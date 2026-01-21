7 živil, ki lahko naravno podpirajo delovanje jeter

Kot piše Harvard Health, je prav prehrana eden najmočnejših dejavnikov, ki lahko prepreči nastanek bolezni jeter, kot je zamaščenost.
Zakaj prehrana vpliva na jetra?
Kot poroča Mayo Clinic, jetra filtrirajo toksine, proizvajajo žolč in shranjujejo energijo v obliki glikogena. Prehrana, bogata z antioksidanti, vlakninami in zdravimi maščobami, lahko zmanjša vnetja in podpre regeneracijo jetrnih celic. Dr. Christina Lindenmeyer, hepatologinja, je za Cleveland Clinic poudarila: "Jetra so organ, ki se lahko regenerira, a za to potrebujejo ustrezno podporo – predvsem s prehrano."
7 živil, ki naravno podpirajo jetra
1. Kava – Kot piše WebMD, bi lahko redno pitje kave zmanjševalo tveganje za cirozo in celo raka jeter.
2. Listnata zelenjava (špinača, ohrovt) – vsebuje antioksidante, ki zmanjšujejo oksidativni stres v jetrnih celicah.
3. Maščobne ribe (losos, sardine) – Omega-3 maščobe pomagajo zmanjšati vnetja in izboljšajo presnovo maščob v jetrih.
4. Oreščki – Kot piše Cleveland Clinic, redno uživanje oreščkov izboljša jetrne encime in zmanjša tveganje za zamaščenost jeter.
5. Česen – Kot poroča Mayo Clinic, vsebuje spojine, ki spodbujajo encime za razstrupljanje in zmanjšujejo kopičenje maščob.
6. Borovnice in brusnice – Kot piše Verywell Health, so bogate z antocianini, ki ščitijo jetra pred poškodbami.
7. Ovseni kosmiči – Kot poroča WebMD, vlaknine v ovsu pomagajo uravnavati telesno težo in zmanjšujejo kopičenje maščob v jetrih.
Kaj pravijo strokovnjaki?
Dr. Kathleen Viveiros, hepatologinja, je za Harvard Health opozorila: "Jetra so pogosto spregledana, dokler ne zbolijo. A z ustrezno prehrano lahko preprečimo večino kroničnih bolezni jeter."
Jetra so organ, ki se lahko regenerira, a le, če mu pomagamo. Kot piše Mayo Clinic, je raznolika prehrana z živili, ki podpirajo razstrupljanje in zmanjšujejo vnetja, ključna za dolgoročno zdravje. Če v svoj jedilnik vključimo kavo, listnato zelenjavo, omega-3 ribe, oreščke, česen, jagodičevje in ovsene kosmiče, naredimo največ za naravno podporo jetrom.
Viri: WebMD, Mayo Clinic, Cleveland Clinic, Verywell Health, Harvard Health
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV