5 živil, ki jih je dobro jesti pred spanjem za boljši počitek

Kot piše Harvard Health , mleko vsebuje triptofan, aminokislino, ki sodeluje pri tvorbi serotonina in melatonina, hormonov, pomembnih za uravnavanje spanja. Toplo mleko lahko pomaga umiriti živčni sistem in spodbuja občutek sproščenosti, kar olajša prehod v spanec. Beljakovine v mleku hkrati preprečujejo nočne padce glukoze, ki lahko motijo spanec.

Banane so bogate s kalijem in magnezijem, mineraloma, ki pomagata sprostiti mišice. WebMD navaja, da magnezij podpira normalno delovanje živčnega sistema in lahko zmanjša občutek napetosti pred spanjem. Banane vsebujejo tudi naravne sladkorje, ki omogočajo stabilno raven energije in preprečujejo nočno prebujanje zaradi lakote.

Oves vsebuje kompleksne ogljikove hidrate, ki pomagajo telesu postopoma sproščati energijo. Verywell Health poroča, da lahko živila z nizkim glikemičnim indeksom podpirajo boljši spanec, saj preprečujejo hitre spremembe glukoze v krvi. Oves vsebuje tudi melatonin in vitamin B, ki podpirata naravni cirkadiani ritem.

Mandlji vsebujejo zdrave maščobe, beljakovine in magnezij, ki je ključen mineral za sprostitev mišic in živčnega sistema. Cleveland Clinic navaja, da lahko zadosten vnos magnezija izboljša kakovost spanja, saj sodeluje pri uravnavanju nevrotransmiterjev, povezanih s sprostitvijo. Mandlji so tudi nasitni, kar preprečuje nočno lakoto.

Kamilica vsebuje antioksidant apigenin, ki se veže na receptorje v možganih in spodbuja občutek zaspanosti. Mayo Clinic poroča, da lahko redno uživanje kamiličnega čaja zmanjša blago tesnobo in izboljša kakovost spanja. Kamilica deluje blago pomirjujoče in je primerna za večerne rutine sproščanja.

Uravnotežena večerna prehrana, ki vključuje živila z naravnimi pomirjevalnimi učinki, lahko pomembno izboljša kakovost spanja. Minerali, kot sta magnezij in kalij, ter spojine, kot sta triptofan in apigenin, podpirajo sprostitev, uravnavajo živčni sistem in pomagajo telesu preiti v globlji, bolj obnovitveni spanec. Redno vključevanje teh živil v večerne obroke lahko dolgoročno prispeva k boljšemu počutju in stabilnejšemu spalnemu ritmu.