Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
Novice PrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
Razstrupljanje PrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Kurkuma
Prehrana

5 stvari, ki jih niste vedeli o kurkumi

N.R.A.
23. 12. 2025 03.09
0

Kurkuma ima v javnosti skoraj mitski status: protivnetna, 'zdravilna', dobra za sklepe, prebavo in celo možgane. A resnica je bolj kompleksna in zanimivejša.

Kot piše Harvard Health Publishing, kurkuma ni čudežno živilo, temveč biološko zelo aktivna rastlina, katere učinki so močno odvisni od odmerka, oblike in konteksta uporabe. Spodaj je pet manj znanih, a strokovno potrjenih dejstev o kurkumi, ki jih večina ljudi spregleda.

1. Kurkuma sama po sebi ni isto kot kurkumin

Najpogostejša napačna predstava: da je uživanje kurkume enako uživanju kurkumina. Kot poroča NIH, je kurkumin glavna aktivna spojina v kurkumi, vendar predstavlja le približno 2–5 % njene sestave. Večina študij, ki kažejo protivnetne učinke, je bila izvedena s koncentriranim kurkuminom, ne z navadno začimbo. Dr. Andrew Weil, zdravnik in raziskovalec integrativne medicine, ki ga pogosto navaja Health, poudarja, da so učinki kurkume v kulinariki blagi, a dolgoročno smiselni, ne pa primerljivi s terapevtskimi odmerki kurkumina.

Kurkuma
KurkumaFOTO: AdobeStock

2. Brez črnega popra je absorpcija skoraj zanemarljiva

Ena najbolj znanstveno potrjenih, a še vedno spregledanih točk. Kot piše Johns Hopkins Medicine, se kurkumin zelo slabo absorbira v prebavilih. Dodatek piperina, aktivne snovi v črnem popru, lahko absorpcijo poveča tudi za več kot 1000 %. Zato večina kakovostnih prehranskih dopolnil vsebuje kombinacijo kurkumina in piperina – brez tega učinek pogosto ostane zgolj teoretičen, kar potrjujejo tudi podatki Verywell Health.

3. Kurkuma ni primerna za vsakogar

Čeprav se pogosto predstavlja kot 'varna za vse', to ne drži. Kot poroča Mayo Clinic, lahko kurkuma in kurkumin vplivata na strjevanje krvi, delovanje žolčnika in presnovo nekaterih zdravil. Posebej previdni morajo biti ljudje z žolčnimi kamni, motnjami strjevanja krvi ter tisti, ki jemljejo antikoagulante. Gastroenterologi iz Cleveland Clinic opozarjajo, da lahko visoki odmerki povzročijo tudi prebavne težave, slabost ali refluks.

Kurkuma
KurkumaFOTO: AdobeStock

4. Protivnetni učinek je primerljiv z nekaterimi zdravili, a z omejitvami

Kot piše Harvard Health Publishing, ima kurkumin dokazano protivnetno delovanje, ki v laboratorijskih in kliničnih študijah vpliva na vnetne poti, podobno kot nesteroidna protivnetna zdravila. To je razlog, da se pogosto omenja pri bolečinah v sklepih in artritisu. Revmatolog dr. Robert Shmerling (Harvard Medical School) opozarja, da to ne pomeni, da kurkuma nadomesti zdravila. Učinek je milejši, počasnejši in zelo individualen, pri nekaterih deluje, pri drugih ne.

Kurkuma
KurkumaFOTO: AdobeStock

5. Kurkuma vpliva tudi na možgane, a ne tako, kot obljubljajo reklame

V zadnjih letih se kurkuma pogosto povezuje z boljšim spominom in zaščito pred demenco. Kot poroča NIH, obstajajo preliminarni dokazi, da kurkumin vpliva na vnetja in oksidativni stres v možganih, vendar so rezultati pri ljudeh še vedno omejeni. Nevrologi, ki jih navaja ScienceAlert, poudarjajo, da so obetavni rezultati predvsem iz manjših študij in da kurkuma ni 'zaščita pred Alzheimerjevo boleznijo', temveč potencialno podporno sredstvo v širšem kontekstu zdravega življenjskega sloga.

Kurkuma
KurkumaFOTO: Thinkstock

Kako jo torej uporabljati smiselno?

Kot svetujejo strokovnjaki iz Johns Hopkins Medicine, je kurkuma najbolj smiselna kot del prehrane, ne kot hitra rešitev. Če se odločite za prehransko dopolnilo, je pomembno, da vsebuje standardiziran kurkumin, piperin in jasno naveden odmerek, brez marketinških obljub.

Kurkuma v tabletah: Tiho ji je uničevala jetra, dokler ni bilo prepozno
Preberi še
Kurkuma v tabletah: Tiho ji je uničevala jetra, dokler ni bilo prepozno

Kurkuma ni mit, a tudi ni čudež. Je biološko aktivna rastlina z realnimi učinki in realnimi omejitvami. Če jo razumemo pravilno in uporabljamo premišljeno, je lahko koristna. Če pa verjamemo, da rešuje vse, potem smo nasedli marketingu, ne znanosti. Kot piše Harvard Health, je pri kurkumi največja vrednost prav v tem, da nas uči razlikovati med tradicijo, dokazi in pretiravanjem.

Viri: Harvard Health Publishing, NIH (National Institutes of Health), Johns Hopkins Medicine, Mayo Clinic, Verywell Health, Health.com, my.ClevelandClinic, ScienceAlert

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
kurkuma kurkumin črni poper protivnetno zdravilni učinki
Prehrana

5 sezonskih sadežev, ki jih telo pozimi res potrebuje

Prehrana

7 živil, ki imajo več beljakovin kot jajce

SORODNI ČLANKI

5 začimb, ki dokazano delujejo protivnetno
Zdravje

5 začimb, ki dokazano delujejo protivnetno

Ingver in cimet: Vaša zaveznika proti prehladu
Imunski sistem

Ingver in cimet: Vaša zaveznika proti prehladu

Kurkuma v tabletah: Tiho ji je uničevala jetra, dokler ni bilo prepozno
Prebava

Kurkuma v tabletah: Tiho ji je uničevala jetra, dokler ni bilo prepozno

Kdo ne sme jemati kurkume?
Prehrana

Kdo ne sme jemati kurkume?

Je ta začimba lahko naravna pomoč pri zniževanju sladkorja v krvi?
Prehrana

Je ta začimba lahko naravna pomoč pri zniževanju sladkorja v krvi?

Naravni antihistaminiki: 7 živil, ki lahko omilijo sezonske alergije
Alergije

Naravni antihistaminiki: 7 živil, ki lahko omilijo sezonske alergije

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
novice
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
šport
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
popin
Miran Rudan novo pesem najprej zavrtel svoji 93-letni mami
Miran Rudan novo pesem najprej zavrtel svoji 93-letni mami
tv oddaje
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Vizita.si
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Okusno.je
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
Zadovoljna.si
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Moskisvet.com
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Bibaleze.si
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Cekin.si
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Dominvrt.si
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
Zadovoljna.si
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
RUBRIKE:

Domov Zdravje Bolezni Žensko zdravje Zlata leta Duševno zdravje Lepota Življenjske zgodbe TOK
Vizita.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1331