7 živil, ki lahko naravno podpirajo delovanje jeter

Kot piše Harvard Health , je prav prehrana eden najmočnejših dejavnikov, ki lahko prepreči nastanek bolezni jeter, kot je zamaščenost.

Kot poroča Mayo Clinic , jetra filtrirajo toksine, proizvajajo žolč in shranjujejo energijo v obliki glikogena. Prehrana, bogata z antioksidanti, vlakninami in zdravimi maščobami, lahko zmanjša vnetja in podpre regeneracijo jetrnih celic. Dr. Christina Lindenmeyer , hepatologinja, je za Cleveland Clinic poudarila: " Jetra so organ, ki se lahko regenerira, a za to potrebujejo ustrezno podporo – predvsem s prehrano. "

3. Maščobne ribe (losos, sardine) – Omega-3 maščobe pomagajo zmanjšati vnetja in izboljšajo presnovo maščob v jetrih.

2. Listnata zelenjava (špinača, ohrovt) – vsebuje antioksidante, ki zmanjšujejo oksidativni stres v jetrnih celicah.

1. Kava – Kot piše WebMD , bi lahko redno pitje kave zmanjševalo tveganje za cirozo in celo raka jeter.

4. Oreščki – Kot piše Cleveland Clinic, redno uživanje oreščkov izboljša jetrne encime in zmanjša tveganje za zamaščenost jeter.

5. Česen – Kot poroča Mayo Clinic, vsebuje spojine, ki spodbujajo encime za razstrupljanje in zmanjšujejo kopičenje maščob.

6. Borovnice in brusnice – Kot piše Verywell Health, so bogate z antocianini, ki ščitijo jetra pred poškodbami.

7. Ovseni kosmiči – Kot poroča WebMD, vlaknine v ovsu pomagajo uravnavati telesno težo in zmanjšujejo kopičenje maščob v jetrih.