5 živil, ki izboljšajo zdravje kože od znotraj navzven

N.R.A.
11. 03. 2026 03.29
0

Prehrana z izbranimi hranili lahko okrepi kožo, izboljša njeno elastičnost in zmanjša znake staranja.

Losos in druge mastne ribe

Losos je bogat z omega-3 maščobnimi kislinami, ki pomagajo ohranjati kožno bariero in zmanjšujejo vnetne procese. Kot piše Johns Hopkins Medicine, omega-3 maščobe prispevajo k boljši hidraciji kože in lahko zmanjšajo simptome kožnih težav, povezanih z vnetjem. Poleg tega vsebuje losos tudi vitamin D, ki podpira normalno delovanje kožnih celic.

Losos
LososFOTO: Adobe Stock

Avokado kot vir zdravih maščob in vitamina E

Avokado vsebuje mononenasičene maščobe, vitamin E in antioksidante, ki ščitijo kožo pred oksidativnim stresom. Portal Health navaja, da vitamin E pomaga zmanjševati poškodbe zaradi prostih radikalov in podpira obnovo kožnih celic. Avokado vsebuje tudi vitamin C, ki je ključen za tvorbo kolagena, kar vpliva na čvrstost in elastičnost kože.

Avokado
AvokadoFOTO: Adobe Stock

Borovnice in drugo jagodičevje

Borovnice, maline in robide so bogate z antocianini, ki delujejo kot močni antioksidanti. Verywell Health poroča, da lahko redno uživanje jagodičevja zmanjša oksidativne poškodbe kože in podpira bolj enakomeren ten. Antioksidanti v jagodičevju pomagajo ščititi kožo pred vplivi okolja, kot so onesnaženje in UV-žarki.

Borovnice
BorovniceFOTO: AdobeStock

Orehova jedrca za zdravo kožno bariero

Orehi vsebujejo alfalinolensko kislino, rastlinsko obliko omega-3 maščobnih kislin, ter cink, ki je pomemben za obnovo kože. Kot navaja Cleveland Clinic, cink podpira celjenje kože in zmanjšuje vnetne procese, kar je pomembno pri kožnih težavah, povezanih z razdraženostjo ali suhostjo. Orehi so tudi vir vitamina B, ki pomaga ohranjati zdravo strukturo kožnih celic.

Orehi
OrehiFOTO: iStock

Sladka paprika kot vir vitamina C

Sladka paprika vsebuje velike količine vitamina C, ki je ključen za sintezo kolagena. NIH poudarja, da vitamin C podpira elastičnost kože, zmanjšuje videz drobnih linij in pomaga pri zaščiti pred oksidativnimi poškodbami. Poleg tega paprika vsebuje karotenoide, ki lahko prispevajo k bolj zdravemu in sijočemu videzu kože.

Uravnotežena prehrana, bogata z antioksidanti, zdravimi maščobami in vitamini, lahko pomembno vpliva na videz in zdravje kože. Redno vključevanje teh živil v prehrano podpira kožno bariero, zmanjšuje vnetne procese in spodbuja tvorbo kolagena, kar se odraža v bolj gladki, prožni in sijoči koži.

Viri: Johns Hopkins Medicine, Health, Verywell Health, Cleveland Clinic, NIH

