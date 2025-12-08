Vizita.si
Paradižnikova omaka
Prehrana

Živila, ki presenetljivo vsebujejo preveč soli – skriti krivci za visok krvni tlak

N.R.A.
08. 12. 2025 03.01
Sol je nujna za delovanje telesa, a večina ljudi zaužije bistveno več natrija, kot je priporočeno.

Svetovna zdravstvena organizacija priporoča največ 5 gramov soli na dan, kar ustreza približno eni čajni žlički. Prekomeren vnos soli pa je povezan s hipertenzijo, srčno-žilnimi boleznimi in povečanim tveganjem za možgansko kap. Težava je, da sol ni skrita le v slanih prigrizkih, temveč tudi v živilih, ki jih pogosto ne povezujemo z visokim deležem natrija.

1. Kruh in pekovski izdelki

Kot poroča Cleveland Clinic, je kruh eden največjih virov skrite soli. Čeprav okus ni izrazito slan, lahko že nekaj rezin kruha prispeva znaten delež dnevnega vnosa natrija. Dr. Luke Laffin, kardiolog, je za Cleveland Clinic opozoril: "Kruh je tipičen primer živila, kjer sol ni očitna, a se hitro nabere."

Kruh
KruhFOTO: iStock

2. Predelani kosmiči za zajtrk

Kot piše WebMD, mnogi kosmiči za zajtrk poleg sladkorja vsebujejo dodano sol. Ena skodelica lahko vsebuje več sto miligramov natrija, kar preseneti večino potrošnikov.

Sladki kosmiči
Sladki kosmičiFOTO: AdobeStock

3. Konzervirana zelenjava

Kot poroča Mayo Clinic, konzervirana zelenjava pogosto vsebuje dodano sol za ohranjanje svežine. Čeprav velja za zdravo izbiro, lahko ena pločevinka vsebuje več kot polovico dnevne priporočene količine natrija.

4. Omake in prelivi

Kot piše Johns Hopkins Medicine, so kečap, sojina omaka in solatni prelivi med največjimi skritimi viri soli. Sojina omaka je še posebej problematična – ena žlica lahko vsebuje več kot 1000 mg natrija.

Omake lahko pripravljate sami.
Omake lahko pripravljate sami. FOTO: Shutterstock

5. Sir

Kot poroča Verywell Health, je sir bogat vir kalcija, a hkrati vsebuje veliko soli. Trdi siri, kot sta parmezan in feta, lahko vsebujejo več sto miligramov natrija na majhen kos.

Sir
SirFOTO: iStock

6. Mesni izdelki

Kot piše NIH, predelano meso, kot so klobase, salame in šunka, vsebuje visoke količine soli, ki se uporablja kot konzervans. Redno uživanje teh izdelkov je povezano s povečanim tveganjem za hipertenzijo.

Klobase na žaru
Klobase na žaruFOTO: Shutterstock

7. Juhe v vrečki ali pločevinki

Kot poroča Healthline, so instant juhe in juhe v pločevinki med najbolj slanimi živili. Ena porcija lahko vsebuje več kot 1500 mg natrija, kar presega priporočeno dnevno mejo.

Prekomeren vnos soli ni vedno posledica očitno slanih prigrizkov. Kruh, žitarice, konzervirana zelenjava, omake, sir, mesni izdelki in juhe so živila, ki presenetljivo vsebujejo preveč soli. Kot poudarja Harvard Health, je ključno brati deklaracije in iskati možnosti z manj natrija, saj zmanjšanje vnosa soli dokazano znižuje krvni tlak in zmanjšuje tveganje za srčno-žilne bolezni.

Viri: Harvard Health, Cleveland Clinic, WebMD, Mayo Clinic, Johns Hopkins Medicine, Verywell Health, NIH, Healthline

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
visok krvni tlak uživanje soli zdravje srca skrita sol v hrani prehranske navade sol

