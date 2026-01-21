Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
Novice PrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
Razstrupljanje PrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Bolečina
Prehrana

7 živil, ki lahko naravno podpirajo delovanje jeter

N.R.A.
21. 01. 2026 03.46
0

Jetra so največji notranji organ, ki opravlja nešteto funkcij, od razstrupljanja krvi do presnove hranil. Njihovo zdravje je neposredno povezano z našim življenjskim slogom in prehrano.

Kot piše Harvard Health, je prav prehrana eden najmočnejših dejavnikov, ki lahko prepreči nastanek bolezni jeter, kot je zamaščenost.

Jetra
JetraFOTO: AdobeStock

Zakaj prehrana vpliva na jetra?

Kot poroča Mayo Clinic, jetra filtrirajo toksine, proizvajajo žolč in shranjujejo energijo v obliki glikogena. Prehrana, bogata z antioksidanti, vlakninami in zdravimi maščobami, lahko zmanjša vnetja in podpre regeneracijo jetrnih celic. Dr. Christina Lindenmeyer, hepatologinja, je za Cleveland Clinic poudarila: "Jetra so organ, ki se lahko regenerira, a za to potrebujejo ustrezno podporo – predvsem s prehrano."

Jetra
JetraFOTO: AdobeStock

7 živil, ki naravno podpirajo jetra

1. Kava – Kot piše WebMD, bi lahko redno pitje kave zmanjševalo tveganje za cirozo in celo raka jeter.

2. Listnata zelenjava (špinača, ohrovt) – vsebuje antioksidante, ki zmanjšujejo oksidativni stres v jetrnih celicah.

3. Maščobne ribe (losos, sardine) – Omega-3 maščobe pomagajo zmanjšati vnetja in izboljšajo presnovo maščob v jetrih.

Listnata zelenjava
Listnata zelenjavaFOTO: AdobeStock

4. Oreščki – Kot piše Cleveland Clinic, redno uživanje oreščkov izboljša jetrne encime in zmanjša tveganje za zamaščenost jeter.

5. Česen – Kot poroča Mayo Clinic, vsebuje spojine, ki spodbujajo encime za razstrupljanje in zmanjšujejo kopičenje maščob.

6. Borovnice in brusnice – Kot piše Verywell Health, so bogate z antocianini, ki ščitijo jetra pred poškodbami.

7. Ovseni kosmiči – Kot poroča WebMD, vlaknine v ovsu pomagajo uravnavati telesno težo in zmanjšujejo kopičenje maščob v jetrih.

Borovnice
BorovniceFOTO: AdobeStock

Kaj pravijo strokovnjaki?

Dr. Kathleen Viveiros, hepatologinja, je za Harvard Health opozorila: "Jetra so pogosto spregledana, dokler ne zbolijo. A z ustrezno prehrano lahko preprečimo večino kroničnih bolezni jeter."

GamaGT: zakaj naraste, kaj pomeni za zdravje in kako ga lahko zmanjšamo?
Preberi še
GamaGT: zakaj naraste, kaj pomeni za zdravje in kako ga lahko zmanjšamo?
Tri živila, ki krepijo zdravje jeter
Preberi še
Tri živila, ki krepijo zdravje jeter
Zaščitite svoja jetra: Zakaj je hepatitis B resna grožnja zdravju?
Preberi še
Zaščitite svoja jetra: Zakaj je hepatitis B resna grožnja zdravju?

Jetra so organ, ki se lahko regenerira, a le, če mu pomagamo. Kot piše Mayo Clinic, je raznolika prehrana z živili, ki podpirajo razstrupljanje in zmanjšujejo vnetja, ključna za dolgoročno zdravje. Če v svoj jedilnik vključimo kavo, listnato zelenjavo, omega-3 ribe, oreščke, česen, jagodičevje in ovsene kosmiče, naredimo največ za naravno podporo jetrom.

Viri: WebMD, Mayo Clinic, Cleveland Clinic, Verywell Health, Harvard Health

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
zdravje jeter prehrana za jetra razstrupljanje telesa bolezni jeter zdrava živila
Prehrana

Skrita sol: Odkrijte neopazne vire soli v hrani

GamaGT: zakaj naraste, kaj pomeni za zdravje in kako ga lahko zmanjšamo?
Bolezni

GamaGT: zakaj naraste, kaj pomeni za zdravje in kako ga lahko zmanjšamo?

Pozor: Tiha motnja, ki ogroža jetra, srce in hormone
Bolezni

Pozor: Tiha motnja, ki ogroža jetra, srce in hormone

Podprite svoja jetra z naravno hrano
Prebava

Podprite svoja jetra z naravno hrano

Zaščitite svoja jetra: Zakaj je hepatitis B resna grožnja zdravju?
Prebava

Zaščitite svoja jetra: Zakaj je hepatitis B resna grožnja zdravju?

Imate zamaščena jetra? Ta živila lahko pomagajo ublažiti simptome
Prebava

Imate zamaščena jetra? Ta živila lahko pomagajo ublažiti simptome

Tihi znaki, da vaša jetra potrebujejo pomoč
Simptomi in bolezni

Tihi znaki, da vaša jetra potrebujejo pomoč

Zakaj je alkohol 'strup' za naše telo?
Zdravje

Zakaj je alkohol 'strup' za naše telo?

Pijete črno kavo? Preverite, kaj to pomeni
Zdravje

Pijete črno kavo? Preverite, kaj to pomeni

Tri živila, ki krepijo zdravje jeter
Zdravje

Tri živila, ki krepijo zdravje jeter

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1459