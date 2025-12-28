Vizita.si
Bučna semena
Prehrana

7 živil, ki so polna magnezija, številka 3 vas bo presenetila

N.R.A.
28. 12. 2025 03.43
0

Mandlji so dolgo veljali za "zlati standard" magnezija. A kot piše Cleveland Clinic, je resnica precej bolj zanimiva: mandlji so dober vir, niso pa niti blizu vrha.

Obstaja več živil, ki vsebujejo bistveno več magnezija, hkrati pa ponujajo še druge ključne hranilne snovi, ki jih sodobna prehrana pogosto zanemarja. Magnezij je mineral, ki ga strokovnjaki iz Harvard Health opisujejo kot "tihi motor telesa", saj sodeluje pri več kot 300 biokemičnih procesih, od delovanja mišic in živcev do uravnavanja krvnega tlaka in sinteze beljakovin. Kljub temu pa, kot poroča Verywell Health, večina odraslih ne doseže niti minimalnega priporočenega dnevnega vnosa.

Zato je poznavanje živil, ki prekašajo mandlje, izjemno pomembno, še posebej za ljudi, ki se soočajo z utrujenostjo, mišičnimi krči, stresom ali slabšo kakovostjo spanja.

Magnezij
MagnezijFOTO: AdobeStock

1. Špinača, zelenolistna kraljica magnezija

Kot piše Health, špinača vsebuje več magnezija kot mandlji, hkrati pa je bogata z železom, folatom in vitaminom K. Nutricionisti jo pogosto opisujejo kot "najbolj preprosto rešitev za kronično pomanjkanje magnezija", saj jo lahko vključimo v skoraj vsak obrok.

2. Bučna semena, koncentrirana mineralna moč

Bučna semena so po podatkih Verywell Health eden najmočnejših naravnih virov magnezija. Strokovnjaki poudarjajo, da so še posebej koristna za ljudi, ki se soočajo s stresom, saj magnezij pomembno vpliva na delovanje živčnega sistema.

Bučna semena
Bučna semenaFOTO: Adobe Stock

3. Črni fižol, presenetljivo bogat vir

Kot poroča WebMD, stročnice, zlasti črni fižol, vsebujejo več magnezija kot mandlji. Poleg tega prinašajo vlaknine, ki stabilizirajo krvni sladkor, in rastlinske beljakovine, ki podpirajo mišično maso.

Fižol
FižolFOTO: Shutterstock

4. Avokado, mineral, skrit v kremasti teksturi

Avokado je pogosto omenjen zaradi zdravih maščob, a kot piše Health, vsebuje tudi več magnezija kot mandlji. Strokovnjaki iz Cleveland Clinic poudarjajo, da kombinacija magnezija in kalija v avokadu pomembno podpira srčno-žilni sistem.

Avokado
AvokadoFOTO: Thinkstock

5. Temna čokolada, antioksidativni zaklad

Kot poroča Healthline, kakovostna temna čokolada vsebuje presenetljivo visoke količine magnezija. Poleg tega je bogata z antioksidanti, ki ščitijo celice pred oksidativnim stresom. Nutricionisti jo pogosto opisujejo kot "najbolj prijeten način za dvig magnezija".

Temna čokolada
Temna čokoladaFOTO: iStock

6. Tofu, rastlinski vir, ki ga pogosto spregledamo

Tofu je po podatkih Verywell Health pomemben vir magnezija, hkrati pa vsebuje kalcij in beljakovine. Strokovnjaki iz Mayo Clinic ga pogosto priporočajo ljudem, ki iščejo rastlinske vire mineralov brez presežka kalorij.

Tofu
TofuFOTO: iStock

7. Losos, mineralna moč iz morja

Kot piše Health, mastne ribe, zlasti losos, vsebujejo več magnezija kot mandlji. Poleg tega prinašajo omega-3 maščobne kisline, ki podpirajo možgane, srce in protivnetne procese. Strokovnjaki iz Johns Hopkins Medicine pogosto poudarjajo, da kombinacija magnezija in omega-3 predstavlja "idealno prehransko sinergijo".

LOSOS
LOSOSFOTO: Shutterstock

Zakaj je pomembno, da magnezij prihaja iz različnih živil?

Kot poroča NIH, se magnezij iz hrane bolje absorbira kot iz prehranskih dopolnil. Poleg tega živila, ki so bogata z magnezijem, pogosto vsebujejo še vlaknine, antioksidante, vitamine in zdrave maščobe, ki skupaj ustvarjajo sinergijski učinek. Strokovnjaki iz Cleveland Clinic poudarjajo, da je raznolikost ključna, saj različni viri magnezija podpirajo različne funkcije, od mišic do živcev in presnove.

Mandlji so zdravi, a nikakor niso najbogatejši vir magnezija. Špinača, bučna semena, črni fižol, avokado, temna čokolada, tofu in losos jih prekašajo, in to z razlogom. Ta živila ne ponujajo le magnezija, temveč celoten spekter hranil, ki podpirajo energijo, živčni sistem, srce in splošno vitalnost. Če želiš dvigniti vnos magnezija na naraven, učinkovit in trajnosten način, so ta živila najboljša izhodiščna točka.

Viri: Verywell Health, WebMD, Health, Cleveland Clinic, Mayo Clinic, Harvard Health, NIH, Johns Hopkins Medicine, Healthline

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
magnezij zdrava prehrana špinača bučna semena pomanjkanje magnezija
