7 živil, ki vsebujejo več cinka kot oreščki

N.R.A.
30. 12. 2025 03.05
0

Cink je eden izmed ključnih mineralov za imunski sistem, celjenje ran, delovanje hormonov in celo zdravje kože.

Čeprav so oreščki pogosto pohvaljeni kot dober vir cinka, obstajajo živila, ki jih prekašajo tako po koncentraciji kot po biološki uporabnosti. Dodajanje teh živil v prehrano je lahko pametnejši način za zadostitev dnevnih potreb po cinku. Razumevanje prehranskih virov cinka je pomembno, saj pomanjkanje lahko vodi v utrujenost, oslabljen imunski odziv in počasnejše celjenje ran.

1. Ostrige

Ostrige so med najbolj koncentriranimi viri cinka. Po podatkih WebMD že šest ostrig vsebuje več kot dvakrat priporočeno dnevno količino minerala. Dr. Mark Hyman, strokovnjak za prehrano, ki ga navaja Health, opozarja, da je biološka uporabnost cinka iz ostrig izjemno visoka, kar pomeni, da telo mineral absorbira učinkoviteje kot iz rastlinskih virov.

2. Rdeče meso

Goveje in jagnječje meso vsebujeta znatne količine cinka, kot poroča Cleveland Clinic. 100 gramov govedine prinaša okoli 4–5 mg cinka, kar je več kot polovica dnevne potrebe odraslega človeka. Poleg cinka je meso tudi dober vir železa in vitaminov B, kar podpira energijsko presnovo in zdravje krvi.

Rdeče meso
Rdeče mesoFOTO: AdobeStock

3. Lupinarji in školjke

Poleg ostrig veliko cinka vsebujejo tudi školjke. Mayo Clinic navaja, da so lupinarji eden najbolj učinkovitih naravnih virov minerala, še posebej za ljudi, ki iščejo živila z visoko biološko uporabnostjo.

4. Semena

Medtem ko oreščki vsebujejo cink, semena, kot so bučna in sezamova, pogosto prekašajo oreščke po vsebnosti. Harvard Health pojasnjuje, da polna pest bučnih semen prinese okoli 2,2 mg cinka, hkrati pa vsebuje tudi zdrave maščobe in vlaknine, kar podpira prebavo in srce.

Bučna semena
Bučna semenaFOTO: Adobe Stock

5. Stročnice

Fižol, čičerika in leča so bogati rastlinski viri cinka, kot navaja Verywell Health. Čeprav se rastlinski cink ne absorbira tako dobro kot živalski, kombinacija stročnic z žitaricami ali fermentiranimi izdelki poveča biološko uporabnost. To je pomembno za vegetarijance in vegane, ki morajo paziti na optimalen vnos.

6. Polnomastni mlečni izdelki

Sir in jogurt vsebujeta presenetljive količine cinka, kot navaja WebMD. 100 gramov sira cheddar prinaša približno 3 mg cinka, kar je primerljivo z oreščki. Poleg tega mlečni izdelki zagotavljajo kalcij in beljakovine, ki podpirajo zdravje kosti.

Kvinoja
KvinojaFOTO: Thinkstock

7. Polnozrnate žitarice in kvinoja

Polnozrnata žita in kvinoja prav tako vsebujejo cink, kot poroča Johns Hopkins Medicine. Čeprav je absorpcija nižja kot pri mesu ali školjkah, vključevanje teh živil v prehrano prispeva k dnevnemu vnosu, še posebej v kombinaciji z beljakovinami živalskega izvora ali fermentiranimi izdelki.

Čeprav oreščki ostajajo dober vir cinka, obstajajo živila, ki jih prekašajo po vsebnosti in biološki uporabnosti. Ostrige, rdeče meso, lupinarji, semena, stročnice, mlečni izdelki in polnozrnate žitarice so ključni gradniki prehrane za optimalen vnos cinka. Redno vključevanje teh živil lahko podpre imunski sistem, presnovo, zdravje kože in celjenje ran, kar je še posebej pomembno v obdobjih povečane telesne obremenitve ali stresa.

Viri: WebMD, Cleveland Clinic, Mayo Clinic, Harvard Health Publishing, Verywell Health, Johns Hopkins Medicine, Health

