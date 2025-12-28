7 živil, ki so polna magnezija, številka 3 vas bo presenetila

Obstaja več živil, ki vsebujejo bistveno več magnezija, hkrati pa ponujajo še druge ključne hranilne snovi, ki jih sodobna prehrana pogosto zanemarja. Magnezij je mineral, ki ga strokovnjaki iz Harvard Health opisujejo kot "tihi motor telesa", saj sodeluje pri več kot 300 biokemičnih procesih, od delovanja mišic in živcev do uravnavanja krvnega tlaka in sinteze beljakovin. Kljub temu pa, kot poroča Verywell Health, večina odraslih ne doseže niti minimalnega priporočenega dnevnega vnosa.

Zato je poznavanje živil, ki prekašajo mandlje, izjemno pomembno, še posebej za ljudi, ki se soočajo z utrujenostjo, mišičnimi krči, stresom ali slabšo kakovostjo spanja.