5 živil, ki jih je septembra vredno dodati na krožnik

Na stojnicah in vrtovih se pojavijo jabolka, hruške, slive, buče in različne vrste zelja, ki so lahko dober način, da jedilnik popestrimo z živili, bogatimi z vlakninami, vitamini, minerali in drugimi koristnimi hranili. Za zdravo jesensko prehrano ne potrebujete čudežnih živil. Najpomembnejša je raznolikost sadja in zelenjave.

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Jabolka

So odličen prigrizek, bogat z vlakninami, ki izboljšujejo prebavo in zagotavljajo sitost. Jejte jih z lupino, saj je v njej največ koristnih snovi. Izogibajte se pretirani uporabi sokov, saj vsebujejo manj vlaknin in več sladkorja.

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Buče

Odlično jesensko živilo, ki vsebuje vitamin A, pomemben za imunski sistem in dober vid. Poleg juhe jih lahko pečete, dodate rižoti ali testeninam, ne pozabite pa niti na bučna semena, ki so vir zdravih maščob in mineralov.

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Zelje

Je poceni in zdrava zelenjava, bogata z vitaminoma C in K. Pripravite ga lahko na več načinov, tudi fermentiranega, vendar bodite pozorni na količino soli. Če vas surovo napenja, ga toplotno obdelajte.

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Hruške

Podobno kot jabolka so odličen vir vlaknin, ki skrbijo za zdravo srce in prebavo. So odličen dodatek k jogurtu, skuti ali oreščkom za hranljiv zajtrk.

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Temno listnata zelenjava

Špinača, blitva in ohrovt vsebujejo številne vitamine in minerale. Dodajte jih k vsakodnevnim jedem, na primer v juhe, omake ali jajčne jedi, da popestrite hranilno vrednost obroka.

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Zapomnite si: Nobeno živilo ni superživilo, ki bi vas samo po sebi obvarovalo pred boleznimi. Zdravje je rezultat uravnoteženega načina prehranjevanja, ki poleg sadja in zelenjave vključuje še beljakovine, kakovostne maščobe in polnovredna žita. Ne iščite drastičnih sprememb, temveč vsak dan poskusite na krožnik dodati nekaj več raznolike in sezonske zelenjave, saj je najboljša tista hrana, ki jo boste zares z veseljem pojedli.

