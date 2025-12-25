5 sezonskih sadežev, ki jih telo pozimi res potrebuje

Vsebujejo hranila, ki jih telo v hladnih mesecih najbolj potrebuje. Kot piše Harvard Health Publishing, sezonsko sadje praviloma vsebuje več zaščitnih spojin, saj dozori v naravnih pogojih, ne v skladiščih. Spodaj je izbor petih sadežev, ki jih nutricionisti in zdravniki dosledno uvrščajo med najbolj koristne za zimo.

Zakaj so sezonski sadeži pozimi pomembnejši, kot si mislimo?

Pozimi smo manj izpostavljeni soncu, več časa preživimo v zaprtih prostorih in pogosteje zbolevamo. Kot poroča NIH, takrat naraste potreba po vitaminu C, antioksidantih in vlakninah, ki podpirajo imunski sistem in presnovo. Sezonski sadeži so naravno prilagojeni tem potrebam – niso zgolj sladica, ampak funkcionalna hrana.

icon-expand Pomaranče FOTO: Profimedia

1. Pomaranče so klasična zimska zaščita imunskega sistema

Pomaranče so sinonim za zimo z razlogom. Kot piše WebMD, ena srednje velika pomaranča pokrije večino dnevnih potreb po vitaminu C, ki ima ključno vlogo pri delovanju imunskih celic. Poleg tega vsebuje flavonoide, ki delujejo protivnetno. Nutricionistka dr. JoAnn Manson, ki jo pogosto navaja Harvard Health, poudarja, da vitamin C ne prepreči nujno prehlada, lahko pa skrajša trajanje bolezni in omili simptome – kar pozimi ni zanemarljivo.

icon-expand Mandarine FOTO: Dreamstime

2. Mandarine so majhne, a presenetljivo učinkovite

Mandarine so pogosto podcenjene, a po sestavi izjemno primerljive pomarančam. Kot poroča Verywell Health, poleg vitamina C vsebujejo tudi beta-karoten, ki se v telesu pretvori v vitamin A, ki je pomemben za sluznice in odpornost. Njihova prednost je tudi praktičnost, saj so lahko prebavljive in primerne za ljudi z občutljivim želodcem, kar potrjujejo tudi prehranski strokovnjaki iz Cleveland Clinic.

icon-expand Jabolka FOTO: Dreamstime

3. Jabolka predstavljajo zimsko stabilnost za prebavo in srce

Jabolka so med redkimi sadeži, ki so lokalno dostopni tudi pozimi. Kot piše Mayo Clinic, vsebujejo pektin – vrsto vlaknine, ki podpira zdravo črevesno mikrobioto in pomaga uravnavati holesterol. Kardiolog dr. Howard LeWine, urednik pri Harvard Health Publishing, pogosto poudarja, da redno uživanje jabolk dolgoročno koristi srcu, kar je pomembno tudi pozimi, ko se telesna aktivnost pogosto zmanjša.

icon-expand Granatno jabolko FOTO: Thinkstock

4. Granatno jabolko je antioksidativna bomba zime

Granatno jabolko je izrazito sezonsko in izjemno bogato z antioksidanti. Kot poroča Health, vsebuje polifenole, ki pomagajo zmanjševati oksidativni stres in vnetja v telesu. Raziskave, ki jih povzema NIH, kažejo, da lahko redno uživanje granatnega jabolka pozitivno vpliva na krvni tlak in zdravje ožilja, kar je še posebej relevantno v hladnejših mesecih.

icon-expand Kivi FOTO: AdobeStock

5. Kivi ima več vitamina C kot pomaranča

Kivi pogosto spregledamo, a je prehransko izjemen. Kot piše WebMD, vsebuje več vitamina C kot večina citrusov, hkrati pa tudi vitamin K, folat in prebavne encime. Gastroenterologi, ki jih navaja Johns Hopkins Medicine, izpostavljajo, da kivi podpira prebavo in lahko pomaga pri zaprtju, ki je pozimi zaradi manj gibanja pogostejše.

Kako jih vključiti v vsakdan?

Ni treba komplicirati. Kot svetujejo strokovnjaki iz Cleveland Clinic, je idealno, da sezonsko sadje uživamo v osnovni obliki – sveže, brez dodanega sladkorja. Telo prepozna točno takšno kombinacijo vlaknin, vitaminov in bioaktivnih spojin. Zimski sadeži niso naključje narave, temveč njena strategija. Pomagajo nam preživeti obdobje večjega stresa za telo, okrepiti imunski sistem in ohraniti ravnovesje. Če jih redno vključujete v prehrano, ne delate le usluge okusu, temveč tudi dolgoročnemu zdravju. Kot piše Harvard Health, prehrana pozimi ni vprašanje razvajanja, ampak odpornosti.