med predelavo ali pakiranjem.

Sol in onesnaženje med predelavo

Sol je eden najbolj presenetljivih virov mikroplastike. Raziskave, ki jih povzema ScienceAlert, kažejo, da je velika večina svetovnih solnih izdelkov onesnaženih. Višje koncentracije so bile zaznane v kopenskih solnih virih, medtem ko lahko dodatno onesnaženje nastane zaradi uporabe plastičnih mlinčkov, ki med mletjem sproščajo delce.

icon-expand Mikroplastika FOTO: AdobeStock

Mikroplastika v sadju in zelenjavi

Mikroplastika lahko vstopi v rastline prek korenin ali se nalaga na površini pridelkov. Največjo onesnaženost so raziskovalci zaznali pri jabolkih in korenju, najmanjšo pri solati. Kljub temu strokovnjaki poudarjajo, da koristi uživanja sadja in zelenjave močno presegajo tveganja, saj antioksidanti pomembno prispevajo k zdravju.

Topli napitki in kontaminacija iz embalaže

Mikroplastika se lahko sprošča iz čajnih vrečk, kavnih zrn, mleka in predvsem iz plastično obloženih lončkov za enkratno uporabo. Visoke temperature pospešijo sproščanje delcev v napitek. Kot piše ScienceAlert, lahko tudi pijače v steklenicah vsebujejo mikroplastiko zaradi kovinskih pokrovčkov, kar kaže, da embalaža pomembno vpliva na stopnjo onesnaženosti.

icon-expand Mikroplastika FOTO: AdobeStock

Morska hrana in napačna percepcija tveganja

Čeprav je morska hrana pogosto izpostavljena kot glavni vir mikroplastike, raziskave kažejo, da vsebuje bistveno manj delcev kot številni drugi izdelki. Školjke, ki filtrirajo morsko vodo, vsebujejo le nekaj delcev na gram, kar je zanemarljivo v primerjavi z drugimi viri, kot so čajne vrečke iz plastike. Mikroplastike se v sodobnem okolju ni mogoče popolnoma izogniti, vendar lahko z nekaj preprostimi spremembami zmanjšate izpostavljenost. Izogibanje plastični embalaži, uporaba steklenih ali kovinskih posod, izbira čajev brez plastičnih vrečk in pitje vode iz pipe namesto iz plastenk lahko pomembno zmanjšajo vnos mikroplastike. Zmanjševanje izpostavljenosti je ključno za dolgoročno zaščito zdravja, saj se mikroplastika kopiči v telesu in lahko vpliva na različne biološke procese.